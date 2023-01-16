Yeni Evlenen Kişilere 50 BİN TL Çeyiz parası, E- DEVLET Düğün ve Beyaz Eşya Desteği BAŞVURUSU 2023

Evlenmeyi planlayanlar; yeni evlenen kişilere düğün ve beyaz eşya desteği 2023 sorgusu yapmaktalar. Çeyiz parası Başvurusu nasıl yapılır?, Ekonomik güçlük yaşayan ve evlenme hayalleri kuran çiftler için bu destek önem arz ediyor. Peki, kimler bu devlet desteğinden faydalanabilir?, Yeni Evlenenlere Destek Başvurusu Nereden nasıl yapılır? Yeni Evlenenlere Kişilere 50 Bin TL Destek başvurusu

Yeni Evlenen Kişilere Düğün ve Beyaz Eşya Desteği Kimler Alabilir?

Çeyiz desteği olarak da bilinen düğün ve beyaz eşya desteği, çoğu insanın ilgisini çekiyor. Bu aynı zamanda çeyiz hesabı şeklinde de lanse ediliyor. Bakanlık tarafından yürütülen çeyiz hesabı projesi, evlenecek olanlara maddi destek sunmak maksadıyla 2016 senesinde başlatıldı. Bunun için belirlenen bankalardan birinde çeyiz hesabı açtırmanız lazım.

Bu hesaba ise üç sene kadar düzenli şekilde ödeme yapmanız istenmektedir. Bu şartları karşılayan bireyler, evlenme gerçekleştikten sonra birikimin yüzde 20-15 kadarını devlet destekli şeklinde alabilmekteler. Çeyiz hesabı ise çeyiz parası projesi ile karıştırılmaktadır. Diğer uygulama ise yetim aylığı alan gelinlere, evlenme aşamasında maaşlarının yirmi dört kadarına kadar devlet tarafından sunulan tek seferlik bir ödeme şeklinde öne çıkıyor.

Yeni Evlenenlere Destek Başvurusu

Çeyiz parası projesi, yetim aylığı alan bireylerin, evlilik sebebi ile aylıklarının kesilmesinden ötürü sunuluyor. Devlet tarafından verilen destek, maaşın yirmi dört katına kadar olabiliyor. Evlenme ödeneği şeklinde de isimlendirilen bir destek olarak öne çıkıyor.

2008 senesinden beri uygulanmaktadır. Evlilik sebebiyle yetim aylığı kesilecek olan kadınlara sunulan bir haktır. Bu desteği almak isteyen kadınlar, çeşitli belgelerle beraber SGK müdürlüklerine müracaat etmeliler.

Ayrıca yeni evlenecek olan kişilere devlet tarafından yapılmakta olan evlilik ve çeyiz parası destekleri hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYIN

Yeni Evlenenlere Destek Şartları ve Gerekli Evraklar

Bu destekten herkes faydalanamıyor. Baba ya da annesini kaybeden ve yetim aylığı alan kadınlar, çeyiz parası almaya hak kazanıyor. Bu ödeme aynı zamanda tek sefere mahsus olarak veriliyor. Bu da demek oluyor ki, her evlilik için çeyiz parasının alınması söz konusu olmamaktadır.

Bu noktada merak edilen hususlardan biri de çalışan kadınların çeyiz parası avantajından faydalanıp faydalanmayacakları. Bilindiği üzere çalışan kadınlar yetim aylığı alamazlar. Dolayısıyla çeyiz parasını almaya hak kazanamazlar. Çeyiz parası için sunulması gereken evraklar şunları içermektedir:

Evlenme cüzdanı

Kimlik beyanı

Başvuru gerçekleştirilecek olan kurumdan alınacak dilekçe ve başvuru formu

Çeyiz parası almak için bu evrakları hazırlayan bireyler, yerleşim yerlerindeki SGK müdürlüklerine giderecek başvurularını gerçekleştirebilirler. Çeyiz yardımı, evlilik gerçekleştikten beş sene için başvuru yapılması gereken bir destektir. Beş seneden sonra yapacağınız başvurular zamanaşımı sebebi ile geçerli kabul edilmemektedir. Bundan dolayı beş sene geçmeden bu desteğe başvuru gerçekleştirmenizde yarar vardır.

Konuyla alakalı olarak çeyiz parası ne zaman yatar diye de sorulmaktadır. Başvuru gerçekleştikten sonra kısa bir zaman içinde bu ödeneği alırsınız. Ancak net bir süre veremiyoruz. Çünkü bu süreler SGK müdürlüğünün yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

Yeni Evlenenlere Kişilere 50 Bin TL Destek Çeyiz parası

Yeni evlenen bireylere 50 bin liralık destek, yukarıda söz ettiğimiz gibi yetim aylığı alan bireylerin evlenmesi halinde gerçekleşen bir durumdur. Bunlar haricinde devlet tarafından herkese sunulan herhangi bir destek henüz bulunmamaktadır.

Devletten Yeni Evlenenlere Destek Kredisi Veren Bankalar

Evlilik kredisi olarak da bilinen bu prosedür, yeni evlenecek olanlara özel faiz ve indirimlerle sunulmaktadır. Evlilik kredileri kapsamında birçok farklı banka, yeni çiftlere çeşitli kredi seçenekleri vadetmektedir. Bu bankalar arasında hem özel hem de devlet bankaları bulunmaktadır. Evlilik kredi sunan bankalara örnek olarak şunları gösterebiliriz: