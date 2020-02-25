LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Sivas lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Sivas Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Sivas Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Sivas'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Sivas Liselerinin 2019 - 2020 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Sivas Liselerinin 2018 - 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.
Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Sivas, Samsun, Tekirdağ, Malatya Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Sivas'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.
Sivas'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Sivas lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Sivas lise taban puanları ile Sivas anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Sivas Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,0886
|2,63
|0,01
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,3903
|4,75
|2,64
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|444,3525
|5,17
|4,75
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|430,759
|7,23
|5,17
|SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|422,8597
|8,52
|1,59
|SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|405,5084
|11,73
|5,55
|SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|403,833
|12,06
|4,44
|SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|385,7832
|16,07
|3,12
|SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|381,7757
|17,03
|4,15
|SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|379,2018
|17,68
|8,75
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|355,652
|24,36
|8,29
|SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|344,4109
|28,04
|10,01
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|321,2126
|36,46
|24,5
Sivas Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|23948
|MERKEZ / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,61
|0,05
|24609
|MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|6,20
|2,86
|24610
|MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|7,16
|6,25
|23752
|MERKEZ / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|9,75
|6,08
|24693
|MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|10,27
|1,15
|24070
|MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|13,69
|7,71
|23958
|ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|14,48
|4,05
|23953
|SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|19,17
|4,60
|24692
|MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|19,71
|4,35
|24450
|ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|20,72
|4,37
|25419
|MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|25,87
|10,67
|25519
|MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|26,46
|16,17
|25524
|MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,76
|22,11
Sivas Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont
|13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ
|30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ
|TABAN PUAN
|TABAN PUAN
|MERKEZ / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|395,1279
|387,2201
|MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|366,7434
|366,5995
|MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|360,207
|MERKEZ / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|345,3544
|345,7727
|MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|358,0963
|343,0823
|MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|327,1664
|ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|340,4332
|323,8167
|SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|305,7679
|MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|296,9846
|303,8851
|ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|330,4619
|300,441
|MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|259,869
|284,231
|MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|252,6313
|282,5101
|MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|126,1208
|262,9435
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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