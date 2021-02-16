Aşağıdaki yer alan tabloda 2021 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2020 - 2021 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS
2021 LGS için “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021“, “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021” tamamı bu sayfada.
Not: Tablodaki liseler taban puanı yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tablodaki sonuçlar bu seneki LGS tercihlerinde yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel MEB‘den alınmıştır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021
|LİSE
|PROGRAM
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZDELİK DİLİMİ
|TAVAN YÜZDELİK DİLİMİ
|KONT.
|Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|421,5569
|4,6
|0,33
|60
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|420,2796
|4,76
|1,47
|30
|Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|415,5235
|5,41
|0,47
|30
|Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|411,045
|6,06
|2,29
|60
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|406,302
|6,8
|2,69
|30
|Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|399,2002
|8
|2,73
|30
|Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|396,4194
|8,5
|3,63
|90
|Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|389,0891
|9,92
|5,65
|60
|Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|384,617
|10,85
|2,77
|90
|Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|384,4922
|10,87
|6,91
|60
|Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|383,2356
|11,15
|5,27
|30
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|379,9736
|11,86
|7,33
|30
|Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|374,13
|13,23
|4,85
|30
|Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|371,7991
|13,79
|8,88
|30
|Ankara Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|371,4123
|13,89
|7,74
|30
|Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|371,1698
|13,95
|6,4
|30
|İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|369,2738
|14,41
|9,5
|30
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|368,5855
|14,59
|9,2
|30
|Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|367,7562
|14,8
|7,39
|30
|İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|367,288
|14,92
|8,34
|34
|Ankara Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|367,0932
|14,97
|8,95
|34
|Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|366,2639
|15,18
|8,09
|34
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|366,0458
|15,24
|10,71
|30
|İstanbul Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|366,0277
|15,25
|9,94
|34
|İstanbul Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|366,026
|15,25
|8,64
|34
|Konya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|365,8374
|15,3
|8,08
|68
|Balıkesir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|363,9657
|15,78
|7,77
|30
|Kahramanmaraş Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|363,6604
|15,85
|5,12
|60
|Bursa Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|363,0593
|16,01
|9,47
|68
|Mersin Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|359,0193
|17,09
|8,07
|34
|Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|358,2233
|17,31
|7,17
|30
|Diyarbakır 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|358,2188
|17,31
|11,84
|34
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|358,0868
|17,35
|8,6
|30
|Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|357,4289
|17,53
|11,29
|30
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|356,8508
|17,69
|10
|30
|İstanbul Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|356,3869
|17,82
|11,64
|34
|Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|356,1691
|17,88
|7,85
|60
|Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|355,2414
|18,14
|4,8
|90
|İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sivil Havacılık Alanı
|İngilizce
|355,2218
|18,14
|10,86
|30
|Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|354,2416
|18,42
|9,58
|30
|İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|352,9618
|18,78
|9,36
|34
|İstanbul Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|352,9438
|18,78
|10,69
|34
|Antalya Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|352,5304
|18,9
|10,47
|60
|Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|352,1722
|19
|8,76
|60
|İstanbul Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|351,64
|19,16
|11,49
|34
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|351,2712
|19,26
|10,01
|30
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|351,2685
|19,27
|12,63
|30
|Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|350,5262
|19,48
|13,48
|60
|İzmir Konak İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|350,4894
|19,49
|6,62
|34
|Gaziantep Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|350,2269
|19,57
|12,14
|68
|İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|350,0407
|19,63
|8,53
|30
|Ankara Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|348,6685
|20,03
|8,12
|30
|Adana Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|348,3838
|20,12
|7,6
|68
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|347,8436
|20,27
|8,11
|30
|Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|346,5166
|20,67
|14,24
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|346,4353
|20,7
|12,92
|30
|Ankara Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sivil Havacılık Alanı
|İngilizce
|346,1357
|20,78
|10,48
|60
|Kocaeli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|345,2326
|21,06
|9,5
|60
|Kocaeli Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|344,9185
|21,15
|4,33
|30
|Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|344,7238
|21,21
|6,38
|60
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|343,148
|21,68
|8,78
|30
|İstanbul Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|342,3169
|21,94
|11,5
|34
|Ankara Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|342,1716
|21,98
|10,19
|60
|Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|341,8524
|22,08
|10,65
|30
|İstanbul Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sivil Havacılık Alanı
|İngilizce
|341,4682
|22,2
|13,41
|34
|Isparta Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|340,1447
|22,61
|7,82
|90
|Antalya Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|340,0864
|22,63
|9,65
|60
|İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sivil Havacılık Alanı
|İngilizce
|339,7302
|22,74
|10,57
|34
|İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|338,6646
|23,07
|10,14
|30
|Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|338,5579
|23,11
|12,68
|30
|İstanbul Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|337,9529
|23,3
|15,25
|34
|İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Laboratuvar Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|337,875
|23,33
|13,3
|34
|İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sanat ve Tasarım Alanı
|İngilizce
|337,5548
|23,43
|10,97
|34
|İstanbul Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|336,9872
|23,61
|10,31
|90
|Şanlıurfa Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|336,808
|23,67
|15,71
|68
|İstanbul Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Radyo-Televizyon Alanı
|İngilizce
|336,0642
|23,91
|11,71
|34
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|336,0249
|23,93
|13,27
|30
|Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|335,9641
|23,95
|16,81
|30
|Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|335,8771
|23,97
|10,13
|34
|İzmir Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|335,5136
|24,08
|12,26
|30
|Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|335,5079
|24,09
|13,68
|30
|İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|335,1709
|24,19
|10,19
|34
|Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|335,0641
|24,23
|14,32
|60
|İzmir Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|334,8193
|24,31
|11,15
|34
|Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|334,5185
|24,41
|8,46
|68
|Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|334,4958
|24,42
|11,32
|30
|İstanbul Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|334,2735
|24,49
|10,51
|34
|İstanbul Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|333,1233
|24,86
|16,33
|34
|İstanbul Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|332,7859
|24,97
|13,45
|34
|İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|331,8843
|25,28
|15,29
|30
|Sakarya İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|331,8762
|25,28
|8,42
|34
|Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|331,67
|25,34
|10,48
|60
|Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|331,6549
|25,35
|9,77
|34
|Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|331,4729
|25,41
|9,24
|30
|Mersin Kadri Şaman Mtso Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|330,43
|25,75
|9,03
|34
|Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|330,4026
|25,76
|15,6
|34
|Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|330,1501
|25,85
|12,37
|30
|Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|329,9643
|25,91
|14,75
|30
|İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|329,9175
|25,93
|15,64
|30
|İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|329,8069
|25,96
|10,5
|90
|Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|329,0611
|26,22
|12,9
|60
|Konya Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|328,0119
|26,57
|11,67
|34
|Ankara Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|327,7101
|26,67
|11,27
|60
|Bursa Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|327,0556
|26,9
|13,38
|150
|Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|327,0518
|26,9
|7,31
|30
|İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|326,341
|27,14
|15,32
|34
|Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|326,2888
|27,16
|14,89
|30
|Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|326,2646
|27,16
|12,64
|30
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tarım Alanı
|İngilizce + Hazırlık
|325,6337
|27,38
|8,18
|60
|İstanbul Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gazetecilik Alanı
|İngilizce
|325,3815
|27,47
|12,2
|34
|Kocaeli Gebkim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|325,3555
|27,48
|8,92
|60
|Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|325,3383
|27,48
|15,87
|30
|Bursa Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|325,3337
|27,48
|12,47
|34
|Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|325,2005
|27,53
|10,18
|34
|İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|324,6673
|27,72
|7,09
|30
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|324,1456
|27,9
|13,77
|30
|İstanbul Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|324,1293
|27,91
|13,27
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Radyo-Televizyon Alanı
|İngilizce
|324,1181
|27,91
|13,02
|30
|İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|323,9985
|27,95
|9,29
|30
|Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|323,8236
|28,02
|9,19
|30
|İstanbul 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|323,7098
|28,06
|19,41
|34
|Antalya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|323,6391
|28,08
|13,44
|30
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|323,2498
|28,22
|8,01
|60
|Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|322,9854
|28,31
|13,13
|60
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|322,9484
|28,32
|13,68
|30
|Ankara Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|322,6126
|28,44
|15,51
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|322,0341
|28,65
|14,42
|30
|Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|321,6468
|28,79
|17,39
|34
|İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|321,195
|28,96
|15,09
|30
|Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|321,1837
|28,96
|17,33
|34
|Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|321,113
|28,99
|15,94
|60
|Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|320,61
|29,16
|18,97
|30
|Manisa Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|320,5045
|29,2
|10,37
|30
|İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|320,4893
|29,21
|12,55
|30
|Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|320,382
|29,25
|15,48
|30
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|320,0142
|29,38
|8,62
|30
|Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|319,9848
|29,39
|8,53
|30
|İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|319,7918
|29,46
|12,44
|30
|Konya Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|319,4383
|29,59
|13,6
|34
|Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|319,3874
|29,61
|10,45
|30
|Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|319,1458
|29,7
|15,29
|30
|İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|319,0707
|29,72
|10,37
|30
|Kayseri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|318,5663
|29,91
|14,69
|30
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|318,3184
|30
|14,44
|30
|Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|318,1815
|30,05
|14,69
|30
|İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|318,0751
|30,09
|11,98
|30
|Kocaeli Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|318,0516
|30,1
|6,77
|150
|İstanbul Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|317,428
|30,33
|20,84
|34
|İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|317,3759
|30,35
|12,5
|30
|Kocaeli Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|317,2206
|30,41
|12,1
|60
|Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,8986
|30,53
|15,36
|60
|Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,7772
|30,57
|11,28
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,6428
|30,62
|15,24
|30
|Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,3399
|30,73
|8,82
|60
|İstanbul Gürpınar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|316,2993
|30,75
|13,87
|34
|Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,2115
|30,78
|10,43
|60
|Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|316,1601
|30,8
|16,58
|30
|Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|316,1213
|30,82
|8,38
|60
|İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|315,8757
|30,91
|8,27
|34
|Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|315,5126
|31,05
|14,95
|34
|Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|314,5118
|31,43
|15,67
|30
|Erzurum Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|314,4553
|31,45
|15,08
|90
|İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|313,7127
|31,73
|20,21
|30
|Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|313,672
|31,75
|13,44
|34
|İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|313,3606
|31,86
|12,36
|30
|Şanlıurfa İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|313,2492
|31,9
|23,48
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|312,895
|32,04
|17,51
|30
|Konya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|312,7545
|32,09
|14,84
|34
|İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|312,3457
|32,24
|18,59
|30
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|312,2676
|32,27
|9,15
|30
|İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|312,2149
|32,29
|12,17
|68
|Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|311,9241
|32,39
|13,34
|30
|İstanbul Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|311,8779
|32,41
|12,39
|68
|Niğde Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|311,8322
|32,43
|13,79
|60
|İstanbul İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|311,7531
|32,46
|13,12
|34
|İstanbul Bahçeşehir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|311,5271
|32,55
|12,9
|34
|İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|311,4347
|32,58
|10,35
|34
|Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|310,9456
|32,77
|13,19
|34
|Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|310,7647
|32,84
|15,37
|30
|Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|310,712
|32,86
|11,05
|30
|Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|310,1354
|33,1
|14,95
|30
|Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|309,9625
|33,16
|18,54
|34
|Kocaeli Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|309,8482
|33,21
|17,72
|30
|Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|309,1878
|33,47
|8,68
|60
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|309,0014
|33,54
|15,87
|30
|Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,917
|33,57
|15,66
|30
|İzmir Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,858
|33,6
|13,2
|30
|Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|308,6948
|33,66
|12,97
|34
|İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,5948
|33,7
|19,47
|34
|Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,5403
|33,72
|15,33
|30
|İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,503
|33,74
|17,61
|34
|Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|308,0683
|33,9
|14,95
|34
|İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
|İngilizce
|308,0663
|33,9
|16,34
|34
|Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
|İngilizce
|308,0106
|33,92
|14,07
|60
|Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|307,8627
|33,98
|10,12
|30
|İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|307,7276
|34,03
|14
|68
|İstanbul Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|307,6649
|34,06
|18,83
|34
|Konya Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
|İngilizce
|307,6221
|34,07
|12,99
|34
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|307,5041
|34,12
|13,27
|30
|İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tasarım Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|307,4719
|34,13
|21,92
|30
|İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|307,3195
|34,19
|9,54
|34
|Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|306,9496
|34,33
|9,3
|34
|Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,9155
|34,35
|10,4
|34
|Ankara Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,5451
|34,5
|16,62
