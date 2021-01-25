2021 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

Güncel 2021 8 Sınıf LGS Türkçe Konuları

2021 Yılında Yapılacak Liseye Geçiş Sınavı LGS Türkçe Konuları

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Yazım ve Noktalama

Ses Bilgisi

Yazım (imla) Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Fiilimsiler (Eylemsi)

Cümlenin Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozuklukları

Söz Sanatları

Yazı (Metin) Türleri

8 Sınıf LGS Merkezi Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

FİİLİMSİLER

SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)

SÖZCÜKTE ANLAM (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi)

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

SÖZ SANATLARI

CÜMLEDE ANLAM (Öznel-Nesnel Anlam)

CÜMLEDE ANLAM (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam)

PARÇADA ANLAM (Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık)

PARÇADA ANLAM (Yardımcı Düşünce)

PARÇADA ANLAM (Anlatıcı- Hikâye Unsurları- Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

PARÇADA ANLAM (Parça Oluşturma-Parça Tamamlama)

PARÇADA ANLAM (Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları)

CÜMLENİN ÖGELERİ (Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri)

YAZIM KURALLARI

NOKTALAMA İŞARETLERİ

METİN TÜRLERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ (Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri-Ara Söz-Cümlede Vurgu)

SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)

FİİLDE ÇATI

CÜMLE TÜRLERİ (İsim ve Fiil Cümlesi-Kurallı ve Devrik Cümle)

CÜMLE TÜRLERİ (Yapılarına Göre Cümleler)

CÜMLEDE ANLAM (Cümlenin İfade Ettiği Anlam)

CÜMLEDE ANLAM (Cümleye Hâkim Olan Duygu)

YAZIM KURALLARI

NOKTALAMA İŞARETLERİ

PARÇADA ANLAM (Karma)

ANLATIM BOZUKLUĞU

2013-2014-2015-2016-2017 LGS Önceki İsmi İle TEOG Türkçe Konuları Soru Dağılımı

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