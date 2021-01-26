2021 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

Liseye geçiş sınavı 2021 yılında çıkabilecek sorular ve soru konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınmıştır.

“ Lgs Sınavında sözel ve sayısal olmak üzere her ders için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç yorumlama, problem çözme, analiz yapma ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır. “

Güncel 2021 LGS Matematik Konuları

LGS 8 Sınıf Matematik Konuları

8 Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

SAYILAR VE İŞLEMLER

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

CEBİR

-Doğrusal Denklemler

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

-Eşitsizlikler

GEOMETRİ VE ÖLÇME

-Üçgenler

-Geometrik Cisimler

-Dönüşüm Geometrisi

-Eşlik ve Benzerlik

VERİ İŞLEME

-Veri Analizi

OLASILIK

-Basit Olayların Olma Olasılığı

2020 LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı;

KONULAR 2020

SORU

SAYISI SAYILAR VE İŞLEMLER Çarpanlar ve Katlar – Üslü İfadeler 1 Kareköklü İfadeler 2 CEBİR Doğrusal Denklemler 1 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 2 Eşitsizlikler 3 GEOMETRİ VE ÖLÇME Üçgenler 1 Geometrik Cisimler 4 Dönüşüm Geometrisi 1 Eşlik ve Benzerlik – VERİ İŞLEME Veri Analizi – OLASILIK Basit Olayların Olma Olasılığı 1 Denklemler 4 TOPLAM 20

2013-2014-2015-2016-2017 TEOG şimdiki ismi LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı