2021 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

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Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.
LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
Liselere Giriş Sınavı 8. Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Ya İstiklal Ya Ölüm
Çağdaş Türkiye Yolunda
Adımlar
Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası