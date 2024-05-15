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Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüzleşti: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüzleşti: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüzleşti: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Admin
Admin
15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:25

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soylu'nun bu görüşmede Erdoğan'a "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediği iddia edildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin tarafından kaleme alınan yazıda görüşmenin detaylarına yer verildi. Cumartesi günü gerçekleştiği öne sürülen görüşmenin detaylarını da paylaşan Erkin, Soylu'nun Erdoğan'a "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediğini öne sürdü. Erdoğan'ın da bu görüşmede Soylu'ya konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu söylediği iddia edildi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

"Geçen cumartesi günü Ankara'da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la buluştu. Soylu'nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs'ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi.

"ARKASINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI"

İçişleri eski Bakanının Erdoğan'a 'Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı' dediği iddia edildi.

ERDOĞAN, YERLİKAYA'YI ÇAĞIRIP KONUŞMUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Soylu'ya 'Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu' söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."

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