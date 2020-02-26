LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Sinop lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Sinop Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Sinop Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Sinop Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Sinop'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Sinop Liselerinin 2019 - 2020 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Sinop Liselerinin 2018 - 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul,Konya, Sivas, Samsun, Tekirdağ, Malatya, Sinop Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Sinop'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Sinop'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Sinop lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Sinop lise taban puanları ile Sinop anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Sinop Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 440,9049 5,66 0,25 SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 400,5459 12,75 1,56 SİNOP / MERKEZ / Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 316,0934 38,46 9,22 SİNOP / MERKEZ / Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 240,6655 72,45 21,22

Sinop Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,68 0,03 BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 14,37 5,01 MERKEZ / Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 40,56 5,78 MERKEZ / Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 69,80 15,94

Sinop Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 372,1161 370,2074 BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 324,2773 MERKEZ / Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 249,2064 247,1602 MERKEZ / Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 190,3572

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©