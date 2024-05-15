0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu
Admin
Admin
15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:35

Kocaeli'de otomobil parçaları üreten bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabinine yerleştirilmiş kamera bulundu. Bir kadın çalışanın karton kutudan yayılan ışığı fark edip durumu müdürüne aktarmasıyla ortaya çıkan skandalla ilgili olarak fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KUTUNUN İÇİNDE CİHAZ BULDU

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

SOYUNMA KABİNİNDE İNCELEME

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

GÜVENLİK AMİRİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mastercard, Blockchain Alanında Hız Kesmeden Büyüyor
Mastercard, Blockchain Alanında Hız Kesmeden Büyüyor
0
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının torbacıyla Olan anlaşması Fena Patladı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının torbacıyla Olan anlaşması Fena Patladı
0
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadıb
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadıb
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.