|30
|Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,4575
|34,53
|14,96
|30
|İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,331
|34,58
|13,92
|30
|Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,3237
|34,58
|13,99
|30
|Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|306,0936
|34,67
|17,92
|30
|Ankara Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Radyo-Televizyon Alanı
|İngilizce
|305,9286
|34,74
|12,79
|60
|Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|305,8881
|34,75
|19,03
|34
|İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|305,5205
|34,89
|16,21
|34
|Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|305,3251
|34,97
|21,73
|30
|Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|305,1889
|35,03
|11,64
|60
|Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|304,8427
|35,18
|14,07
|34
|Ankara İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Laboratuvar Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|304,735
|35,22
|10
|30
|Ankara Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|304,1897
|35,44
|17,09
|30
|Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|304,0144
|35,51
|18,97
|34
|Bursa Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|304,0139
|35,51
|14,38
|30
|İstanbul Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|303,9992
|35,52
|11,22
|34
|İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|303,9943
|35,52
|15,81
|30
|İzmir Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|303,5124
|35,71
|14,96
|34
|Niğde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|303,3884
|35,76
|14,15
|60
|İzmir Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|303,2919
|35,8
|14,76
|30
|İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|303,0945
|35,88
|12,88
|34
|Kocaeli Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|302,8365
|35,99
|15,95
|30
|İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|302,7931
|36,01
|12,54
|30
|Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|302,7553
|36,02
|15,31
|30
|İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,8762
|36,39
|15,96
|34
|Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,8506
|36,4
|16,28
|30
|İstanbul Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,6991
|36,47
|15,56
|34
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|301,6935
|36,47
|15,66
|30
|Balıkesir Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,6588
|36,48
|13,49
|30
|Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|301,6538
|36,49
|25,44
|30
|İstanbul Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,6111
|36,5
|19,19
|34
|Kahramanmaraş Toki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|301,5436
|36,53
|17,16
|30
|Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|301,1681
|36,69
|10,06
|60
|İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|301,0118
|36,75
|7,5
|30
|İstanbul Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|300,9508
|36,77
|20,23
|34
|Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|300,9443
|36,78
|14,27
|30
|İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|300,7639
|36,85
|17,7
|30
|Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|300,4479
|36,98
|14,49
|30
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|300,3685
|37,02
|16,93
|30
|Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|299,9481
|37,19
|19,81
|68
|Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|299,943
|37,2
|18,43
|34
|Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|299,7849
|37,26
|14,7
|30
|Van Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|299,7484
|37,28
|20,24
|60
|Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|299,3183
|37,46
|15,31
|34
|İstanbul Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|299,3172
|37,46
|17,32
|34
|Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|299,0633
|37,57
|19,05
|30
|Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|299,018
|37,58
|11,15
|34
|Ordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|298,9079
|37,63
|17,47
|30
|Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|298,8472
|37,66
|13,34
|30
|İzmir Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,7427
|37,7
|17,51
|34
|İstanbul Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|298,7318
|37,71
|21,47
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,6905
|37,72
|17,42
|30
|Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,6747
|37,73
|16,13
|30
|Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,6604
|37,73
|15,46
|60
|Diyarbakır Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|298,6102
|37,75
|11,81
|34
|İstanbul Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,6102
|37,75
|11,28
|34
|Balıkesir Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,4992
|37,8
|10,84
|30
|Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|298,4618
|37,82
|18,53
|30
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|298,2832
|37,89
|12,61
|30
|Ankara Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|298,1918
|37,93
|15,84
|30
|İstanbul Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|297,9059
|38,06
|18,6
|30
|Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|297,6353
|38,17
|15,47
|68
|İstanbul Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|297,3432
|38,3
|17,13
|30
|İstanbul Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|296,9908
|38,45
|15,88
|68
|İstanbul Üsküdar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|296,7393
|38,56
|10,6
|30
|Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|296,5701
|38,63
|17,05
|90
|İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|296,5062
|38,66
|23,93
|30
|Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|296,286
|38,76
|15,46
|60
|Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|296,0119
|38,88
|21,45
|34
|Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|296,0016
|38,88
|16,05
|60
|İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|295,8481
|38,95
|20,8
|30
|İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|295,3565
|39,16
|17,46
|30
|Kahramanmaraş Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|295,187
|39,23
|17,6
|30
|Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|295,1145
|39,27
|10,73
|30
|Kayseri Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|295,0346
|39,31
|19,23
|30
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|295,0337
|39,31
|11,75
|30
|Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|294,9431
|39,35
|9,8
|30
|İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|294,9365
|39,35
|16,71
|34
|İstanbul Zeytinburnu İdmib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|294,8709
|39,38
|23,52
|34
|Ankara Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|294,7222
|39,45
|15,09
|60
|Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|294,6722
|39,47
|15,02
|34
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|294,5487
|39,53
|17,57
|30
|İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|294,1112
|39,72
|15,26
|30
|İstanbul Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|294,0318
|39,75
|24,68
|34
|İstanbul Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|293,9919
|39,77
|18,15
|34
|İstanbul Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|293,632
|39,93
|16,67
|34
|Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|293,4932
|39,99
|18,04
|34
|Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|293,3612
|40,05
|17,56
|68
|Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|293,2022
|40,12
|17,03
|30
|Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|293,183
|40,13
|15,37
|30
|İstanbul Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|293,1436
|40,15
|18,65
|34
|Kocaeli Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|293,1058
|40,16
|21,77
|30
|Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|293,006
|40,21
|8,17
|34
|İstanbul 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|292,7966
|40,3
|11,61
|34
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|292,7825
|40,31
|12,93
|30
|İstanbul Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|292,6053
|40,38
|17,79
|30
|Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|292,5106
|40,43
|26,94
|34
|Erzincan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım Alanı
|İngilizce
|292,3773
|40,49
|16,25
|68
|Balıkesir 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|292,2884
|40,53
|16,88
|30
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|292,2003
|40,57
|26,23
|30
|İstanbul Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|292,1685
|40,58
|17,66
|30
|Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|292,1576
|40,59
|17,93
|34
|Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|291,8477
|40,72
|19,5
|30
|Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|291,8203
|40,73
|6,8
|60
|Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|291,2516
|40,99
|23,89
|30
|Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|291,2128
|41,01
|12,92
|30
|İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|291,1331
|41,05
|19,67
|34
|Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|290,9996
