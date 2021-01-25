2021 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

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Güncel 2021 8 Sınıf LGS Türkçe Konuları
2021 Yılında Yapılacak Liseye Geçiş Sınavı LGS Türkçe Konuları
Anlam Bilgisi
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım ve Noktalama
Ses Bilgisi
Yazım (imla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Fiilimsiler (Eylemsi)
Cümlenin Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Söz Sanatları
Yazı (Metin) Türleri
8 Sınıf LGS Merkezi Sınav Sorumlu Olunan Üniteler
FİİLİMSİLER
SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)
SÖZCÜKTE ANLAM (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi)
SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Kalıplaşmamış Söz Grupları)
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ
SÖZ SANATLARI
CÜMLEDE ANLAM (Öznel-Nesnel Anlam)
CÜMLEDE ANLAM (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam)
PARÇADA ANLAM (Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık)
PARÇADA ANLAM (Yardımcı Düşünce)
PARÇADA ANLAM (Anlatıcı- Hikâye Unsurları- Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)
PARÇADA ANLAM (Parça Oluşturma-Parça Tamamlama)
PARÇADA ANLAM (Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları)
CÜMLENİN ÖGELERİ (Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri)
YAZIM KURALLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
METİN TÜRLERİ
CÜMLENİN ÖGELERİ (Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri-Ara Söz-Cümlede Vurgu)
SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)
FİİLDE ÇATI
CÜMLE TÜRLERİ (İsim ve Fiil Cümlesi-Kurallı ve Devrik Cümle)
CÜMLE TÜRLERİ (Yapılarına Göre Cümleler)
CÜMLEDE ANLAM (Cümlenin İfade Ettiği Anlam)
CÜMLEDE ANLAM (Cümleye Hâkim Olan Duygu)
YAZIM KURALLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
PARÇADA ANLAM (Karma)
ANLATIM BOZUKLUĞU
2013-2014-2015-2016-2017 LGS Önceki İsmi İle TEOG Türkçe Konuları Soru Dağılımı
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