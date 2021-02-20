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2020-2021 LGS Lise Taban Puanları Güncel Liste

TEOG Lise Taban Puanları 2017 kontenjan ve Yüzdelik dilimleri merak ediliyor. MEB, YEPve Kontenjanları 30 Haziran 2017 tarihinde açıklayacak. Öğrenciler taban puanları araştırıyor. , Erzurum, Adana, Antalya, İzmir Ankara, Bursa, İstanbul lise taban puanları 2016-2017 haberimizde. 81 ilin lise taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 LGS Lise Taban Puanları Güncel Liste
20 Şubat 2021 Cumartesi 12:48

2021 yılı 6 haziran tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2021 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2020 2021 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2021 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2021 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

  • 2021 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
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2021 LGS Liseye Geçiş Sınavı Konu Dağılımlarına ulaşmak için aşağıdaki derslerin üzerine tıklayarak sizler için hazırlamış olduğumuz hiç bir yerde bulamayacağınız bilgilere  ulaşabilirsiniz.

2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

2017 TEOG lise taban puanları ile ilgili hazırladığımız bu haberimiz TEOG'a giren öğrencilere rehber olacak. TEOG sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler il il 2016-2017 TEOG lise taban puanlarını araştırıp doğru TEOG tercihi yapmayı istiyorlar. Kamu Saati olarak sizlere, aşağıda il il TEOG taban puanlarını meb.gov.tr aracılığıyla listeliyoruz. İstanbul Lise Taban Puanları ve Ankara Fen ve Anadolu Lise Taban Puanları öğrenciler tarafından araştılıyor.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 2. Dönem Sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenci ve veliler lise taban puanlarını merak ediyor. 2017 Temmuz ayı içerisinde öğrenciler Lise tercihlerinde bulunacak. Öğrenciler, MEB'in YEP puanlarını 30 Haziran 2017 tarihinde açıkladı. Kamu Saati olarak Lise Taban Puanları 2016-2017 sizler için hazırladık.

Tercihlere Esas Kontenjan Puanları ve YEP Puanları açıklandı. Puanların açıklanması ile birlikte öğrenciler bulundukları illerin lise taban YEP puanlarını merak ediyor.  2017 yılı itibariyle TEOG Yerleştirme Esas Puanları öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmekte. Öğrenciler T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG YEP sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son devamsızlık bilgisine sınav sonuçlarına da ulaşılabiliyor.

81 İlin TEOG Puanlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

 

2017 TEOG Tercihleri Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

TEOG 2. Dönem Sınav Sonuçları açıklandı. Sınava giren milyonlarca öğrenci TEOG Lise Taban Puanları üzerinde okul tercihinde bulunacak. Öğrenciler bulundukları illerin 2017 TEOG Lise Taban Puanlarını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından lise kontenjan sayıları okullar tarafından İL MEM'lere bildirilecek.

2017 Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları için TIKLAYINIZ

TEOG Tercihi yapacaklar nelere dikkat etmelidir?

TEOG tercihi yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken nokta TEOG lise taban puanlarından ziyade TEOG yüzdelik dilimleri olmalıdır. Taban puanlar her sene yapılan TEOG tercihleri sonucu değişir ancak okulların yüzdelik dilimleri kolay kolay değişmez. TEOG yüzdelik dilimler ve okul taban puanları MEB tarafından yayımlanmakta ve özellikle tercih döneminde adaylara yol gösterici olmaktadır. 

TEOG 2. Dönem Sınavları sonrasında öğrenciler ve veliler, Lise Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediyor. Daha iyi bir lise eğitimi için girilen TEOG sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih heyecanı başlayacak. 81 ilin lise taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

İzmir, Bursa ,İstanbul Lise Taban Puanları 2017 liselerin taban puanı kaç? Öğrencilerin merak ettiği 2016-2017 İzmir, Bursa ,İstanbul lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 81 İlin 2016-2017 lise taban puanları ile anadolu, fen liseleri il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yep sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih yapacak öğrenciler puanlarına göre lise tercihinde bulunacak.

İL İL TEOG LİSE TABAN PUANLARI KONTENJAN VE TEOG YÜZDELİK DİLİMLERİ 2016-2017

Aşağıda il il okulların TEOG taban puanlarını yayımlıyoruz. 2016-2017 TEOG lise taban puanları açıklanan okullar mavi renkle gösterilecektir. TEOG Yüzdelik Dilimler MEB tarafından açıklandığında haberimizden bulabileceksiniz. 

ÖRNEK TEOG TERCİHİ

TEOG yüzdelik dilimler ve TEOG tercihleri konusunda uzman öğretmen Mustafa Ateş'e mikrofonumuzu uzattık.

TEOG tercihleri yaparken yukarıdaki listelerde baktığınız okulların özellikle yüzdelik dilimlerine mutlaka bakın. Diyelim ki sizin TEOG yerleştirme puanı sonucu oluşan yüzdelik diliminiz yüzde 10. Tercih yaparken sizin yerleşme ihtimali yüksek olan okulunuz yüzde 9 ile 11 arasındaki okullardır. Bu sebeple biz öğrencilerimize ilk bir iki tercihini yüzde 5 ile 8 arasındaki okullardan yapmalarını, son bir iki tercihini yüzde 12 ile 18 arasında yapmalarını öneriyoruz. 

Öğrencilerimiz esas tercihlerini ise yüzde 8 ile yüzde 12'lik dilimdeki okullardan yapmalılar. Özellikle yüzde 9 ile 11 arasındaki okulların gelme ihtimali yüksek olacağı için bu aradaki okullar öğrenciler ve veliler tarafından iyi araştırılmalı. 

2017 TEOG TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve Açık Öğretim Ortaokulunda mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.    
 
b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.  

c) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.  

ç) https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM »  butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM »    butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.  

d)  Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.  

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar). 
 
g)  Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17:00’e kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.  Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.  
 
ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. 

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. 

ı) Öğrencinin tercih başvurusunun yerleştirme işlemlerine dâhil edilmemesi için mutlaka veli isteğine göre okul müdürlüğünden iptal işlemi yapılması gerekmektedir. 
 
i) Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir. 
 
j) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır. 
 
k)  Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. 
 
l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.


Bir okul araştırması yaparken o okulun üniversiteye yerleştirme başarısı, okulun konumu, öğretmen kadrosu dikkate alınmalıdır. TEOG ile ilgili güncel bilgilere Kamu Saati farkıyla ulaşabilirsiniz. 

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #lise taban puanları #lgs #yüzdelik dilimler #Ankara Lise Taban Puanları #istanbul lise taban puanları #e­okul.meb.gov.tr
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