Aşağıdaki yer alan tabloda 2021 LGS Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2020 - 2021 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS-MEB
|OKUL ADI
|Okul Türü
|Öğrt Süresi
|Öğrt Şekli
|Yab. Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzde
|En Düşük Yüzde
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|500
|0,01
|0,01
|iSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|497,41
|0,06
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|494,82
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|494,57
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|489,67
|0,34
|0,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,97
|0,46
|0,11
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|484,38
|0,7
|0,11
|ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|330
|484,21
|0,72
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|480,84
|1
|0,11
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|480,37
|1,04
|0,34
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,58
|1,26
|0,32
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,36
|1,29
|0,34
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|476,89
|1,33
|0,11
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|476,41
|1,37
|0,39
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|475,69
|1,45
|0,31
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|475,41
|1,47
|0,68
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|475,27
|1,48
|0,72
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|475
|1,5
|0,3
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|473,88
|1,61
|1,14
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|473,82
|1,62
|0,68
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|473,77
|1,63
|0,08
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|472,34
|1,77
|1,41
|KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|471,58
|1,84
|0,46
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,1
|1,99
|1,37
|ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|469,34
|2,07
|0,11
|ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,39
|2,16
|0,38
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|467,87
|2,22
|0,2
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,44
|2,26
|1,32
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,96
|2,43
|0,55
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|465,87
|2,44
|1,5
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|465,81
|2,44
|0,54
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|465,28
|2,5
|1,77
|KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|465,04
|2,53
|1,72
|ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,39
|2,6
|0,79
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|464,14
|2,63
|1,08
|ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|463,91
|2,66
|2,16
|BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|463,6
|2,69
|0,98
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|463,5
|2,69
|1,14
|ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,2
|2,73
|1,68
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|463,02
|2,75
|1,79
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|462,68
|2,8
|1,45
|KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|462,44
|2,82
|0,56
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|461,6
|2,92
|2,5
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|461,49
|2,94
|1,48
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|461,45
|2,94
|0,11
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|460,79
|3,02
|1,57
|MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|460,3
|3,08
|1,76
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|459,42
|3,19
|2,29
|BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|459,14
|3,21
|0,39
|NKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|459,06
|3,22
|0,81
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|458,65
|3,27
|1,66
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,12
|3,34
|1,01
|KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|457,96
|3,36
|1,91
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,35
|3,43
|2,28
|MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|457,12
|3,46
|1,3
|İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,85
|3,49
|1,41
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,6
|3,53
|1,41
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|456,13
|3,58
|1,94
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|455,85
|3,61
|0,26
|HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|455,24
|3,69
|1,69
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|454,37
|3,81
|2,14
|BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|453,59
|3,9
|1,64
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,94
|4
|2,28
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|452,59
|4,04
|3,21
|BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|452,52
|4,05
|2,68
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|452,24
|4,1
|0,56
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|452,04
|4,12
|2,06
|İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,02
|4,12
|2,73
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|451,64
|4,18
|2,01
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|451,5
|4,19
|1,82
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|451,34
|4,22
|2,08
|MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|451,12
|4,25
|1,18
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,69
|4,3
|2,59
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|450,69
|4,3
|0,26
|ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,49
|4,33
|2,1
|ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|450,27
|4,35
|2,68
|ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|450,23
|4,36
|2,2
|ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|450,23
|4,36
|2,2
|BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|450,11
|4,38
|3,48
|KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|449,1
|4,51
|2,07
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|448,93
|4,53
|1,45
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,98
|4,66
|2,36
|ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,58
|4,71
|2,22
|KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|447,52
|4,72
|2,84
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,39
|4,75
|2,64
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,11
|4,78
|3,58
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,1
|4,78
|3,3
|KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|446,99
|4,79
|3,36
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,22
|4,9
|2,05
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,2
|4,91
|2,53
|İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,87
|4,95
|2,68
|İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|445,63
|4,99
|2,75
|ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|445,29
|5,04
|2,24
|BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,69
|5,12
|0,81
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|444,57
|5,14
|3,22
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|444,35
|5,17
|4,75
|ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,09
|5,21
|2,14
|ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|444,05
|5,21
|2,78
|TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|443,45
|5,29
|1,89
|AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,45
|5,29
|3,36
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|443,37
|5,31
|3,89
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,04