|41,11
|23,73
|60
|Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|290,8815
|41,16
|18,22
|34
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|290,4481
|41,35
|20,79
|30
|İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|290,326
|41,41
|20,8
|30
|Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|290,3135
|41,42
|25,2
|30
|Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|290,3022
|41,42
|24,7
|34
|İstanbul Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|290,2811
|41,43
|16,27
|34
|Çanakkale İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|290,262
|41,44
|8,93
|30
|Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|289,8676
|41,62
|14,03
|60
|İstanbul Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|289,7028
|41,7
|24,45
|34
|Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|289,4296
|41,82
|24,17
|34
|Ankara Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|289,3648
|41,86
|15,19
|30
|İstanbul Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız)
|İngilizce
|289,3553
|41,86
|15,12
|34
|Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|289,2874
|41,89
|14,78
|30
|Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|289,0617
|42
|9,86
|30
|İstanbul Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|289,0293
|42,01
|13,66
|34
|İzmir Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,9181
|42,06
|10,99
|30
|Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|288,8826
|42,08
|13,87
|34
|İstanbul Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,8316
|42,1
|20,6
|34
|İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,831
|42,1
|23,78
|30
|İstanbul Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,7476
|42,14
|14,91
|34
|Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,6524
|42,19
|24,73
|60
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,625
|42,2
|19,5
|30
|Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,5895
|42,22
|26,32
|34
|Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,566
|42,23
|23,66
|30
|Samsun Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|288,145
|42,42
|16,62
|30
|Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|288,1075
|42,44
|11,3
|30
|Ankara Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|288,1036
|42,44
|14,46
|60
|Bursa Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|288,1014
|42,44
|11,36
|34
|Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|287,9332
|42,52
|17,43
|30
|Gaziantep Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|287,8524
|42,55
|20,52
|34
|Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|287,5905
|42,68
|18,64
|30
|Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|287,4467
|42,74
|23,06
|30
|Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|287,4358
|42,75
|21,33
|30
|Isparta İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|287,3377
|42,79
|16,9
|30
|İstanbul Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|287,2072
|42,85
|24,99
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|287,1865
|42,86
|24,62
|30
|İstanbul Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|287,0683
|42,92
|8,29
|34
|Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|286,8799
|43
|14,74
|34
|Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|286,795
|43,05
|19,36
|30
|Kırklareli Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|286,1201
|43,36
|15,39
|34
|Ordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|286,047
|43,4
|27,42
|30
|İstanbul Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|286,037
|43,4
|16,7
|34
|Isparta Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı
|İngilizce
|285,9632
|43,44
|18,54
|30
|Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|285,7557
|43,54
|24,44
|30
|İstanbul Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|285,6215
|43,61
|27,04
|34
|Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|285,3881
|43,72
|31,41
|30
|Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|285,3147
|43,75
|24,98
|30
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|285,127
|43,84
|19,07
|30
|İstanbul Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|285,1205
|43,84
|23,51
|34
|İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,8137
|43,98
|26,02
|34
|Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,6347
|44,07
|19,92
|30
|Ankara Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gazetecilik Alanı
|İngilizce
|284,4267
|44,17
|15,11
|30
|Trabzon Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,3319
|44,22
|13,95
|30
|Şanlıurfa Karaköprü Gap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,3011
|44,23
|26,74
|68
|Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,0601
|44,35
|27,03
|34
|Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,0225
|44,36
|18,34
|60
|Gaziantep Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|284,0124
|44,37
|16,52
|34
|İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|283,9536
|44,4
|24,82
|34
|Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,9319
|44,41
|15,14
|30
|Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,839
|44,45
|22,29
|60
|Malatya Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|283,8219
|44,46
|17,36
|34
|İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,8073
|44,47
|21,53
|30
|İstanbul Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,7803
|44,48
|19,51
|34
|İstanbul Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,7636
|44,49
|20,24
|30
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|283,6806
|44,53
|28,62
|30
|İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|283,6765
|44,53
|23,6
|30
|Denizli Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|283,5814
|44,57
|18,59
|30
|Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,5781
|44,57
|20,81
|60
|Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,5733
|44,58
|25,82
|30
|İzmir Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|283,5438
|44,59
|9,18
|34
|Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,5046
|44,61
|19,52
|30
|İstanbul Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,4229
|44,65
|18,79
|34
|Adana Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|283,2855
|44,72
|21,3
|34
|Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|283,2208
|44,75
|16,09
|30
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|282,9785
|44,87
|20,16
|30
|İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|282,9386
|44,89
|16,44
|60
|İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|282,5588
|45,07
|12,81
|34
|İmkb Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|282,5429
|45,07
|13,55
|68
|İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|282,3554
|45,17
|28,83
|34
|Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|282,2837
|45,2
|28,4
|34
|Ankara Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,8777
|45,4
|14,34
|60
|İstanbul Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,784
|45,45
|18,52
|34
|İstanbul İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,6529
|45,51
|29,32
|34
|Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,5071
|45,58
|20,25
|30
|Kahramanmaraş Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,4651
|45,6
|20,18
|30
|İstanbul Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|281,4517
|45,61
|14,6
|30
|Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|281,2194
|45,72
|23,19
|68
|Manisa Salihli İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,0897
|45,79
|19,78
|30
|İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|281,0839
|45,79
|17,29
|34
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|281,0039
|45,83
|20,56
|30
|İstanbul İtosb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|280,9908
|45,84
|25,9
|34
|İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|280,7898
|45,94
|26,97
|30
|Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|280,7497
|45,96
|24,66
|34
|Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|280,7312
|45,97
|8,21
|30
|İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|280,6962
|45,99
|25,83
|30
|Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|280,6455
|46,01
|16,4
|30
|İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|280,2179
|46,22
|27,91
|34
|Bursa Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|280,1432
|46,26
|27,01
|34
|Gaziantep Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|279,9266
|46,37
|21,44
|34
|Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|279,4346
|46,62
|21,48
|30
|Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|279,417
|46,63
|19,82
|60
|İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|279,2395
|46,72
|21,44
|30
|Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|279,1912
|46,74
|17,57
|34
|Bursa Yıldırım Beyazıt İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|279,1658
|46,76
|17,03
|34
|Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|279,0511
|46,82
|19,21
|30
|Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,9591
|46,86
|27,17
|30
|Isparta İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|278,9144
|46,89
|23,04
|30
|Kocaeli Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sanat ve Tasarım Alanı (Kız)
