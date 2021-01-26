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2021 LGS ne zaman yapılacak? (2021 LGS tarihleri) Örnek Lgs Soruları 2021

LGS sınavına girecek olan 8. Sınıf öğrecileri, 2021 LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek. Peki LGS ne zaman LGS ile ilgili tüm merak edilenler...

2021 LGS ne zaman yapılacak? (2021 LGS tarihleri) Örnek Lgs Soruları 2021
26 Ocak 2021 Salı 00:50

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS sınavının tarihleri belli oldu. Corona virüs nedeniyle öğrenciler, EBA TV üzerinden uzaktan eğitimlerini sürdürüyor. Mili Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası kontenjanlar, kayıt bölgeleri hakkında çalışma başlatıldı.

2021 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020/2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS sınav başvuruları corona virüs tedbirleri kampsamında sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirildi.Sınava girecek olan öğrencilerin sınav giriş yerleri e-Okul üzerinden sınav tarihinden en az 1 hafta öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 

Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan LGS sınavı örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

2021 LGSSözel Bölüm Örnek Sorular OCAK TIKLAYINIZ

2021 Sayısal Bölüm Örnek Sorular OCAK TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 LGS #Lgs Soruları 2021 #örnek Lgs Soruları
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