|5,35
|2,92
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|442,98
|5,36
|3,25
|SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|442,93
|5,37
|1,62
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|442,04
|5,5
|2,65
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Çince
|60
|441,76
|5,54
|3,94
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|441,69
|5,55
|2,84
|ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|441,45
|5,58
|3,43
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,16
|5,63
|2,78
|HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|441,08
|5,64
|1,65
|MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|440,84
|5,67
|2,78
|KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|440,82
|5,67
|4,45
|OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|440,38
|5,74
|1,49
|AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|440,27
|5,76
|0,85
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|439,16
|5,92
|2,87
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,53
|6,02
|2,15
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|438,44
|6,03
|3,47
|KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,37
|6,04
|3,52
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|437,73
|6,14
|1,61
|HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,72
|6,14
|1,94
|BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|437,54
|6,17
|2,87
|ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,49
|6,18
|4,36
|SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|437,29
|6,21
|3,09
|BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|437,07
|6,24
|2,96
|MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|437,01
|6,25
|4,25
|İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|436,42
|6,34
|1,45
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|436,42
|6,35
|4,03
|BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|436,01
|6,41
|4,38
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|435,07
|6,55
|2,07
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|433,95
|6,72
|3,84
|ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|433,9
|6,73
|3,9
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|433,83
|6,74
|3,97
|KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,64
|6,78
|2,26
|NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,36
|6,82
|4,52
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|433,18
|6,85
|3,33
|MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|432,76
|6,91
|1,77
|UŞAK / MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|432,71
|6,92
|2,7
|TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|432,53
|6,96
|1,93
|ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|431,82
|7,06
|3,93
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|431,34
|7,14
|2,85
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|431,31
|7,14
|5,4
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|431,25
|7,15
|1,53
|ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|430,78
|7,22
|2,09
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|430,76
|7,23
|5,17
|BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|430,54
|7,26
|3
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|430,12
|7,33
|2,67
|ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,71
|7,55
|2,85
|KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|427,9
|7,68
|2,84
|BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|427
|7,83
|1,14
|BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,78
|7,86
|3,89
|BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,78
|7,86
|3,89
|KARABÜK / MERKEZ / Alparslan Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,58
|7,89
|3,51
|İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,52
|7,91
|2,98
|ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,94
|8
|4,03
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,46
|8,09
|2,6
|ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,34
|8,11
|2,97
|ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|424,99
|8,16
|4,38
|ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|424,75
|8,21
|4,39
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|424,08
|8,32
|3,51
|MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|423,91
|8,35
|1,44
|DÜZCE / MERKEZ / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|423,74
|8,38
|3,45
|KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|423,14
|8,47
|3,88
|İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|422,1
|8,66
|3,64
|ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|421,97
|8,68
|2,01
|BİNGÖL / MERKEZ / Karşıyaka Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,86
|8,7
|4,53
|VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|421,34
|8,78
|3,51
|İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,17
|8,81
|3,86
|BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|421,14
|8,82
|7,83
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|240
|420,57
|8,92
|3,74
|ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|420,5
|8,94
|4,87
|BARTIN / MERKEZ / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|419,25
|9,16
|4,2
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|419
|9,21
|2,15
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|418,92
|9,22
|5,75
|BATMAN / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|418,41
|9,31
|6,19
|MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|417,43
|9,48
|6,27
|ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|415,71
|9,78
|3,78
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|415,21
|9,87
|4,31
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|414,45
|10,01
|7,11
|SİİRT / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|413,48
|10,18
|5,43
|ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|412,94
|10,28
|3,89
|ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|412,93
|10,28
|6,31
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|412,16
|10,43
|4,82
|DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,45
|10,56
|5,13
|NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|410,99
|10,65
|4,11
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,96
|10,85
|3,6
|KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Kepirtepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|408,94
|11,05
|2,93
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|408,13
|11,2
|6,16
|VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|406,83
|11,46
|6,45
|BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|406,41
|11,55
|6,48
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|406,1
|11,61
|7,54
|BATMAN / MERKEZ / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|405,78
|11,68
|6,46
|AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,6
|11,72
|1,41
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|404,52
|11,93
|4,48
|AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|404,16
|12
|3,03
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|403,99
|12,03
|5,43
|DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,76
|12,08
|9,17
|MUŞ / MERKEZ / Muş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,04
|12,23
|7,01
|ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|402,87
|12,27
|8,38
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|401,8
|12,49
|3,63
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|400,65
|12,73
|5,61
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|400,55
|12,75
|8,34
2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
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