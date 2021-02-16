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Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS

2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2021 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve 2021 yılı fen liseleri kontenjanları, Fen lisesleri kaç öğrenci alacak? aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2021 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.

Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS
16 Şubat 2021 Salı 02:05

Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS

2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Tüm Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İşte Tüm Fen Liselerinin 2020-2021  Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 490,4596 0,07 0,01
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 487,4425 0,1 0,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 485,0102 0,15 0,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 481,8214 0,22 0,01
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 479,0078 0,3 0,01
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 477,3162 0,35 0,02
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 475,8995 0,38 0,1
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 473,9519 0,45 0,01
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 472,9044 0,48 0,01
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,9867 0,56 0,01
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,8144 0,57 0,02
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,0211 0,6 0,01
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 470,0211 0,6 0,01
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,4765 0,67 0,01
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 467,3894 0,71 0,03
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,2649 0,73 0,1
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,36 0,81 0,04
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 464,9581 0,82 0,01
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,9314 0,84 0,01
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 464,7581 0,85 0,09
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,7058 0,86 0,01
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,0221 0,88 0,02
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 463,0659 0,93 0,36
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,02
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,7684 0,99 0,45
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,4682 1,01 0,07
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 461,4494 1,01 0,02
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 460,8885 1,04 0,01
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 459,8948 1,09 0,1
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 458,0211 1,2 0,02
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 457,8932 1,21 0,61
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 457,463 1,23 0,47
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,619 1,29 0,57
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,5894 1,35 0,07
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,1875 1,38 0,01
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,9107 1,47 0,06
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,8177 1,47 0,1
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,0787 1,52 0,1
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 453,002 1,52 0,09
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 452,9396 1,53 0,22
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 452,3997 1,56 0,04
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 452,3997 1,56 0,43
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 451,8375 1,61 0,33
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,7775 1,62 0,06
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 451,5359 1,63 0,07
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 451,1284 1,66 0,14
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 450,3534 1,72 0,23
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 449,7961 1,77 0,44
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,2108 1,81 0,09
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0859 1,82 0,54
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0826 1,82 0,07
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,8022 1,84 0,2
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,6527 1,84 0,01
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,3909 1,87 0,14
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,2748 1,88 0,02
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,1581 1,89 0,08
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,9226 1,91 0,04
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,7392 1,92 0,01
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 446,8863 1,99 0,31
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 446,6289 2,01 1,15
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,9095 2,07 0,41
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,8929 2,07 0,02
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 445,8464 2,08 0,59
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 445,7373 2,08 0,13
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,7025 2,09 0,23
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,4703 2,1 0,2
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,6338 2,25 0,1
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,5962 2,26 0,2
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 443,289 2,29 0,78
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,4281 2,36 0,04
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 442,3176 2,37 0,1
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,0181 2,4 0,85
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,7156 2,42 0,04
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,3936 2,46 0,01
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 441,046 2,48 0,37
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 440,5478 2,53 1,19
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 439,9529 2,58 1,02
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 439,4678 2,63 0,82
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 439,384 2,64 0,73
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,291 2,64 0,1
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,2843 2,64 0,02
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 439,284 2,64 0,02
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,5759 2,71 0,1
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 438,5706 2,71 0,3
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 438,5706 2,71 1,14
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 438,2711 2,74 0,82
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 438,1982 2,75 0,04
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,7996 2,79 0,63
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 437,7065 2,8 0,43
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 437,5008 2,82 0,45
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,0984 2,86 0,13
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,0539 2,87 0,1
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,6837 2,9 1,58
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 436,4949 2,92 0,82
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3682 2,93 0,19
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3027 2,94 0,04
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,0269 2,96 0,04
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,967 2,97 0,09
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,8104 2,99 0,18
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 435,7538 2,99 0,09
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,6221 3 0,1
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 435,3924 3,02 0,02
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 435,0532 3,06 0,06
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 434,6727 3,1 0,04
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,0747 3,16 0,2
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 433,3824 3,23 0,06
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 432,9366 3,28 0,33
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 432,7562 3,3 1,16
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 432,3917 3,33 0,14
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 432,0934 3,37 0,1
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 432,0287 3,38 0,13
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,9781 3,39 0,45
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 431,7833 3,4 0,97
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 431,7294 3,41 0,61
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,8167 3,51 1,67
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,7629 3,52 0,82
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,7534 3,52 0,04
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 430,7068 3,52 0,18
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,5978 3,53 0,08
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 430,582 3,53 0,38
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,4383 3,55 0,04
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 430,0594 3,59 0,06
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 429,4596 3,66 0,35
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 429,2791 3,68 0,04
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 429,0686 3,7 0,2
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,344 3,78 0,23
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 428,2998 3,79 0,36
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,1164 3,81 0,02
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 428,0976 3,81 1,35
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,0639 3,81 0,04
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 427,8866 3,83 1,25
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,7322 3,85 0,09
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,5417 3,88 0,32
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,1781 3,92 0,36
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 427,154 3,92 0,2
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 426,0563 4,04 0,13
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 425,8407 4,08 1,2
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 425,4064 4,13 0,23
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 425,2388 4,15 0,23
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 424,8524 4,19 2,1
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 424,2943 4,26 0,55
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 423,9388 4,31 1,7
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,9295 4,31 0,38
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 423,8607 4,31 1,33
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,0697 4,4 0,24
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,9122 4,43 0,25
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 422,7859 4,45 0,14
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 422,338 4,5 0,49
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 421,9856 4,54 0,2
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 421,657 4,59 0,87
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 421,3227 4,63 2,49
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 421,0828 4,66 0,18
OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 420,9007 4,68 1,06
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,9008 4,81 0,58
