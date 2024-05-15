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Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak

Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak

Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
Admin
Admin
15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katıldı. TOBB İkiz Kuleler'in bahçesine, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013 yılında diktiği ağacı sulayan Erdoğan, Genel Kurula hitabının ardından Togg standını ziyaret etti.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Burada, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Togg'un yeni modelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak.

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