Aşağıdaki yer alan tabloda 2021 LGS Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2020 - 2021 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.

Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS-MEB OKUL ADI Okul Türü Öğrt Süresi Öğrt Şekli Yab. Dili Kont . Taban Puan En Yüksek Yüzde En Düşük Yüzde İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 500 0,01 0,01 iSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 497,41 0,06 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 494,82 0,11 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 494,57 0,11 0,01 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 489,67 0,34 0,06 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,97 0,46 0,11 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 484,38 0,7 0,11 ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 330 484,21 0,72 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 480,84 1 0,11 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 480,37 1,04 0,34 İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,58 1,26 0,32 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,36 1,29 0,34 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 476,89 1,33 0,11 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,41 1,37 0,39 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 475,69 1,45 0,31 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 475,41 1,47 0,68 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 475,27 1,48 0,72 İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 475 1,5 0,3 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 473,88 1,61 1,14 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 473,82 1,62 0,68 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 473,77 1,63 0,08 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 472,34 1,77 1,41 KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 471,58 1,84 0,46 İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,1 1,99 1,37 ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 469,34 2,07 0,11 ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,39 2,16 0,38 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 467,87 2,22 0,2 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,44 2,26 1,32 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,96 2,43 0,55 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 465,87 2,44 1,5 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 465,81 2,44 0,54 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 465,28 2,5 1,77 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 465,04 2,53 1,72 ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,39 2,6 0,79 İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 464,14 2,63 1,08 ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 463,91 2,66 2,16 BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,6 2,69 0,98 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5 2,69 1,14 ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,2 2,73 1,68 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,02 2,75 1,79 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 462,68 2,8 1,45 KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 462,44 2,82 0,56 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 461,6 2,92 2,5 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 461,49 2,94 1,48 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 461,45 2,94 0,11 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 460,79 3,02 1,57 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 460,3 3,08 1,76 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 459,42 3,19 2,29 BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 459,14 3,21 0,39 NKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 459,06 3,22 0,81 İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,65 3,27 1,66 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,12 3,34 1,01 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 457,96 3,36 1,91 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,35 3,43 2,28 MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,12 3,46 1,3 İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,85 3,49 1,41 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,6 3,53 1,41 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 456,13 3,58 1,94 İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 455,85 3,61 0,26 HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 455,24 3,69 1,69 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 454,37 3,81 2,14 BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 453,59 3,9 1,64 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,94 4 2,28 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 452,59 4,04 3,21 BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 452,52 4,05 2,68 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 120 452,24 4,1 0,56 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 452,04 4,12 2,06 İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,02 4,12 2,73 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 451,64 4,18 2,01 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 451,5 4,19 1,82 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,34 4,22 2,08 MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 451,12 4,25 1,18 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,69 4,3 2,59 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 450,69 4,3 0,26 ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,49 4,33 2,1 ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 450,27 4,35 2,68 ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 450,23 4,36 2,2 ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 450,23 4,36 2,2 BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 450,11 4,38 3,48 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 449,1 4,51 2,07 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 448,93 4,53 1,45 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,98 4,66 2,36 ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,58 4,71 2,22 KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,52 4,72 2,84 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,39 4,75 2,64 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,11 4,78 3,58 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,1 4,78 3,3 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 446,99 4,79 3,36 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,22 4,9 2,05 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,2 4,91 2,53 İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,87 4,95 2,68 İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,63 4,99 2,75 ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,29 5,04 2,24 BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,69 5,12 0,81 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 444,57 5,14 3,22 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 444,35 5,17 4,75 ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,09 5,21 2,14 ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 444,05 5,21 2,78 TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 443,45 5,29 1,89 AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,45 5,29 3,36 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 443,37 5,31 3,89 ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,04 5,35 2,92 ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 442,98 5,36 3,25 SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 442,93 5,37 1,62 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 442,04 5,5 2,65 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 60 441,76 5,54 3,94 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 441,69 5,55 2,84 ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 441,45 5,58 3,43 ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,16 5,63 2,78 HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 441,08 5,64 1,65 MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 440,84 5,67 2,78 KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 440,82 5,67 4,45 OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 440,38 5,74 1,49 AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 440,27 5,76 0,85 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 439,16 5,92 2,87 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,53 6,02 2,15 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 438,44 6,03 3,47 KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,37 6,04 3,52 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 437,73 6,14 1,61 HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,72 6,14 1,94 BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 437,54 6,17 2,87 ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,49 6,18 4,36 SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 437,29 6,21 3,09 BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 437,07 6,24 2,96 MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 437,01 6,25 4,25 İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,42 6,34 1,45 İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 436,42 6,35 4,03 BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,01 6,41 4,38 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 435,07 6,55 2,07 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,95 6,72 3,84 ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,9 6,73 3,9 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 433,83 6,74 3,97 KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,64 6,78 2,26 NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,36 6,82 4,52 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,18 6,85 3,33 MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 432,76 6,91 1,77 UŞAK / MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 432,71 6,92 2,7 TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 432,53 6,96 1,93 ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 431,82 7,06 3,93 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,34 7,14 2,85 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,31 7,14 5,4 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 431,25 7,15 1,53 ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 430,78 7,22 2,09 SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 430,76 7,23 5,17 BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 430,54 7,26 3 ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,12 7,33 2,67 ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,71 7,55 2,85 KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,9 7,68 2,84 BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 427 7,83 1,14 BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,78 7,86 3,89 BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,78 7,86 3,89 KARABÜK / MERKEZ / Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,58 7,89 3,51 İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,52 7,91 2,98 ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,94 8 4,03 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,46 8,09 2,6 ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,34 8,11 2,97 ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 424,99 8,16 4,38 ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 424,75 8,21 4,39 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 424,08 8,32 3,51 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 423,91 8,35 1,44 DÜZCE / MERKEZ / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 423,74 8,38 3,45 KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 423,14 8,47 3,88 İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 422,1 8,66 3,64 ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 421,97 8,68 2,01 BİNGÖL / MERKEZ / Karşıyaka Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,86 8,7 4,53 VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,34 8,78 3,51 İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,17 8,81 3,86 BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 421,14 8,82 7,83 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 240 420,57 8,92 3,74 ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 420,5 8,94 4,87 BARTIN / MERKEZ / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,25 9,16 4,2 HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 419 9,21 2,15 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 418,92 9,22 5,75 BATMAN / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 418,41 9,31 6,19 MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 417,43 9,48 6,27 ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 415,71 9,78 3,78 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 415,21 9,87 4,31 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 414,45 10,01 7,11 SİİRT / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 413,48 10,18 5,43 ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,94 10,28 3,89 ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,93 10,28 6,31 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,16 10,43 4,82 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,45 10,56 5,13 NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 410,99 10,65 4,11 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,96 10,85 3,6 KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Kepirtepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,94 11,05 2,93 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 408,13 11,2 6,16 VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 406,83 11,46 6,45 BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,41 11,55 6,48 YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,1 11,61 7,54 BATMAN / MERKEZ / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,78 11,68 6,46 AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,6 11,72 1,41 MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 404,52 11,93 4,48 AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 404,16 12 3,03 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 403,99 12,03 5,43 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,76 12,08 9,17 MUŞ / MERKEZ / Muş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,04 12,23 7,01 ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 402,87 12,27 8,38 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 401,8 12,49 3,63 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 400,65 12,73 5,61 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 400,55 12,75 8,34 2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI 2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI 2021 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı 2021 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı 2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2021 LGS T.C. 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