0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Bianço Ağır

İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Bianço Ağır

İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Bianço Ağır
Admin
Admin
15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:05

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırarak 35 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail yine sivilleri hedef aldı. Savaş uçaklarının Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

SİVİLLERİN TOPLANDIĞI BÖLGEYİ BOMBALADILAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

35 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
0
Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
0
Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.