|İngilizce
|278,8844
|46,9
|26,79
|30
|İstanbul Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|278,4248
|47,13
|28,62
|34
|Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,3319
|47,18
|24,68
|60
|Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,2363
|47,23
|19,46
|30
|İstanbul Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,2252
|47,23
|21,44
|34
|Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,1843
|47,25
|20,26
|60
|İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|278,073
|47,31
|21,93
|30
|İstanbul Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|278,0386
|47,32
|14,17
|30
|Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|277,9873
|47,35
|17,26
|30
|Diyarbakır 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|277,7282
|47,49
|23,54
|34
|Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metalürji Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|277,6968
|47,5
|21,39
|30
|Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|277,4051
|47,65
|23,34
|60
|Gaziantep Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|277,3504
|47,67
|19,51
|34
|Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|277,1413
|47,78
|16,79
|34
|Bursa Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,9936
|47,85
|21,26
|34
|Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,9471
|47,88
|28,27
|30
|Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|276,9171
|47,9
|20,87
|60
|İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,8607
|47,92
|21,23
|30
|Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|276,8298
|47,94
|18,33
|30
|Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,7593
|47,97
|22,81
|30
|Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,6996
|48
|15,82
|30
|İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,5708
|48,07
|9,11
|34
|Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,3898
|48,17
|14,87
|30
|İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,3527
|48,18
|23,05
|30
|Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|276,2227
|48,25
|20,55
|30
|Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,2125
|48,26
|26,51
|34
|İstanbul Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,1523
|48,29
|19,57
|34
|Manisa Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|276,0885
|48,32
|23,04
|30
|İstanbul Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|276,0604
|48,33
|15,91
|34
|Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|276,0432
|48,34
|23,92
|60
|İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|275,8922
|48,43
|7,89
|30
|Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,7899
|48,48
|8,29
|30
|Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|275,7566
|48,49
|13,92
|30
|Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|275,5545
|48,6
|14,41
|30
|İstanbul Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,5026
|48,63
|10,38
|90
|Kırklareli Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,4623
|48,65
|27,84
|34
|Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,4085
|48,67
|24,73
|30
|Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,3277
|48,72
|21,69
|34
|Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,2405
|48,76
|19,36
|60
|İstanbul Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|275,2071
|48,78
|14,62
|34
|İstanbul K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|274,9208
|48,93
|13,28
|34
|Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,8731
|48,96
|21,08
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|274,8057
|48,99
|16,78
|30
|Ankara Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,7853
|49,01
|14,32
|60
|Zonguldak Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,6629
|49,07
|13,4
|30
|İzmir Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,6573
|49,08
|28,18
|34
|İstanbul Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|274,4946
|49,16
|19,82
|30
|Ankara Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|274,4397
|49,19
|16,94
|30
|Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|274,3397
|49,25
|32,02
|30
|İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,264
|49,28
|9,44
|30
|Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|274,0783
|49,38
|29,12
|60
|Hatay Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|274,0401
|49,4
|20,54
|60
|Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|274,0264
|49,41
|15,13
|34
|Ankara Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,9005
|49,48
|13,54
|30
|İstanbul Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,8303
|49,51
|26,84
|30
|Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,6388
|49,62
|27,49
|30
|İstanbul Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|273,5687
|49,65
|18,14
|30
|Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,5668
|49,65
|18,64
|34
|İstanbul Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,5336
|49,67
|21,67
|34
|Konya Kılıçarslan İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,395
|49,74
|20,7
|34
|Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|273,3753
|49,76
|19,89
|34
|İstanbul Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tasarım Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|273,3454
|49,77
|22,4
|34
|Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,2402
|49,83
|13,13
|30
|İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|273,1121
|49,89
|20,24
|30
|İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|273,0642
|49,92
|32,7
|30
|Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|272,938
|49,99
|18,51
|30
|İstanbul Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|272,9208
|50
|14,13
|34
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|272,7942
|50,06
|18,84
|30
|Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|272,7882
|50,07
|26,1
|30
|Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|272,7562
|50,08
|20,16
|30
|Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|272,6594
|50,13
|9,38
|60
|İzmir Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|272,4322
|50,25
|15,49
|34
|Şanlıurfa El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|272,1988
|50,38
|21,23
|34
|Mersin Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|272,1462
|50,41
|17,51
|34
|Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|272,0941
|50,43
|20,19
|34
|İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|272,0092
|50,48
|22,71
|30
|İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|271,9269
|50,52
|20,21
|30
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|271,8226
|50,57
|31,89
|30
|Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|271,639
|50,67
|20,1
|60
|İstanbul Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|271,5849
|50,7
|33,73
|34
|Antalya Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|271,1615
|50,92
|20,33
|60
|İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız)
|İngilizce
|270,8568
|51,09
|21,95
|30
|İzmir Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|270,6857
|51,18
|11,07
|68
|İzmir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,6134
|51,22
|16,14
|68
|Kocaeli Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Plastik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,5994
|51,23
|12,41
|30
|İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,3486
|51,36
|21,57
|34
|Konya Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız)
|İngilizce
|270,3312
|51,37
|18,92
|34
|İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,2879
|51,39
|13,18
|60
|Bursa Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|270,1926
|51,44
|12,15
|34
|Ankara Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,0822
|51,5
|19,57
|30
|İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|270,0066
|51,54
|24,05
|30
|Bursa Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|269,941
|51,58
|26,45
|60
|Kocaeli Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|269,8185
|51,65
|28,03
|30
|Van Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|269,7597
|51,68
|23,31
|60
|Şanlıurfa Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Laboratuvar Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|269,3523
|51,9
|27,89
|34
|Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|269,3342
|51,91
|13,55
|60
|Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|269,0931
|52,04
|25,17
|30
|Adana Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|268,86
|52,17
|17
|34
|Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|268,6403
|52,28
|11,45
|30
|Osmaniye Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|268,5871
|52,31
|14,59
|34
|Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|268,4859
|52,36
|21,82
|30
|Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|268,4395
|52,39
|26,36
|30
|Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|268,3954
|52,42
|15,43
|60
|Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|268,215
|52,51
|14,11
|60
|İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|Fransızca
|268,2081
|52,52
|25,4
|30
|İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gemi Yapımı Alanı
|İngilizce
|267,8143
|52,74
|19,01
|60
