LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Tekirdağ lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Kayseri Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Tekirdağ Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Tekirdağ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Tekirdağ'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Tekirdağ Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Tekirdağ Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Tekirdağ, Kayseri Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Tekirdağ'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Tekirdağ'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Tekirdağ lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Tekirdağ lise taban puanları ile Tekirdağ anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

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Tekirdağ Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 474,3365 1,58 0,11 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,6259 3,4 0,85 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,6842 5,4 1,09 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 437,7266 6,14 1,61 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 408,1293 11,2 6,16 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 403,9901 12,03 5,43 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 401,8047 12,49 3,63 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 397,5018 13,39 6,53 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 345,572 27,64 9,95 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 326,3444 34,48 13,55 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 312,0904 40,07 5,43 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,9413 48,62 15,26 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,2189 56,58 12,75 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 271,7426 57,72 25,5 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 267,1951 59,86 19,87 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 263,5397 61,58 23,75 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,597 63,42 29,14 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 257,5706 64,38 18,78

Tekirdağ Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,49 0,11 ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,17 1,12 ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 6,07 0,55 SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,39 0,82 SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 10,58 4,69 SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,84 6,72 SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 26,15 5,30 SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 28,46 7,02 ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 36,17 4,75 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,64 8,49 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 51,02 16,09 ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 51,83 8,03 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,97 18,18 ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 61,44 12,43 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 63,87 19,55 ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 64,53 21,23 ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 (**) (**) ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 (**) (**) SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90(*) (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Tekirdağ Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,6326 414,595 ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,7775 391,7775 ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 378,7235 367,4383 SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 368,7918 365,2988 SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 352,8126 341,4816 SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 339,3695 335,4566 SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 280,1293 283,394 SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 254,4229 276,7861 ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 251,3995 257,1644 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 168,205 256,0529 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 201,3449 225,6306 ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 223,5092 224,0714 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 184,7868 218,0341 ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 205,9673 ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 106,2609 201,4223

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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