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 419,8333 4,82 3,52
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,8073 4,82 0,91
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 419,7894 4,83 0,14
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 419,7041 4,84 0,32
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 419,6983 4,84 0,82
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 418,92 4,94 0,07
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 418,5179 4,99 1,68
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 418,3514 5,02 1,49
SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 418,293 5,03 0,22
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 418,1435 5,05 1,19
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 418,0813 5,06 0,24
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 417,6596 5,11 2,99
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 417,2269 5,17 0,8
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 417,139 5,19 0,08
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 416,9837 5,21 1,78
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 416,6296 5,25 1,43
RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,3416 5,29 2,22
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 416,3217 5,3 2,37
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 416,2335 5,31 0,56
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 415,6138 5,39 0,01
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 415,372 5,43 0,74
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,5952 5,55 2,05
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,5424 5,55 0,93
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,0586 5,62 0,37
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 413,6354 5,68 3,59
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,5824 5,68 3,93
MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,4102 5,85 0,53
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,2122 6,04 0,54
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7216 6,11 0,01
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7152 6,11 0,5
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,5647 6,14 1,01
ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,4465 6,15 0,25
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,2523 6,18 1,82
BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 410,2227 6,19 2,37
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,8934 6,23 0,08
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 409,8404 6,24 0,44
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 409,6999 6,27 0,57
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,6853 6,27 1,56
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,0852 6,36 0,82
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,9702 6,38 0,94
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 408,7284 6,42 0,71
KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,7054 6,42 0,68
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,5767 6,44 3,18
NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,1222 6,51 2,29
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 408,0853 6,52 2,35
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,7108 6,58 0,45
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 407,4667 6,62 1,22
KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 407,1073 6,67 0,43
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,0678 6,68 2,56
IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,9899 6,69 0,06
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,9034 6,71 2,9
GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,7591 6,73 2,79
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,4613 6,78 2,62
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 406,3657 6,79 1,02
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,205 6,82 0,04
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,945 6,86 2,09
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,7913 6,89 1
TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,5443 6,92 2,19
YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,3313 6,96 3,82
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,2795 6,96 0,78
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 404,7469 7,05 0,97
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 402,6455 7,4 1,19
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 402,163 7,48 0,41
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 401,5043 7,6 0,5
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 401,224 7,65 0,81
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 399,9532 7,87 4,48
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 399,7364 7,9 1,79
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 399,3226 7,98 1,06
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,7009 8,09 0,24
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,5565 8,11 5,34
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 398,4114 8,14 0,98
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,3541 8,15 1,5
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 397,8124 8,25 0,71
TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,7528 8,44 0,86
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,113 8,55 1,27
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 395,8193 8,6 2,23
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 395,3534 8,69 2,91
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 395,3198 8,7 0,67
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,0931 8,74 2,3
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 394,9922 8,76 1,58
TUNCELİ / MERKEZ / Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 394,9724 8,76 1,23
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,9579 8,77 0,1
KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,9391 8,77 0,36
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,8585 8,78 1,99
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 394,3492 8,89 2
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 394,1799 8,92 1,25
RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 394,162 8,92 5,31
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,0767 8,93 0,68
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,0594 8,94 0,2
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,325 9,08 1,21
BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 392,6221 9,22 0,45
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 392,5713 9,22 3,2
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 391,5606 9,42 1,3
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,474 9,44 0,31
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,2721 9,48 3,11
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,1226 9,51 1,76
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 391,1057 9,51 3,64
GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,9852 9,53 2,28
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,6482 9,6 2,32
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,5981 9,82 2,27
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,5293 9,84 0,22
UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 389,5088 9,84 3,06
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 389,4608 9,85 1,56
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 389,3865 9,86 5,15
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 388,28 10,09 1,85
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 72 388,2429 10,09 3,03
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 388,0398 10,14 0,23
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 387,4766 10,25 2,18
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 387,2168 10,3 0,77
BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 387,2002 10,3 4,85
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,1506 10,31 4,06
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,7244 10,4 1,69
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 386,5755 10,43 3,99
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,4835 10,46 1,63
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 386,3529 10,48 5,84
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 385,0863 10,75 1,56
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 384,9518 10,78 3,38
ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 383,7611 11,03 4,8
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 383,1692 11,16 1,79
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 383,1382 11,17 0,71
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 383,0595 11,19 5,23
RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 382,905 11,22 2,36
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 382,6179 11,28 1,42
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 382,5435 11,3 2,04
BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,7 11,48 0,69
BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 380,9814 11,63 3,75
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 380,6795 11,7 0,59
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 380,0733 11,83 1,55
ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,2001 12,03 3,28
ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 378,5213 12,18 1,87
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 72 378,4781 12,19 5,47
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 377,3425 12,46 1,91
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 377,1825 12,5 6,5
RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 376,8402 12,58 6,52
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 376,4948 12,66 6,29
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 375,2282 12,96 4,61
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,9794 13,02 4,03
SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,636 13,1 3,37
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 374,1907 13,21 2,86
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 373,9106 13,28 0,84
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,5161 13,37 1,83
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 373,4347 13,4 4,98
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 372,2814 13,67 3,96
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 369,6726 14,31 2,11
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 366,1945 15,2 2,23
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 366,0286 15,25 7,15
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 365,6565 15,34 4,18
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 365,3994 15,41 2,59
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 363,1058 16 4,2
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 361,836 16,34 4,25
MUŞ / MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 361,5488 16,41 6,5
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 360,239 16,76 4,91
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 358,724 17,17 12,23
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 358,6312 17,19 4,16
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 355,094 18,18 3,97
ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 354,772 18,27 8,18
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 352,5183 18,9 3,66
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,7121 19,73 4,32
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 349,42 19,81 8,07
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 348,8891 19,97 5,2
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 347,8012 20,29 0,63

2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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