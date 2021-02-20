2020-2021 LGS Lise Taban Puanları Güncel Liste

ÖRNEK TEOG TERCİHİ

TEOG yüzdelik dilimler ve TEOG tercihleri konusunda uzman öğretmen Mustafa Ateş'e mikrofonumuzu uzattık.



TEOG tercihleri yaparken yukarıdaki listelerde baktığınız okulların özellikle yüzdelik dilimlerine mutlaka bakın. Diyelim ki sizin TEOG yerleştirme puanı sonucu oluşan yüzdelik diliminiz yüzde 10. Tercih yaparken sizin yerleşme ihtimali yüksek olan okulunuz yüzde 9 ile 11 arasındaki okullardır. Bu sebeple biz öğrencilerimize ilk bir iki tercihini yüzde 5 ile 8 arasındaki okullardan yapmalarını, son bir iki tercihini yüzde 12 ile 18 arasında yapmalarını öneriyoruz.



Öğrencilerimiz esas tercihlerini ise yüzde 8 ile yüzde 12'lik dilimdeki okullardan yapmalılar. Özellikle yüzde 9 ile 11 arasındaki okulların gelme ihtimali yüksek olacağı için bu aradaki okullar öğrenciler ve veliler tarafından iyi araştırılmalı.

2017 TEOG TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve Açık Öğretim Ortaokulunda mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.



b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

ç) https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

d) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.



f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar).



g) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17:00’e kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.



ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

ı) Öğrencinin tercih başvurusunun yerleştirme işlemlerine dâhil edilmemesi için mutlaka veli isteğine göre okul müdürlüğünden iptal işlemi yapılması gerekmektedir.



i) Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.



j) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.



k) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.



l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.



Bir okul araştırması yaparken o okulun üniversiteye yerleştirme başarısı, okulun konumu, öğretmen kadrosu dikkate alınmalıdır. TEOG ile ilgili güncel bilgilere Kamu Saati farkıyla ulaşabilirsiniz.

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