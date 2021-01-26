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2021 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

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2021 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular
26 Ocak 2021 Salı 00:04

2021 yılında yapılacak olan Liseye geçiş sınavı 8. Sınıf LGS Matematik Konuları , 2020 8 Sınıf LGS Matematik Konu ve Soru Dağılımı, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 Matematik LGS konu dağılımı, 2021 LGS Matematik konuları ,

Liseye geçiş sınavı 2021 yılında çıkabilecek sorular ve soru konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınmıştır.

Lgs Sınavında sözel ve sayısal olmak üzere her ders için  8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç yorumlama, problem çözme, analiz yapma ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Güncel 2021 LGS Matematik Konuları

LGS 8 Sınıf Matematik Konuları

8 Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

SAYILAR VE İŞLEMLER
-Çarpanlar ve Katlar
-Üslü İfadeler
-Kareköklü İfadeler
CEBİR
-Doğrusal Denklemler
-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
-Eşitsizlikler
GEOMETRİ VE ÖLÇME
-Üçgenler
-Geometrik Cisimler
-Dönüşüm Geometrisi
-Eşlik ve Benzerlik
VERİ İŞLEME
-Veri Analizi
OLASILIK
-Basit Olayların Olma Olasılığı

2020 LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı;

KONULAR 2020
SORU
SAYISI
SAYILAR VE İŞLEMLER
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler 1
Kareköklü  İfadeler 2
CEBİR
Doğrusal  Denklemler 1
Cebirsel İfadeler  ve Özdeşlikler 2
Eşitsizlikler 3
GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgenler 1
Geometrik Cisimler 4
Dönüşüm Geometrisi 1
Eşlik ve Benzerlik
VERİ İŞLEME
Veri Analizi
OLASILIK
Basit Olayların Olma Olasılığı 1
Denklemler 4
TOPLAM 20

2013-2014-2015-2016-2017  TEOG şimdiki ismi LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı

Matematik Konuları 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG
Fraktallar/Örüntüler 2 1   – 1   –
Yansıyan ve Dönen Şekiller 2 1 2  –   – 1
Tablo ve Grafikler(Histogram)  –  – 1 1   –   –
Üslü Sayılar 7 1 7 1 7 1
Karaköklü Sayılar 9 1 9 2 9 1
Gerçek Sayılar  –   –   – 2   –
Olasılık ve Olay Çeşitleri  – 1   – 1  – 1
Standart Sapma  –   –   –     –  –
Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları  – 1  – 3   – 1
Üçgenlerde Eşit ve Benzerlik  – 1   – 1   – 1
Pisagor  – 1  – 1   – 1
Üçgendeki Trigonometrik Oranlar   – 2  – 1  – 1
Sayı Örüntüleri  – 2 1   –
Özdeşlikler-Çarpanlarına Ayırma  – 1  – 2   – 2
Permütasyon-Kombinasyon  – 1  – 1  – 1
Denklemler  – 2 1  – 3
Eğim   – 1 2  – 1
Geometrik Cisimlerde Simetri   –  –  –  –
Geometrik Cisimler   – 1  – 1  – 4
Üçgende Yardımcı Elemanlar  – 1 1
Çok Yüzlüler ve ara kesitler/Perspektif   – 2 1  –
TOLAM 20 20 20 20 20 20


Kaynak: Kamu Saati Özel
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