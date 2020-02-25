LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Sivas lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Sivas Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Sivas Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Sivas'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Sivas Liselerinin 2019 - 2020 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Sivas Liselerinin 2018 - 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Sivas, Samsun, Tekirdağ, Malatya Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Sivas'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Sivas'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Sivas lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Sivas lise taban puanları ile Sivas anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

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Sivas Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,0886 2,63 0,01 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,3903 4,75 2,64 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 444,3525 5,17 4,75 SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 430,759 7,23 5,17 SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 422,8597 8,52 1,59 SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 405,5084 11,73 5,55 SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 403,833 12,06 4,44 SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 385,7832 16,07 3,12 SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 381,7757 17,03 4,15 SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 379,2018 17,68 8,75 SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 355,652 24,36 8,29 SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,4109 28,04 10,01 SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 321,2126 36,46 24,5

Sivas Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 23948 MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,61 0,05 24609 MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 6,20 2,86 24610 MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 7,16 6,25 23752 MERKEZ / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,75 6,08 24693 MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,27 1,15 24070 MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,69 7,71 23958 ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 14,48 4,05 23953 SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 19,17 4,60 24692 MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 19,71 4,35 24450 ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 20,72 4,37 25419 MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 25,87 10,67 25519 MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 26,46 16,17 25524 MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,76 22,11

Sivas Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 395,1279 387,2201 MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 366,7434 366,5995 MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 360,207 MERKEZ / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 345,3544 345,7727 MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 358,0963 343,0823 MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 327,1664 ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 340,4332 323,8167 SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 305,7679 MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 296,9846 303,8851 ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 330,4619 300,441 MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 259,869 284,231 MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 252,6313 282,5101 MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 126,1208 262,9435

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