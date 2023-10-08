Kargo Ücretleri 2024 (MNG, PTT, Sürat, Yurtiçi Kargo Ücretleri)

Son zamanlarda kargolara yapılan zamlar sonrasında En Ucuz Kargo Ücretleri kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır, Kargolar kilo başına ne kadar alıyor 2023?, Peki Sürat Kargo Ücreti 2024, Aras Kargo Ücreti 2024, PTT Kargo Ücretleri 2024, Yurtiçi Kargo Ücreti, MNG Kargo Ücreti nekadar oldu? kargo şirketlerinin içinde en iyisi hangisi işte cevarlar...

2024 kargo ücretleri ve kargo fiyat hesaplaması son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte gelen zamlardan sonra kargo ücretleri de merak ediliyor. Bizde sizler için yazımızda 2024 kargo ücretleri ne kadar oldu, PTT kargo ücreti hesaplama, en ucuz kargo ücretleri, MNG kargo fiyatları gibi araştırılanları sizler için paylaşıyoruz.

En Ucuz Kargo Ücretleri 2024

Ülkemizde aktif olarak çalışmalarına devam eden kargolar 2024 yılı zamlarından sonra araştırılmakta ve sizler için en ucuz kargo ücretleri 2024 yılında ne kadar paylaşıyoruz. Devlete ait olan PTT kargo ve taşımacılıkta vatandaşlara diğer özel kargolardan daha uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Kargo firmaları arasında en ucuz kargo ve taşımacılık hizmeti veren firma PTT'dir. PTT kargo firması, devlete ait olup taşımacılıkta vatandaşlara diğer özel firmalardan daha uygun fiyatlı hizmet vermektedir. PTT dışında uygun fiyatlı kargo ve taşımacılık hizmetine Yurtiçi kargo ve ardından MNG kargı dahil oluyor. Elbette bu fiyatlar yurtdışı kargo hizmetinde değişebilmektedir. Yazımızda PTT kargo fiyatları, sürat, MNG kargo fiyatları yer almaktadır.

Sürat Kargo Ücreti 2024

Sürat kargo ücret hesaplama ve Sürat kargo ücreti 2024:

Şehir içi dosya, evrak (0-1kg) kargoları için 49,28 TL , 200 km ise 80 ,33 TL.

, 200 km ise ,33 1 kg ile 2 kg arasındaki kargolar şehir içinde 59,40 TL , 200 km için 90,45 TL . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 105,98 TL.

, 200 km için . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 105,98 50 kg ve daha fazlası kargolar şehir içinde 406 TL , 200 km yakın çevreye 646 TL , 600 km uzaklığa ise 770 TL.

Aras Kargo Ücreti 2024

Aras kargo ücretleri 2024:

1 kg bir kargo için ŞEHİR İÇİ 43,33 TL , 200 km için 45,85 TL . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 51,83 TL.

, 200 km için . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 51,83 2 kiloluk bir kargo için 46,54 TL , 200 km için 56,90 TL . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 68,78 TL.

, 200 km için . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 3 kiloluk kargolar için de 51,18 TL 200 km için 62,45 TL . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 68,98 TL. olarak belirlenmiştir.

Mesafeye ve kargonun büyüklüğüne göre de fiyatlarda değişiklikler olmaktadır.

PTT Kargo Ücretleri 2024

PTT kargo ücreti hesaplama için öncelikle kargonun kg değeri boyutu bilinmeli ve buna göre hesaplama yapılmalıdır. PTT kargo ücretleri 2024:

1 kg olan gönderinin PTT kargo ücreti 2024: 40 TL

40 TL

*Her kilo artışında ücret 3 TL artmaktadır.

Yurtiçi Kargo Ücreti 2024

Yurtiçi kargo ücret hesaplama nasıl yapılır, Yurtiçi kargo ücreti 2024:

Şehiriçi kargo fiyatı 0 ile 1 kg aralığındaki kargolar için

1 ile 2 kg aralığındaki kargo için 266,65 TL.

2 ile 3 kg aralığındaki kargo için ise 34 TL.

MNG Kargo Ücreti

MGN Kargo ücreti hesaplama nasıl yapılır ve 2024 MNG kargo fiyatları yukarıda bahsettiğimiz ücretlerden biraz fazla olmaktadır.

2024 MNG Kargo fiyatları: