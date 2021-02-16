Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS

2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Tüm Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.