2021 LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı 2021 Lgs örnek sorular

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Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
2021 liselere giriş sınavı LGS Merkezi Sınavı fen bilimleri Sorumlu Olunan Üniteler
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Basit Makineler
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Işık ve Ses
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Maddenin Hâlleri ve Isı
Yaşamımızdaki Elektrik
Yaşamımızdaki Elektrik
Deprem ve Hava Olayları
2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 TEOG Fen Bilimleri Konuları Soru Dağılımı