|Tokat Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|267,7631
|52,77
|21,29
|68
|İstanbul Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|267,7524
|52,77
|13,54
|34
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|267,6849
|52,81
|21,61
|30
|Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|267,5823
|52,86
|20,16
|60
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|267,0836
|53,14
|19,1
|60
|İstanbul Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|267,0405
|53,16
|27,83
|34
|Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
|İngilizce
|266,9197
|53,23
|22,8
|34
|Kocaeli Gebze Stfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,7902
|53,3
|28,95
|60
|Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|266,7457
|53,32
|20,87
|34
|Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|266,6749
|53,36
|35,13
|30
|Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|266,6169
|53,39
|14,14
|90
|Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,4978
|53,45
|27,72
|60
|Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|266,4718
|53,47
|36,49
|30
|Kocaeli Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,4445
|53,48
|30,67
|30
|Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,3697
|53,52
|25,5
|60
|Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,3429
|53,54
|15,44
|68
|Diyarbakır Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|266,2454
|53,59
|29,9
|34
|Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|266,1769
|53,63
|22
|34
|Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|266,1302
|53,66
|18,74
|60
|Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|266,0911
|53,68
|10,77
|60
|Mersin Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|265,9799
|53,74
|18
|34
|İstanbul Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,9506
|53,76
|39,64
|30
|İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı
|İngilizce
|265,9071
|53,78
|23,34
|34
|Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,7863
|53,85
|16,22
|60
|İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,7647
|53,86
|23,08
|34
|İstanbul M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|265,7245
|53,88
|20,66
|34
|Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,6499
|53,92
|17,85
|30
|İstanbul Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kuyumculuk Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,3163
|54,11
|26,49
|34
|Hatay Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|265,3093
|54,11
|19,52
|34
|Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,2551
|54,15
|20,2
|30
|Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|265,2105
|54,17
|28,19
|30
|Gaziantep Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|264,7562
|54,43
|20,47
|34
|İstanbul Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tasarım Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|264,5669
|54,54
|20,75
|34
|Ankara Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|264,5239
|54,56
|12,72
|30
|Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|264,4088
|54,63
|26,67
|30
|Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|264,3833
|54,64
|20,71
|30
|Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|264,3773
|54,65
|23,45
|34
|Kayseri Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|264,1802
|54,76
|34,59
|30
|Diyarbakır Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|264,1217
|54,8
|23,41
|34
|İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,8966
|54,92
|14,36
|34
|İstanbul Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,6088
|55,09
|36,71
|34
|Burdur Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tarım Alanı
|İngilizce
|263,5912
|55,1
|22,42
|34
|Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,4387
|55,19
|25,11
|34
|Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,394
|55,21
|32,91
|30
|İstanbul Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,364
|55,23
|18,01
|30
|Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|263,0593
|55,4
|14,53
|30
|İstanbul Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|262,9288
|55,48
|25,36
|34
|Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gazetecilik Alanı
|İngilizce
|262,7776
|55,57
|15,48
|34
|Ankara İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|262,7201
|55,6
|23,77
|60
|Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|262,6513
|55,64
|21,89
|90
|Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|262,513
|55,72
|33,15
|30
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|262,2317
|55,89
|31,84
|30
|Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Radyo-Televizyon Alanı
|İngilizce
|262,1619
|55,92
|22,44
|34
|Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|262,0487
|55,99
|14,75
|30
|Antalya Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|262,0263
|56
|21,16
|30
|İzmir Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|261,8238
|56,12
|22,41
|68
|Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|261,5182
|56,29
|32,62
|34
|Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|261,3787
|56,37
|31,29
|34
|Aydın Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|261,1588
|56,49
|15,78
|60
|Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|261,1221
|56,51
|21,16
|34
|Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,9077
|56,64
|21,48
|30
|İzmir Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,8913
|56,64
|13,11
|30
|Kocaeli Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|260,7178
|56,75
|19,08
|30
|Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,6975
|56,76
|22,13
|60
|Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|260,6304
|56,8
|16,73
|30
|Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,6026
|56,82
|25,33
|30
|Gaziantep Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,578
|56,83
|21,19
|68
|İzmir Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,5581
|56,84
|37,25
|34
|İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,3599
|56,95
|32,28
|30
|Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|260,2969
|56,99
|25,66
|30
|İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Radyo-Televizyon Alanı (Kız)
|İngilizce
|259,9067
|57,22
|13,22
|30
|Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|259,7009
|57,34
|28,18
|60
|Mardin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|259,6367
|57,38
|21,72
|68
|Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|259,5609
|57,42
|19,28
|60
|Manisa Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|259,5202
|57,45
|27,26
|30
|İstanbul Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|259,5082
|57,45
|17,36
|30
|Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|259,4943
|57,46
|20,72
|68
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|259,4617
|57,48
|23,8
|30
|Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|259,2194
|57,63
|29,3
|30
|İstanbul Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Geleneksel Türk Sanatları
|İngilizce
|259,0777
|57,71
|18,25
|30
|İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|259,0454
|57,73
|18,31
|60
|Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|258,8382
|57,85
|27,71
|68
|İzmir Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı
|İngilizce
|258,7484
|57,91
|22,2
|34
|İstanbul Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|258,7133
|57,93
|23,44
|34
|Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|258,3803
|58,12
|33,82
|30
|Bursa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|258,3103
|58,17
|13,05
|34
|İstanbul Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|257,9732
|58,37
|10,86
|34
|Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|257,8602
|58,43
|24,94
|30
|Adana Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|257,7866
|58,47
|14,66
|34
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|257,4808
|58,65
|20,14
|30
|Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|257,2009
|58,82
|17,93
|30
|Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|257,1916
|58,83
|40,38
|30
|İstanbul İhkib Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|257,0052
|58,94
|24,4
|34
|İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Büro Yönetimi Alanı
|İngilizce
|256,6013
|59,18
|26,65
|30
|Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|256,4705
|59,26
|35,77
|30
|Gaziantep Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|255,9255
|59,59
|21,98
|60
|İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|255,7667
|59,69
|15,57
|60
|Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|255,6914
|59,73
|15,65
|60
|Mersin Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|255,5177
|59,84
|16,68
|34
|Aydın Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|255,4428
|59,88
|18,03
|30
|İstanbul Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı
|İngilizce
|255,3597
|59,93
|21,52
|34
|İstanbul Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|255,2741
|59,98
|18,27
|34
|Gaziantep Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|255,2704
|59,98
|21,17
|68
|Gaziantep Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|255,2682
|59,98
|21,22
|34
|İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Plastik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|255,0825
|60,1
|26,31
|34
|Bitlis Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|255,0415
|60,13
|25,49
|34
|Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,9414
|60,18
|26,94
|60
|Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,9317
|60,19
|23,18
|30
|İstanbul Kıraç İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|254,7788
|60,28
|28,22
|34
|İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,6323
|60,37
|19,25
|34
|Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tarım Alanı
|İngilizce
|254,6272
|60,37
|25,66
|30
|Diyarbakır Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,2575
|60,6
|30,82
|34
|Osmaniye Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,2218
|60,62
|14,92
|68
|İzmir Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,1529
|60,66
|23,56
|34
|Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|254,0624
|60,72
|26,41
|34
|Konya Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|254,0335
|60,73
|18,4
|34
|İstanbul Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız)
|İngilizce
|253,9539
|60,78
|21,45
|34
|Denizli İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,881
|60,82
|27,47
|30
|İstanbul Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|253,736
|60,9
|16,74
|34
|İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|253,5481
|61,02
|11,38
|30
|Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,3151
|61,16
|30,71
|60
|Ordu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,1726
|61,24
|25,26
|34
|Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,1583
|61,25
|31,55
|34
|Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|253,1272
|61,27
|35,29
|30
|Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,0938
|61,29
|21,81
|34
|Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,0921
|61,29
|31,73
|34
|İstanbul Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|253,0857
|61,3
|24,93
|34
|Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|253,0696
|61,3
|21,36
|30
|İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|253,0597
|61,31
|34,01
|30
|Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|252,7262
|61,51
|15,18
|60
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|252,709
|61,52
|25,7
|30
|Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|252,6536
|61,56
|18,11
|30
|İmkb Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|252,3907
|61,72
|17,55
|68
|İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|252,2283
|61,81
|20,24
|30
|Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|251,9018
|62,01
|30,96
|60
|Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,8248
|62,06
|21,92
|60
|İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,8092
|62,07
|16,5
|68
|Mersin Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
|İngilizce
|251,7344
|62,11
|24,44
|34
|Şanlıurfa Gap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Büro Yönetimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|251,6762
|62,15
|22,07
|34
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,6732
|62,15
|23,76
|30
|Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,6027
|62,2
|6,81
|34
|Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,5977
|62,2
|27,45
|30
|Adana Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,5342
|62,24
|14,77
|34
|İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,5078
|62,25
|30,19
|30
|Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,1714
|62,46
|18,9
|30
|İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,1681
|62,46
|18,74
|68
|İstanbul İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|251,1197
|62,49
|31,96
|34
|Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|251,0448
|62,54
|27,3
|30
|Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|250,8155
|62,69
|24,31
|60
|İzmir Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|250,5172
|62,88
|13,9
|34
|Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|250,3479
|62,98
|24,42
|30
|Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|249,9708
|63,21
|18
|34
|Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|249,7637
|63,34
|31,32
|30
|Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|249,3449
|63,61
|16,73
|30
|Bursa Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|249,3071
|63,63
|16,78
|34
|Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|249,0718
|63,78
|38,57
|68
|İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|248,7653
|63,98
|19,72
|34
|Trabzon Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|248,6192
|64,07
|24,73
|30
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|248,2984
|64,28
|26,79
|30
|Bursa Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,9717
|64,48
|24,41
|34
|Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,8148
|64,57
|39,39
|34
|Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|247,808
|64,58
|30,17
|30
|Kocaeli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,613
|64,71
|35,63
|60
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,5026
|64,77
|26,41
|30
|Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,4738
|64,79
|28,3
|34
|Adana Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|247,1992
|64,97
|14,02
|68
|Mersin Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|247,0262
|65,08
|20,35
|34
|Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|246,6273
|65,33
|21,91
|90
|Kocaeli Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|246,2528
|65,57
|13,38
|60
|İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|246,2204
|65,59
|32,03
|34
|İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|246,1523
|65,63
|28,25
|30
|Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|246,0087
|65,73
|26,58
|30
|Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|245,9553
|65,76
|21,96
|30
|Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tasarım Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|245,7583
|65,89
|28,06
|60
|İstanbul Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|245,5825
|66
|20,23
|30
|Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|245,4911
|66,06
|29,16
|30
|Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|245,4607
|66,08
|14,35
|34
|Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|245,1901
|66,25
|31,72
|34
|Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Büro Yönetimi Alanı
|İngilizce
|244,5637
|66,65
|35,81
|34
|Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|244,3123
|66,81
|12,25
|30
|Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|244,102
|66,95
|26,39
|30
|Şanlıurfa Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|244,096
|66,95
|37,76
|34
|Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|243,7267
|67,19
|28,46
|30
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|243,6106
|67,26
|24,36
|34
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|243,478
|67,35
|22,27
|30
|Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Büro Yönetimi Alanı
|İngilizce
|243,3738
|67,41
|10,35
|30
|İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|243,3235
|67,45
|33,18
|30
|Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|242,9111
|67,72
|31,3
|30
|İstanbul Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|242,5821
|67,93
|15,92
|34
|Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız)
|İngilizce
|242,3677
|68,07
|23,5
|34
|Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|242,2283
|68,16
|23,93
|68
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|242,2129
|68,17
|49,53
|30
|İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|242,1781
|68,2
|24,54
|34
|Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|242,0254
|68,3
|34,08
|30
|Ankara Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|242,0097
|68,31
|21,18
|60
|İstanbul Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|241,9886
|68,32
|30,85
|34
|Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|241,3962
|68,71
|28,81
|30
|Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|240,78
|69,1
|33,45
|30
|İstanbul Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı
|İngilizce
|239,9893
|69,62
|38,56
|34
|Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|239,8505
|69,72
|32,21
|30
|Diyarbakır Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|239,8248
|69,74
|18,29
|34
|Aksaray 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|239,7801
|69,77
|30,39
|68
|Ankara Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|239,3621
|70,05
|25,78
|30
|Konya Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|239,3031
|70,08
|29,59
|34
|İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|239,2977
|70,09
|33,1
|30
|Trabzon Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|239,1657
|70,18
|33,49
|30
|İstanbul Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|239,1252
|70,2
|27,07
|30
|Manisa Salihli İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|239,1155
|70,21
|31,77
|30
|Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|238,953
|70,32
|26,16
|30
|Bursa Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|238,8383
