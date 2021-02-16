Aşağıdaki yer alan tabloda 2021 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2020 - 2021 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS

2021 LGS için “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021“, “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021” tamamı bu sayfada.

Not: Tablodaki liseler taban puanı yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır.

Bilgi: Bu tablodaki sonuçlar bu seneki LGS tercihlerinde yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel MEB‘den alınmıştır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2021

LİSE PROGRAM YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZDELİK DİLİMİ TAVAN YÜZDELİK DİLİMİ KONT. Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce + Hazırlık 421,5569 4,6 0,33 60 İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce + Hazırlık 420,2796 4,76 1,47 30 Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce + Hazırlık 415,5235 5,41 0,47 30 Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce + Hazırlık 411,045 6,06 2,29 60 İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce + Hazırlık 406,302 6,8 2,69 30 Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 399,2002 8 2,73 30 Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 396,4194 8,5 3,63 90 Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 389,0891 9,92 5,65 60 Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 384,617 10,85 2,77 90 Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 384,4922 10,87 6,91 60 Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 383,2356 11,15 5,27 30 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 379,9736 11,86 7,33 30 Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 374,13 13,23 4,85 30 Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 371,7991 13,79 8,88 30 Ankara Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 371,4123 13,89 7,74 30 Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 371,1698 13,95 6,4 30 İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 369,2738 14,41 9,5 30 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 368,5855 14,59 9,2 30 Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 367,7562 14,8 7,39 30 İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 367,288 14,92 8,34 34 Ankara Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 367,0932 14,97 8,95 34 Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 366,2639 15,18 8,09 34 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 366,0458 15,24 10,71 30 İstanbul Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 366,0277 15,25 9,94 34 İstanbul Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 366,026 15,25 8,64 34 Konya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 365,8374 15,3 8,08 68 Balıkesir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 363,9657 15,78 7,77 30 Kahramanmaraş Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 363,6604 15,85 5,12 60 Bursa Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 363,0593 16,01 9,47 68 Mersin Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 359,0193 17,09 8,07 34 Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 358,2233 17,31 7,17 30 Diyarbakır 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 358,2188 17,31 11,84 34 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 358,0868 17,35 8,6 30 Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 357,4289 17,53 11,29 30 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 356,8508 17,69 10 30 İstanbul Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 356,3869 17,82 11,64 34 Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 356,1691 17,88 7,85 60 Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 355,2414 18,14 4,8 90 İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Havacılık Alanı İngilizce 355,2218 18,14 10,86 30 Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce + Hazırlık 354,2416 18,42 9,58 30 İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 352,9618 18,78 9,36 34 İstanbul Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 352,9438 18,78 10,69 34 Antalya Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 352,5304 18,9 10,47 60 Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 352,1722 19 8,76 60 İstanbul Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 351,64 19,16 11,49 34 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 351,2712 19,26 10,01 30 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 351,2685 19,27 12,63 30 Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 350,5262 19,48 13,48 60 İzmir Konak İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 350,4894 19,49 6,62 34 Gaziantep Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 350,2269 19,57 12,14 68 İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 350,0407 19,63 8,53 30 Ankara Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 348,6685 20,03 8,12 30 Adana Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 348,3838 20,12 7,6 68 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 347,8436 20,27 8,11 30 Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 346,5166 20,67 14,24 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 346,4353 20,7 12,92 30 Ankara Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Havacılık Alanı İngilizce 346,1357 20,78 10,48 60 Kocaeli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 345,2326 21,06 9,5 60 Kocaeli Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 344,9185 21,15 4,33 30 Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 344,7238 21,21 6,38 60 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 343,148 21,68 8,78 30 İstanbul Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 342,3169 21,94 11,5 34 Ankara Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 342,1716 21,98 10,19 60 Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 341,8524 22,08 10,65 30 İstanbul Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Havacılık Alanı İngilizce 341,4682 22,2 13,41 34 Isparta Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce + Hazırlık 340,1447 22,61 7,82 90 Antalya Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 340,0864 22,63 9,65 60 İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Havacılık Alanı İngilizce 339,7302 22,74 10,57 34 İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 338,6646 23,07 10,14 30 Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 338,5579 23,11 12,68 30 İstanbul Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 337,9529 23,3 15,25 34 İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce 337,875 23,33 13,3 34 İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sanat ve Tasarım Alanı İngilizce 337,5548 23,43 10,97 34 İstanbul Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 336,9872 23,61 10,31 90 Şanlıurfa Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 336,808 23,67 15,71 68 İstanbul Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı İngilizce 336,0642 23,91 11,71 34 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 336,0249 23,93 13,27 30 Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 335,9641 23,95 16,81 30 Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 335,8771 23,97 10,13 34 İzmir Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 335,5136 24,08 12,26 30 Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 335,5079 24,09 13,68 30 İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 335,1709 24,19 10,19 34 Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 335,0641 24,23 14,32 60 İzmir Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 334,8193 24,31 11,15 34 Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 334,5185 24,41 8,46 68 Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 334,4958 24,42 11,32 30 İstanbul Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 334,2735 24,49 10,51 34 İstanbul Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 333,1233 24,86 16,33 34 İstanbul Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 332,7859 24,97 13,45 34 İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 331,8843 25,28 15,29 30 Sakarya İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 331,8762 25,28 8,42 34 Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 331,67 25,34 10,48 60 Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 331,6549 25,35 9,77 34 Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 331,4729 25,41 9,24 30 Mersin Kadri Şaman Mtso Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 330,43 25,75 9,03 34 Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 330,4026 25,76 15,6 34 Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 330,1501 25,85 12,37 30 Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 329,9643 25,91 14,75 30 İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 329,9175 25,93 15,64 30 İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 329,8069 25,96 10,5 90 Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 329,0611 26,22 12,9 60 Konya Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 328,0119 26,57 11,67 34 Ankara Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 327,7101 26,67 11,27 60 Bursa Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce 327,0556 26,9 13,38 150 Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 327,0518 26,9 7,31 30 İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 326,341 27,14 15,32 34 Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 326,2888 27,16 14,89 30 Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 326,2646 27,16 12,64 30 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı İngilizce + Hazırlık 325,6337 27,38 8,18 60 İstanbul Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanı İngilizce 325,3815 27,47 12,2 34 Kocaeli Gebkim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 325,3555 27,48 8,92 60 Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 325,3383 27,48 15,87 30 Bursa Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 325,3337 27,48 12,47 34 Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 325,2005 27,53 10,18 34 İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 324,6673 27,72 7,09 30 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 324,1456 27,9 13,77 30 İstanbul Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 324,1293 27,91 13,27 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı İngilizce 324,1181 27,91 13,02 30 İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 323,9985 27,95 9,29 30 Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 323,8236 28,02 9,19 30 İstanbul 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 323,7098 28,06 19,41 34 Antalya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 323,6391 28,08 13,44 30 Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 323,2498 28,22 8,01 60 Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 322,9854 28,31 13,13 60 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 322,9484 28,32 13,68 30 Ankara Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 322,6126 28,44 15,51 30 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 322,0341 28,65 14,42 30 Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 321,6468 28,79 17,39 34 İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 321,195 28,96 15,09 30 Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 321,1837 28,96 17,33 34 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 321,113 28,99 15,94 60 Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 320,61 29,16 18,97 30 Manisa Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 320,5045 29,2 10,37 30 İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 320,4893 29,21 12,55 30 Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 320,382 29,25 15,48 30 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 320,0142 29,38 8,62 30 Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 319,9848 29,39 8,53 30 İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 319,7918 29,46 12,44 30 Konya Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 319,4383 29,59 13,6 34 Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 319,3874 29,61 10,45 30 Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 319,1458 29,7 15,29 30 İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 319,0707 29,72 10,37 30 Kayseri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 318,5663 29,91 14,69 30 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 318,3184 30 14,44 30 Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 318,1815 30,05 14,69 30 İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 318,0751 30,09 11,98 30 Kocaeli Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 318,0516 30,1 6,77 150 İstanbul Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 317,428 30,33 20,84 34 İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 317,3759 30,35 12,5 30 Kocaeli Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 317,2206 30,41 12,1 60 Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 316,8986 30,53 15,36 60 Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 316,7772 30,57 11,28 30 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 316,6428 30,62 15,24 30 Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 316,3399 30,73 8,82 60 İstanbul Gürpınar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 316,2993 30,75 13,87 34 Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 316,2115 30,78 10,43 60 Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 316,1601 30,8 16,58 30 Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 316,1213 30,82 8,38 60 İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 315,8757 30,91 8,27 34 Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 315,5126 31,05 14,95 34 Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 314,5118 31,43 15,67 30 Erzurum Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 314,4553 31,45 15,08 90 İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 313,7127 31,73 20,21 30 Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 313,672 31,75 13,44 34 İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 313,3606 31,86 12,36 30 Şanlıurfa İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 313,2492 31,9 23,48 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 312,895 32,04 17,51 30 Konya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 312,7545 32,09 14,84 34 İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 312,3457 32,24 18,59 30 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 312,2676 32,27 9,15 30 İstanbul Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 312,2149 32,29 12,17 68 Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 311,9241 32,39 13,34 30 İstanbul Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 311,8779 32,41 12,39 68 Niğde Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 311,8322 32,43 13,79 60 İstanbul İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 311,7531 32,46 13,12 34 İstanbul Bahçeşehir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 311,5271 32,55 12,9 34 İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 311,4347 32,58 10,35 34 Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 310,9456 32,77 13,19 34 Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 310,7647 32,84 15,37 30 Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 310,712 32,86 11,05 30 Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 310,1354 33,1 14,95 30 Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 309,9625 33,16 18,54 34 Kocaeli Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 309,8482 33,21 17,72 30 Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 309,1878 33,47 8,68 60 Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 309,0014 33,54 15,87 30 Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 308,917 33,57 15,66 30 İzmir Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 308,858 33,6 13,2 30 Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 308,6948 33,66 12,97 34 İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 308,5948 33,7 19,47 34 Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 308,5403 33,72 15,33 30 İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 308,503 33,74 17,61 34 Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 308,0683 33,9 14,95 34 İstanbul Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce 308,0663 33,9 16,34 34 Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce 308,0106 33,92 14,07 60 Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 307,8627 33,98 10,12 30 İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 307,7276 34,03 14 68 İstanbul Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 307,6649 34,06 18,83 34 Konya Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce 307,6221 34,07 12,99 34 Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 307,5041 34,12 13,27 30 İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Teknolojileri Alanı İngilizce 307,4719 34,13 21,92 30 İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 307,3195 34,19 9,54 34 Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 306,9496 34,33 9,3 34 Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 306,9155 34,35 10,4 34 Ankara Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 306,5451 34,5 16,62 30 Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 306,4575 34,53 14,96 30 İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 306,331 34,58 13,92 30 Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 306,3237 34,58 13,99 30 Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 306,0936 34,67 17,92 30 Ankara Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı İngilizce 305,9286 34,74 12,79 60 Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 305,8881 34,75 19,03 34 İstanbul Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 305,5205 34,89 16,21 34 Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 305,3251 34,97 21,73 30 Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 305,1889 35,03 11,64 60 Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 304,8427 35,18 14,07 34 Ankara İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce 304,735 35,22 10 30 Ankara Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 304,1897 35,44 17,09 30 Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 304,0144 35,51 18,97 34 Bursa Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 304,0139 35,51 14,38 30 İstanbul Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 303,9992 35,52 11,22 34 İstanbul İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 303,9943 35,52 15,81 30 İzmir Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 303,5124 35,71 14,96 34 Niğde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 303,3884 35,76 14,15 60 İzmir Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 303,2919 35,8 14,76 30 İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 303,0945 35,88 12,88 34 Kocaeli Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 302,8365 35,99 15,95 30 İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 302,7931 36,01 12,54 30 Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 302,7553 36,02 15,31 30 İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 301,8762 36,39 15,96 34 Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 301,8506 36,4 16,28 30 İstanbul Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 301,6991 36,47 15,56 34 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 301,6935 36,47 15,66 30 Balıkesir Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 301,6588 36,48 13,49 30 Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 301,6538 36,49 25,44 30 İstanbul Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 301,6111 36,5 19,19 34 Kahramanmaraş Toki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 301,5436 36,53 17,16 30 Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 301,1681 36,69 10,06 60 İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 301,0118 36,75 7,5 30 İstanbul Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 300,9508 36,77 20,23 34 Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 300,9443 36,78 14,27 30 İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 300,7639 36,85 17,7 30 Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 300,4479 36,98 14,49 30 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 300,3685 37,02 16,93 30 Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 299,9481 37,19 19,81 68 Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 299,943 37,2 18,43 34 Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 299,7849 37,26 14,7 30 Van Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 299,7484 37,28 20,24 60 Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 299,3183 37,46 15,31 34 İstanbul Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 299,3172 37,46 17,32 34 Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 299,0633 37,57 19,05 30 Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 299,018 37,58 11,15 34 Ordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 298,9079 37,63 17,47 30 Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 298,8472 37,66 13,34 30 İzmir Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 298,7427 37,7 17,51 34 İstanbul Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 298,7318 37,71 21,47 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 298,6905 37,72 17,42 30 Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 298,6747 37,73 16,13 30 Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 298,6604 37,73 15,46 60 Diyarbakır Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 298,6102 37,75 11,81 34 İstanbul Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 298,6102 37,75 11,28 34 Balıkesir Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 298,4992 37,8 10,84 30 Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 298,4618 37,82 18,53 30 Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 298,2832 37,89 12,61 30 Ankara Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 298,1918 37,93 15,84 30 İstanbul Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 297,9059 38,06 18,6 30 Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 297,6353 38,17 15,47 68 İstanbul Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 297,3432 38,3 17,13 30 İstanbul Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 296,9908 38,45 15,88 68 İstanbul Üsküdar İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 296,7393 38,56 10,6 30 Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 296,5701 38,63 17,05 90 İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 296,5062 38,66 23,93 30 Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 296,286 38,76 15,46 60 Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 296,0119 38,88 21,45 34 Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 296,0016 38,88 16,05 60 İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 295,8481 38,95 20,8 30 İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 295,3565 39,16 17,46 30 Kahramanmaraş Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 295,187 39,23 17,6 30 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 295,1145 39,27 10,73 30 Kayseri Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 295,0346 39,31 19,23 30 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 295,0337 39,31 11,75 30 Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 294,9431 39,35 9,8 30 İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 294,9365 39,35 16,71 34 İstanbul Zeytinburnu İdmib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 294,8709 39,38 23,52 34 Ankara Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 294,7222 39,45 15,09 60 Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 294,6722 39,47 15,02 34 Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 294,5487 39,53 17,57 30 İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 294,1112 39,72 15,26 30 İstanbul Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 294,0318 39,75 24,68 34 İstanbul Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 293,9919 39,77 18,15 34 İstanbul Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 293,632 39,93 16,67 34 Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 293,4932 39,99 18,04 34 Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 293,3612 40,05 17,56 68 Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 293,2022 40,12 17,03 30 Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 293,183 40,13 15,37 30 İstanbul Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 293,1436 40,15 18,65 34 Kocaeli Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 293,1058 40,16 21,77 30 Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 293,006 40,21 8,17 34 İstanbul 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 292,7966 40,3 11,61 34 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 292,7825 40,31 12,93 30 İstanbul Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 292,6053 40,38 17,79 30 Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 292,5106 40,43 26,94 34 Erzincan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı İngilizce 292,3773 40,49 16,25 68 Balıkesir 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 292,2884 40,53 16,88 30 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 292,2003 40,57 26,23 30 İstanbul Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 292,1685 40,58 17,66 30 Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 292,1576 40,59 17,93 34 Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 291,8477 40,72 19,5 30 Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 291,8203 40,73 6,8 60 Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 291,2516 40,99 23,89 30 Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 291,2128 41,01 12,92 30 İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 291,1331 41,05 19,67 34 Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 290,9996 41,11 23,73 60 Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 290,8815 41,16 18,22 34 Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 290,4481 41,35 20,79 30 İstanbul İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 290,326 41,41 20,8 30 Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 290,3135 41,42 25,2 30 Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 290,3022 41,42 24,7 34 İstanbul Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 290,2811 41,43 16,27 34 Çanakkale İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 290,262 41,44 8,93 30 Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 289,8676 41,62 14,03 60 İstanbul Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 289,7028 41,7 24,45 34 Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 289,4296 41,82 24,17 34 Ankara Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 289,3648 41,86 15,19 30 İstanbul Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız) İngilizce 289,3553 41,86 15,12 34 Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 289,2874 41,89 14,78 30 Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 289,0617 42 9,86 30 İstanbul Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 289,0293 42,01 13,66 34 İzmir Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 288,9181 42,06 10,99 30 Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 288,8826 42,08 13,87 34 İstanbul Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 288,8316 42,1 20,6 34 İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 288,831 42,1 23,78 30 İstanbul Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 288,7476 42,14 14,91 34 Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 288,6524 42,19 24,73 60 Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 288,625 42,2 19,5 30 Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 288,5895 42,22 26,32 34 Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 288,566 42,23 23,66 30 Samsun Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 288,145 42,42 16,62 30 Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 288,1075 42,44 11,3 30 Ankara Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 288,1036 42,44 14,46 60 Bursa Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 288,1014 42,44 11,36 34 Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 287,9332 42,52 17,43 30 Gaziantep Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 287,8524 42,55 20,52 34 Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 287,5905 42,68 18,64 30 Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 287,4467 42,74 23,06 30 Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 287,4358 42,75 21,33 30 Isparta İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 287,3377 42,79 16,9 30 İstanbul Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 287,2072 42,85 24,99 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 287,1865 42,86 24,62 30 İstanbul Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 287,0683 42,92 8,29 34 Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 286,8799 43 14,74 34 Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 286,795 43,05 19,36 30 Kırklareli Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 286,1201 43,36 15,39 34 Ordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 286,047 43,4 27,42 30 İstanbul Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 286,037 43,4 16,7 34 Isparta Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı İngilizce 285,9632 43,44 18,54 30 Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 285,7557 43,54 24,44 30 İstanbul Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 285,6215 43,61 27,04 34 Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 285,3881 43,72 31,41 30 Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 285,3147 43,75 24,98 30 Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 285,127 43,84 19,07 30 İstanbul Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 285,1205 43,84 23,51 34 İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 284,8137 43,98 26,02 34 Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 284,6347 44,07 19,92 30 Ankara Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanı İngilizce 284,4267 44,17 15,11 30 Trabzon Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 284,3319 44,22 13,95 30 Şanlıurfa Karaköprü Gap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 284,3011 44,23 26,74 68 Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 284,0601 44,35 27,03 34 Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 284,0225 44,36 18,34 60 Gaziantep Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 284,0124 44,37 16,52 34 İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 283,9536 44,4 24,82 34 Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 283,9319 44,41 15,14 30 Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 283,839 44,45 22,29 60 Malatya Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 283,8219 44,46 17,36 34 İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 283,8073 44,47 21,53 30 İstanbul Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 283,7803 44,48 19,51 34 İstanbul Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 283,7636 44,49 20,24 30 Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 283,6806 44,53 28,62 30 İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 283,6765 44,53 23,6 30 Denizli Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 283,5814 44,57 18,59 30 Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 283,5781 44,57 20,81 60 Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 283,5733 44,58 25,82 30 İzmir Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 283,5438 44,59 9,18 34 Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 283,5046 44,61 19,52 30 İstanbul Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 283,4229 44,65 18,79 34 Adana Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 283,2855 44,72 21,3 34 Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 283,2208 44,75 16,09 30 Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 282,9785 44,87 20,16 30 İstanbul İsov-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 282,9386 44,89 16,44 60 İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 282,5588 45,07 12,81 34 İmkb Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 282,5429 45,07 13,55 68 İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 282,3554 45,17 28,83 34 Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 282,2837 45,2 28,4 34 Ankara Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 281,8777 45,4 14,34 60 İstanbul Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 281,784 45,45 18,52 34 İstanbul İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 281,6529 45,51 29,32 34 Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 281,5071 45,58 20,25 30 Kahramanmaraş Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 281,4651 45,6 20,18 30 İstanbul Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 281,4517 45,61 14,6 30 Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 281,2194 45,72 23,19 68 Manisa Salihli İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 281,0897 45,79 19,78 30 İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 281,0839 45,79 17,29 34 Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 281,0039 45,83 20,56 30 İstanbul İtosb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 280,9908 45,84 25,9 34 İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 280,7898 45,94 26,97 30 Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 280,7497 45,96 24,66 34 Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 280,7312 45,97 8,21 30 İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 280,6962 45,99 25,83 30 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 280,6455 46,01 16,4 30 İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 280,2179 46,22 27,91 34 Bursa Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 280,1432 46,26 27,01 34 Gaziantep Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 279,9266 46,37 21,44 34 Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 279,4346 46,62 21,48 30 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 279,417 46,63 19,82 60 İstanbul Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 279,2395 46,72 21,44 30 Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 279,1912 46,74 17,57 34 Bursa Yıldırım Beyazıt İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 279,1658 46,76 17,03 34 Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 279,0511 46,82 19,21 30 Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 278,9591 46,86 27,17 30 Isparta İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 278,9144 46,89 23,04 30 Kocaeli Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sanat ve Tasarım Alanı (Kız) İngilizce 278,8844 46,9 26,79 30 İstanbul Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı İngilizce 278,4248 47,13 28,62 34 Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 278,3319 47,18 24,68 60 Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 278,2363 47,23 19,46 30 İstanbul Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 278,2252 47,23 21,44 34 Kocaeli Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 278,1843 47,25 20,26 60 İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 278,073 47,31 21,93 30 İstanbul Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 278,0386 47,32 14,17 30 Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 277,9873 47,35 17,26 30 Diyarbakır 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 277,7282 47,49 23,54 34 Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi Alanı İngilizce 277,6968 47,5 21,39 30 Ankara Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 277,4051 47,65 23,34 60 Gaziantep Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 277,3504 47,67 19,51 34 Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 277,1413 47,78 16,79 34 Bursa Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,9936 47,85 21,26 34 Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 276,9471 47,88 28,27 30 Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 276,9171 47,9 20,87 60 İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,8607 47,92 21,23 30 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 276,8298 47,94 18,33 30 Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,7593 47,97 22,81 30 Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,6996 48 15,82 30 İstanbul Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 276,5708 48,07 9,11 34 Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 276,3898 48,17 14,87 30 İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,3527 48,18 23,05 30 Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 276,2227 48,25 20,55 30 Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 276,2125 48,26 26,51 34 İstanbul Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 276,1523 48,29 19,57 34 Manisa Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 276,0885 48,32 23,04 30 İstanbul Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 276,0604 48,33 15,91 34 Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 276,0432 48,34 23,92 60 İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 275,8922 48,43 7,89 30 Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 275,7899 48,48 8,29 30 Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 275,7566 48,49 13,92 30 Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 275,5545 48,6 14,41 30 İstanbul Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 275,5026 48,63 10,38 90 Kırklareli Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 275,4623 48,65 27,84 34 Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 275,4085 48,67 24,73 30 Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 275,3277 48,72 21,69 34 Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 275,2405 48,76 19,36 60 İstanbul Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 275,2071 48,78 14,62 34 İstanbul K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 274,9208 48,93 13,28 34 Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 274,8731 48,96 21,08 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 274,8057 48,99 16,78 30 Ankara Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 274,7853 49,01 14,32 60 Zonguldak Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 274,6629 49,07 13,4 30 İzmir Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 274,6573 49,08 28,18 34 İstanbul Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 274,4946 49,16 19,82 30 Ankara Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 274,4397 49,19 16,94 30 Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 274,3397 49,25 32,02 30 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 274,264 49,28 9,44 30 Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 274,0783 49,38 29,12 60 Hatay Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 274,0401 49,4 20,54 60 Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı İngilizce 274,0264 49,41 15,13 34 Ankara Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 273,9005 49,48 13,54 30 İstanbul Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 273,8303 49,51 26,84 30 Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 273,6388 49,62 27,49 30 İstanbul Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 273,5687 49,65 18,14 30 Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 273,5668 49,65 18,64 34 İstanbul Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 273,5336 49,67 21,67 34 Konya Kılıçarslan İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 273,395 49,74 20,7 34 Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 273,3753 49,76 19,89 34 İstanbul Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Teknolojileri Alanı İngilizce 273,3454 49,77 22,4 34 Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 273,2402 49,83 13,13 30 İstanbul Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 273,1121 49,89 20,24 30 İstanbul Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 273,0642 49,92 32,7 30 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 272,938 49,99 18,51 30 İstanbul Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 272,9208 50 14,13 34 Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 272,7942 50,06 18,84 30 Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 272,7882 50,07 26,1 30 Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 272,7562 50,08 20,16 30 Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 272,6594 50,13 9,38 60 İzmir Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 272,4322 50,25 15,49 34 Şanlıurfa El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 272,1988 50,38 21,23 34 Mersin Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 272,1462 50,41 17,51 34 Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 272,0941 50,43 20,19 34 İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 272,0092 50,48 22,71 30 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 271,9269 50,52 20,21 30 Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 271,8226 50,57 31,89 30 Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 271,639 50,67 20,1 60 İstanbul Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 271,5849 50,7 33,73 34 Antalya Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 271,1615 50,92 20,33 60 İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız) İngilizce 270,8568 51,09 21,95 30 İzmir Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 270,6857 51,18 11,07 68 İzmir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 270,6134 51,22 16,14 68 Kocaeli Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce 270,5994 51,23 12,41 30 İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 270,3486 51,36 21,57 34 Konya Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız) İngilizce 270,3312 51,37 18,92 34 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 270,2879 51,39 13,18 60 Bursa Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 270,1926 51,44 12,15 34 Ankara Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 270,0822 51,5 19,57 30 İstanbul Taşdelen İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 270,0066 51,54 24,05 30 Bursa Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 269,941 51,58 26,45 60 Kocaeli Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 269,8185 51,65 28,03 30 Van Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 269,7597 51,68 23,31 60 Şanlıurfa Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı İngilizce 269,3523 51,9 27,89 34 Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 269,3342 51,91 13,55 60 Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 269,0931 52,04 25,17 30 Adana Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 268,86 52,17 17 34 Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 268,6403 52,28 11,45 30 Osmaniye Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 268,5871 52,31 14,59 34 Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 268,4859 52,36 21,82 30 Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 268,4395 52,39 26,36 30 Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 268,3954 52,42 15,43 60 Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 268,215 52,51 14,11 60 İstanbul Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Fransızca 268,2081 52,52 25,4 30 İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı İngilizce 267,8143 52,74 19,01 60 Tokat Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 267,7631 52,77 21,29 68 İstanbul Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 267,7524 52,77 13,54 34 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 267,6849 52,81 21,61 30 Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 267,5823 52,86 20,16 60 Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 267,0836 53,14 19,1 60 İstanbul Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 267,0405 53,16 27,83 34 Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İngilizce 266,9197 53,23 22,8 34 Kocaeli Gebze Stfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 266,7902 53,3 28,95 60 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 266,7457 53,32 20,87 34 Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 266,6749 53,36 35,13 30 Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 266,6169 53,39 14,14 90 Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 266,4978 53,45 27,72 60 Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 266,4718 53,47 36,49 30 Kocaeli Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı İngilizce 266,4445 53,48 30,67 30 Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 266,3697 53,52 25,5 60 Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 266,3429 53,54 15,44 68 Diyarbakır Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 266,2454 53,59 29,9 34 Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 266,1769 53,63 22 34 Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 266,1302 53,66 18,74 60 Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 266,0911 53,68 10,77 60 Mersin Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 265,9799 53,74 18 34 İstanbul Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 265,9506 53,76 39,64 30 İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı İngilizce 265,9071 53,78 23,34 34 Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 265,7863 53,85 16,22 60 İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 265,7647 53,86 23,08 34 İstanbul M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 265,7245 53,88 20,66 34 Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 265,6499 53,92 17,85 30 İstanbul Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Alanı İngilizce 265,3163 54,11 26,49 34 Hatay Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 265,3093 54,11 19,52 34 Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 265,2551 54,15 20,2 30 Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 265,2105 54,17 28,19 30 Gaziantep Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 264,7562 54,43 20,47 34 İstanbul Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Teknolojileri Alanı İngilizce 264,5669 54,54 20,75 34 Ankara Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 264,5239 54,56 12,72 30 Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 264,4088 54,63 26,67 30 Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 264,3833 54,64 20,71 30 Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 264,3773 54,65 23,45 34 Kayseri Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 264,1802 54,76 34,59 30 Diyarbakır Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 264,1217 54,8 23,41 34 İzmir Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 263,8966 54,92 14,36 34 İstanbul Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 263,6088 55,09 36,71 34 Burdur Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı İngilizce 263,5912 55,1 22,42 34 Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 263,4387 55,19 25,11 34 Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 263,394 55,21 32,91 30 İstanbul Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 263,364 55,23 18,01 30 Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 263,0593 55,4 14,53 30 İstanbul Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 262,9288 55,48 25,36 34 Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanı İngilizce 262,7776 55,57 15,48 34 Ankara İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 262,7201 55,6 23,77 60 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 262,6513 55,64 21,89 90 Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 262,513 55,72 33,15 30 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 262,2317 55,89 31,84 30 Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı İngilizce 262,1619 55,92 22,44 34 Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 262,0487 55,99 14,75 30 Antalya Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 262,0263 56 21,16 30 İzmir Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 261,8238 56,12 22,41 68 Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 261,5182 56,29 32,62 34 Konya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 261,3787 56,37 31,29 34 Aydın Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 261,1588 56,49 15,78 60 Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 261,1221 56,51 21,16 34 Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 260,9077 56,64 21,48 30 İzmir Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 260,8913 56,64 13,11 30 Kocaeli Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 260,7178 56,75 19,08 30 Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 260,6975 56,76 22,13 60 Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 260,6304 56,8 16,73 30 Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 260,6026 56,82 25,33 30 Gaziantep Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 260,578 56,83 21,19 68 İzmir Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 260,5581 56,84 37,25 34 İstanbul Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 260,3599 56,95 32,28 30 Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 260,2969 56,99 25,66 30 İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı (Kız) İngilizce 259,9067 57,22 13,22 30 Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 259,7009 57,34 28,18 60 Mardin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 259,6367 57,38 21,72 68 Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 259,5609 57,42 19,28 60 Manisa Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 259,5202 57,45 27,26 30 İstanbul Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 259,5082 57,45 17,36 30 Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 259,4943 57,46 20,72 68 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 259,4617 57,48 23,8 30 Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 259,2194 57,63 29,3 30 İstanbul Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Geleneksel Türk Sanatları İngilizce 259,0777 57,71 18,25 30 İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 259,0454 57,73 18,31 60 Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 258,8382 57,85 27,71 68 İzmir Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı İngilizce 258,7484 57,91 22,2 34 İstanbul Kağıthane İto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 258,7133 57,93 23,44 34 Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 258,3803 58,12 33,82 30 Bursa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 258,3103 58,17 13,05 34 İstanbul Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 257,9732 58,37 10,86 34 Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 257,8602 58,43 24,94 30 Adana Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 257,7866 58,47 14,66 34 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 257,4808 58,65 20,14 30 Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 257,2009 58,82 17,93 30 Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 257,1916 58,83 40,38 30 İstanbul İhkib Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 257,0052 58,94 24,4 34 İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı İngilizce 256,6013 59,18 26,65 30 Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 256,4705 59,26 35,77 30 Gaziantep Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 255,9255 59,59 21,98 60 İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 255,7667 59,69 15,57 60 Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 255,6914 59,73 15,65 60 Mersin Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 255,5177 59,84 16,68 34 Aydın Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 255,4428 59,88 18,03 30 İstanbul Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce 255,3597 