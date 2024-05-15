Slovakya Başbakanı Fico Saldırıya Uğradı,Durumu Ağır

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda karnından yaralanarak hastaneye kaldırıldı

4 EL ATEŞ AÇILDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Slovakya yayın organı olan TV Joj'a göre, Robert Fico'yu vuran kişinin Slovakya'nın Levice kentinin yerlisi olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri bu kişiyi araştırıyor.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Başbakan Robert Fico'nun Facebook hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Robert Fico bugün suikaste uğradı. Kendisi birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi devam ediyor."

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda karnından yaralanarak hastaneye kaldır

irterek "Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve biricik ortak değerimiz olan demokrasiyi baltalamaktadır" dedi.

59 yaşındaki sol popülist politikacı Fico, Eylül ayında Rusya yanlısı ve ABD karşıtı söylemlerle seçimleri kazanmış ve dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Geçen yıl Ukrayna'ya askerî yardımları durduran Fico hükümeti, soruna askerî yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek barış görüşmelerine başlanması çağrısı yapmıştı.

Son olarak Fico'nun kamu televizyonu RTVS'yi lağvetme planı ülkede Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri, medya kuruluşları ve AB'nin yoğun tepkisine neden olmuş, ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Fico, "siyasi açıdan önyargılı" olmakla suçladığı RTVS'nin yerine başka bir kurum oluşturmayı planlıyor. Hükümetin söz konusu tasarısının haziran ayında mecliste onaylanması bekleniyor. Fico, Nisan ayı başında Avrupa Parlamentosunda kabul edilen AB'nin yeni iltica düzenlemelerine de uymayacaklarını açıklamış, "Bir ülkeye kim olduğunu bilmediğiniz 300'e kadar sığınmacıyı al ya da kişi başına 20 bin euro öde diyemezsiniz. Bunun adı dayanışma değil, diktadır" demişti.