|70,39
|26,25
|34
|İstanbul İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|238,7601
|70,44
|32,21
|34
|Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|238,4928
|70,63
|22,26
|30
|Çorum Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|238,3443
|70,72
|25,14
|60
|Diyarbakır 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|238,2639
|70,77
|23,21
|34
|Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|238,0821
|70,89
|13,7
|60
|Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|237,5808
|71,22
|24,61
|34
|Balıkesir Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|237,466
|71,3
|27,83
|30
|Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Plastik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|237,397
|71,34
|46,72
|30
|Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|237,3166
|71,4
|16,75
|60
|Tekirdağ Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|237,2874
|71,42
|22,79
|34
|Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|237,103
|71,54
|51,05
|30
|İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|236,7527
|71,77
|21,97
|60
|Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|236,4227
|71,99
|29,16
|34
|Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı
|İngilizce
|236,3167
|72,06
|14,29
|30
|Kocaeli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|236,3108
|72,06
|16,55
|60
|Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|236,1141
|72,2
|35,15
|30
|Tekirdağ Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|235,9669
|72,29
|29,91
|34
|İstanbul Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı
|İngilizce
|235,957
|72,3
|38,35
|34
|Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı
|İngilizce
|235,9132
|72,33
|31,48
|30
|Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|235,8645
|72,36
|37,54
|30
|Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|235,4741
|72,62
|26,49
|60
|İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|235,2842
|72,74
|28,94
|30
|İstanbul Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|235,2681
|72,76
|27,77
|34
|Gaziantep Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|234,5261
|73,26
|23,3
|68
|Gaziantep Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|234,4156
|73,33
|35,12
|34
|Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|234,2899
|73,41
|17,72
|34
|İstanbul Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|İngilizce
|234,2761
|73,42
|36,17
|30
|Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|234,2595
|73,43
|49,99
|34
|Mersin Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|233,4502
|73,96
|25,59
|34
|Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|233,2967
|74,06
|41,09
|34
|Bitlis Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|233,2688
|74,08
|39,21
|34
|Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|233,1016
|74,19
|20,35
|60
|İstanbul Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|232,7121
|74,44
|21,16
|30
|Zonguldak Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metalürji Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|232,2851
|74,73
|25,53
|30
|Ordu Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|232,1094
|74,84
|37,45
|34
|Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|231,9779
|74,93
|44,59
|68
|Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|231,5111
|75,25
|22,35
|34
|Kocaeli Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|231,3349
|75,37
|19,52
|30
|Giresun Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|229,8579
|76,36
|17,44
|34
|İstanbul Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|228,6951
|77,14
|17,03
|30
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|228,4212
|77,33
|21,52
|30
|İstanbul Küçükçekmece Tasev Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|228,191
|77,48
|39,26
|34
|Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|227,2332
|78,11
|34,35
|30
|Kocaeli Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|227,104
|78,19
|29,68
|30
|Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|226,256
|78,75
|10,91
|34
|Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|225,7317
|79,1
|22,42
|120
|İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|El Sanatları Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|225,4302
|79,3
|28,36
|34
|Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|224,6506
|79,81
|47,11
|30
|Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|224,0556
|80,21
|35,85
|34
|Tekirdağ Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|223,0452
|80,87
|22,19
|68
|Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|223,0381
|80,87
|24,39
|68
|Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|222,636
|81,13
|34,56
|30
|Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|222,2566
|81,37
|25,81
|34
|Mersin Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|221,9347
|81,57
|42,85
|34
|İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Kız)
|İngilizce
|221,7591
|81,68
|35,45
|30
|İstanbul Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Plastik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|221,5368
|81,83
|35,53
|34
|Diyarbakır Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|221,0279
|82,15
|30,5
|34
|Adana Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|220,0095
|82,78
|35,62
|90
|İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Matbaa Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|219,9904
|82,79
|50,88
|34
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|219,6738
|83
|39,43
|30
|Gaziantep Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|219,1929
|83,29
|30,35
|68
|Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|219,1701
|83,3
|32,88
|68
|Adana Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|216,2171
|85,14
|27,89
|68
|Konya Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|215,6075
|85,5
|14,65
|90
|Mersin Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|214,3765
|86,22
|15,4
|34
|Bursa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metal Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|214,2222
|86,31
|28,38
|34
|Bolu Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
|İngilizce
|212,0674
|87,56
|52,43
|68
|Antalya Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|210,6712
|88,33
|12,25
|60
|Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|210,5114
|88,42
|20,2
|34
|Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|209,6926
|88,87
|37,25
|60
|Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|209,5848
|88,93
|28,43
|34
|Amasya Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|208,717
|89,4
|20,67
|34
|Edirne Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı
|İngilizce
|208,6614
|89,43
|20,2
|60
|Gaziantep Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|208,6111
|89,45
|23,84
|34
|Kahramanmaraş Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|208,5896
|89,46
|22,27
|30
|Sakarya Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|207,443
|90,06
|30,16
|34
|Gaziantep Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|207,2985
|90,13
|15,02
|34
|Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet Alanı
|İngilizce
|205,2211
|91,18
|22,64
|30
|İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metalürji Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|204,9689
|91,3
|45,98
|34
|Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|204,8958
|91,33
|21,21
|90
|Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı
|İngilizce
|202,8483
|92,28
|45,83
|30
|Şanlıurfa Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|202,0471
|92,64
|33,87
|68
|Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|200,9601
|93,11
|25,23
|30
|Bursa Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|199,9256
|93,54
|22,15
|34
|Manisa Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Maden Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|198,5602
|94,09
|27,96
|30
|Burdur Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Büro Yönetimi Alanı (Kız)
|İngilizce
|196,7054
|94,78
|25,2
|34
|Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı
|İngilizce
|195,6407
|95,15
|18,06
|34
|Kocaeli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri (Kız)
|İngilizce
|194,9558
|95,38
|36,11
|30
|Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
|İngilizce
|193,1556
|95,95
|65,55
|34
|Hatay Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|190,3318
|96,74
|40,41
|34
|Manisa Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız)
|İngilizce
|185,6141
|97,79
|35,54
|60
|Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız)
|İngilizce
|184,8026
|97,94
|24,12
|34
|Adana Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|184,6992
|97,96
|19,74
|102
|Adana Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|178,4606
|98,87
|16,23
|68
|Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|İngilizce
|174,3507
|99,28
|25,43
|34
|Hatay Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|172,5951
|99,41
|45,39
|68
|Gaziantep Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı
|İngilizce
|162,9832
|99,83
|38,75
|68
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