59,93 21,52 34 İstanbul Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 255,2741 59,98 18,27 34 Gaziantep Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 255,2704 59,98 21,17 68 Gaziantep Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 255,2682 59,98 21,22 34 İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce 255,0825 60,1 26,31 34 Bitlis Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 255,0415 60,13 25,49 34 Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 254,9414 60,18 26,94 60 Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 254,9317 60,19 23,18 30 İstanbul Kıraç İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 254,7788 60,28 28,22 34 İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 254,6323 60,37 19,25 34 Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı İngilizce 254,6272 60,37 25,66 30 Diyarbakır Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 254,2575 60,6 30,82 34 Osmaniye Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 254,2218 60,62 14,92 68 İzmir Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 254,1529 60,66 23,56 34 Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 254,0624 60,72 26,41 34 Konya Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 254,0335 60,73 18,4 34 İstanbul Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız) İngilizce 253,9539 60,78 21,45 34 Denizli İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 253,881 60,82 27,47 30 İstanbul Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 253,736 60,9 16,74 34 İstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 253,5481 61,02 11,38 30 Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 253,3151 61,16 30,71 60 Ordu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 253,1726 61,24 25,26 34 Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 253,1583 61,25 31,55 34 Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 253,1272 61,27 35,29 30 Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 253,0938 61,29 21,81 34 Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 253,0921 61,29 31,73 34 İstanbul Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 253,0857 61,3 24,93 34 Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 253,0696 61,3 21,36 30 İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 253,0597 61,31 34,01 30 Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 252,7262 61,51 15,18 60 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 252,709 61,52 25,7 30 Konya Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı İngilizce 252,6536 61,56 18,11 30 İmkb Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 252,3907 61,72 17,55 68 İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 252,2283 61,81 20,24 30 Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 251,9018 62,01 30,96 60 Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 251,8248 62,06 21,92 60 İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 251,8092 62,07 16,5 68 Mersin Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı İngilizce 251,7344 62,11 24,44 34 Şanlıurfa Gap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı (Kız) İngilizce 251,6762 62,15 22,07 34 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 251,6732 62,15 23,76 30 Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 251,6027 62,2 6,81 34 Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 251,5977 62,2 27,45 30 Adana Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 251,5342 62,24 14,77 34 İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 251,5078 62,25 30,19 30 Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 251,1714 62,46 18,9 30 İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 251,1681 62,46 18,74 68 İstanbul İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 251,1197 62,49 31,96 34 Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 251,0448 62,54 27,3 30 Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 250,8155 62,69 24,31 60 İzmir Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 250,5172 62,88 13,9 34 Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 250,3479 62,98 24,42 30 Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 249,9708 63,21 18 34 Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 249,7637 63,34 31,32 30 Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 249,3449 63,61 16,73 30 Bursa Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 249,3071 63,63 16,78 34 Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 249,0718 63,78 38,57 68 İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 248,7653 63,98 19,72 34 Trabzon Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 248,6192 64,07 24,73 30 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 248,2984 64,28 26,79 30 Bursa Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 247,9717 64,48 24,41 34 Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 247,8148 64,57 39,39 34 Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 247,808 64,58 30,17 30 Kocaeli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 247,613 64,71 35,63 60 Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 247,5026 64,77 26,41 30 Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 247,4738 64,79 28,3 34 Adana Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 247,1992 64,97 14,02 68 Mersin Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 247,0262 65,08 20,35 34 Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 246,6273 65,33 21,91 90 Kocaeli Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 246,2528 65,57 13,38 60 İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 246,2204 65,59 32,03 34 İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 246,1523 65,63 28,25 30 Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 246,0087 65,73 26,58 30 Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 245,9553 65,76 21,96 30 Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Teknolojileri Alanı İngilizce 245,7583 65,89 28,06 60 İstanbul Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 245,5825 66 20,23 30 Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 245,4911 66,06 29,16 30 Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 245,4607 66,08 14,35 34 Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 245,1901 66,25 31,72 34 Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı İngilizce 244,5637 66,65 35,81 34 Balıkesir İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 244,3123 66,81 12,25 30 Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 244,102 66,95 26,39 30 Şanlıurfa Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 244,096 66,95 37,76 34 Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 243,7267 67,19 28,46 30 İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 243,6106 67,26 24,36 34 Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 243,478 67,35 22,27 30 Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı İngilizce 243,3738 67,41 10,35 30 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 243,3235 67,45 33,18 30 Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 242,9111 67,72 31,3 30 İstanbul Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı İngilizce 242,5821 67,93 15,92 34 Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı (Kız) İngilizce 242,3677 68,07 23,5 34 Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 242,2283 68,16 23,93 68 Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 242,2129 68,17 49,53 30 İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 242,1781 68,2 24,54 34 Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 242,0254 68,3 34,08 30 Ankara Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 242,0097 68,31 21,18 60 İstanbul Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 241,9886 68,32 30,85 34 Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 241,3962 68,71 28,81 30 Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 240,78 69,1 33,45 30 İstanbul Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce 239,9893 69,62 38,56 34 Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 239,8505 69,72 32,21 30 Diyarbakır Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 239,8248 69,74 18,29 34 Aksaray 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 239,7801 69,77 30,39 68 Ankara Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 239,3621 70,05 25,78 30 Konya Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 239,3031 70,08 29,59 34 İstanbul Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 239,2977 70,09 33,1 30 Trabzon Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 239,1657 70,18 33,49 30 İstanbul Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 239,1252 70,2 27,07 30 Manisa Salihli İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 239,1155 70,21 31,77 30 Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 238,953 70,32 26,16 30 Bursa Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 238,8383 70,39 26,25 34 İstanbul İhkib Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 238,7601 70,44 32,21 34 Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 238,4928 70,63 22,26 30 Çorum Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 238,3443 70,72 25,14 60 Diyarbakır 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 238,2639 70,77 23,21 34 Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 238,0821 70,89 13,7 60 Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 237,5808 71,22 24,61 34 Balıkesir Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 237,466 71,3 27,83 30 Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce 237,397 71,34 46,72 30 Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 237,3166 71,4 16,75 60 Tekirdağ Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 237,2874 71,42 22,79 34 Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 237,103 71,54 51,05 30 İstanbul Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 236,7527 71,77 21,97 60 Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 236,4227 71,99 29,16 34 Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce 236,3167 72,06 14,29 30 Kocaeli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 236,3108 72,06 16,55 60 Çorum Tobb-Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 236,1141 72,2 35,15 30 Tekirdağ Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 235,9669 72,29 29,91 34 İstanbul Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce 235,957 72,3 38,35 34 Kocaeli Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı İngilizce 235,9132 72,33 31,48 30 Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Kız) İngilizce 235,8645 72,36 37,54 30 Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 235,4741 72,62 26,49 60 İstanbul Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 235,2842 72,74 28,94 30 İstanbul Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 235,2681 72,76 27,77 34 Gaziantep Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 234,5261 73,26 23,3 68 Gaziantep Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 234,4156 73,33 35,12 34 Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 234,2899 73,41 17,72 34 İstanbul Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 234,2761 73,42 36,17 30 Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 234,2595 73,43 49,99 34 Mersin Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 233,4502 73,96 25,59 34 Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 233,2967 74,06 41,09 34 Bitlis Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 233,2688 74,08 39,21 34 Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 233,1016 74,19 20,35 60 İstanbul Zeytinburnu Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 232,7121 74,44 21,16 30 Zonguldak Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi Alanı İngilizce 232,2851 74,73 25,53 30 Ordu Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 232,1094 74,84 37,45 34 Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 231,9779 74,93 44,59 68 Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 231,5111 75,25 22,35 34 Kocaeli Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 231,3349 75,37 19,52 30 Giresun Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 229,8579 76,36 17,44 34 İstanbul Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 228,6951 77,14 17,03 30 Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 228,4212 77,33 21,52 30 İstanbul Küçükçekmece Tasev Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı İngilizce 228,191 77,48 39,26 34 Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 227,2332 78,11 34,35 30 Kocaeli Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 227,104 78,19 29,68 30 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 226,256 78,75 10,91 34 Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 225,7317 79,1 22,42 120 İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 225,4302 79,3 28,36 34 Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 224,6506 79,81 47,11 30 Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce 224,0556 80,21 35,85 34 Tekirdağ Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 223,0452 80,87 22,19 68 Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 223,0381 80,87 24,39 68 Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 222,636 81,13 34,56 30 Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 222,2566 81,37 25,81 34 Mersin Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı İngilizce 221,9347 81,57 42,85 34 İstanbul Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı (Kız) İngilizce 221,7591 81,68 35,45 30 İstanbul Pagev Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı İngilizce 221,5368 81,83 35,53 34 Diyarbakır Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 221,0279 82,15 30,5 34 Adana Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 220,0095 82,78 35,62 90 İzmir Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 219,9904 82,79 50,88 34 Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 219,6738 83 39,43 30 Gaziantep Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 219,1929 83,29 30,35 68 Şanlıurfa Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 219,1701 83,3 32,88 68 Adana Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 216,2171 85,14 27,89 68 Konya Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 215,6075 85,5 14,65 90 Mersin Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 214,3765 86,22 15,4 34 Bursa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 214,2222 86,31 28,38 34 Bolu Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 212,0674 87,56 52,43 68 Antalya Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 210,6712 88,33 12,25 60 Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 210,5114 88,42 20,2 34 Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 209,6926 88,87 37,25 60 Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 209,5848 88,93 28,43 34 Amasya Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 208,717 89,4 20,67 34 Edirne Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı İngilizce 208,6614 89,43 20,2 60 Gaziantep Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 208,6111 89,45 23,84 34 Kahramanmaraş Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 208,5896 89,46 22,27 30 Sakarya Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 207,443 90,06 30,16 34 Gaziantep Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 207,2985 90,13 15,02 34 Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı İngilizce 205,2211 91,18 22,64 30 İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi Alanı İngilizce 204,9689 91,3 45,98 34 Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı İngilizce 204,8958 91,33 21,21 90 Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce 202,8483 92,28 45,83 30 Şanlıurfa Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 202,0471 92,64 33,87 68 Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 200,9601 93,11 25,23 30 Bursa Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 199,9256 93,54 22,15 34 Manisa Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojisi Alanı İngilizce 198,5602 94,09 27,96 30 Burdur Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı (Kız) İngilizce 196,7054 94,78 25,2 34 Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 195,6407 95,15 18,06 34 Kocaeli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri (Kız) İngilizce 194,9558 95,38 36,11 30 Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İngilizce 193,1556 95,95 65,55 34 Hatay Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 190,3318 96,74 40,41 34 Manisa Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Kız) İngilizce 185,6141 97,79 35,54 60 Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Kız) İngilizce 184,8026 97,94 24,12 34 Adana Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 184,6992 97,96 19,74 102 Adana Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 178,4606 98,87 16,23 68 Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı İngilizce 174,3507 99,28 25,43 34 Hatay Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 172,5951 99,41 45,39 68 Gaziantep Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 162,9832 99,83 38,75 68



2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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