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2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadıb

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadıb
Admin
Admin
15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:31

İstanbul'da bir ev satın almak isteyen ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, beğendiği daireyi 2 milyon 950 bin lira karşılığında emlakçıdan satın aldı. Ancak Alptekin, ev sahibiyle bir türlü iletişime geçemedi. Satın aldığı eve taşınan Alptekin, ev sahibiyle irtibat kurduğunda evin 2 milyon 750 bin lira bedelle satıldığını öğrenince emlakçı tarafından dolandırıldığını anladı.

İstanbul Ümraniye'de ev sahibi olmak isteyen ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia etti. "Emlakçıya çok ısrar etmeme rağmen beni mülk sahibiyle görüştürmedi" diyen Alptekin, eve taşındıktan günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurunca emlakçıya evin bedelinden 200 bin lira daha fazla ödediğini fark etti.

SATIN ALACAĞI EVİN SAHİBİYLE BİR TÜRLÜ GÖRÜŞEMEDİ

Olay, geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, internetteki satılık ev ilanına müşteri olan ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçı E.Y. ile iletişime geçti. Alptekin, ev sahibinin il dışında olmasından dolayı yetkilerin kendinde olduğunu belirten emlakçı E.Y. ile 2 milyon 950 bin TL'ye anlaştı. Alptekin ev sahibi ile iletişim kurmaya çalışsa da emlakçı tarafından engel olundu. Döviz olan parasını bozduran ünlü eğitmen Alptekin 2 milyon 750 bin TL'sini bankaya yatırdı. 200 bin TL'sini ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı

200 BİN LİRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Eve taşınan Alptekin günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurdu. Ev sahibinden evin fiyatının 2 milyon 750 bin TL olduğunu, bacanağa borç yalanıyla 200 bin TL dolandırıldığını öğrendi. Emlakçı ile iletişim kurmaya çalışan Alptekin çeşitli bahaneler ile emlak ofisi tarafından geçiştirilirken daha sonra telefonları engellendi. 200 bin TL olan hakkını arayan ünlü köpek eğitmeni Alptekin yetkililerden yardım bekliyor.

KOMİSYON HARİCİ 200 BİN TL TESLİM ETTİM"

Emlakçı tarafından dolandırıldığını söyleyen Dede Alptekin, "İnternet sitesi üzerinden gördüğüm ilanla emlakçıya ulaştım. Evi inceledim, beğendim. Emlakçı 3 milyon liraya evin satışını gerçekleştirebileceğini söyledi. Diğer yandan evin sahibi şehir dışında yaşıyordu. Emlakçıya çok ısrar etmeme rağmen beni mülk sahibiyle görüştürmedi. Evi de beğendiğimiz için kaçırmak istemedik, durumu kabul ettik. Elimizdeki dövizleri bozduk ve emlakçı ile birlikte tapuya gittik. 2 milyon 750 bin lirayı mülk sahibinin banka hesabına yatırdım. Emlakçı komisyonu haricinde kalan 200 bin lirayı ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı ve kendisinin teslim edeceğini söyledi." ifadeleriyle olayı anlattı.

KAYBINI KARŞILAYACAK MUHATAP BULAMIYOR

Alptekin, hem 200 bin lirayı elden teslim ettiğini hem de komisyon ücretini ayrıca ödediğini söyledi ve, "İlerleyen zamanlarda mülk sahibi ile tanışma fırsatım olunca vermiş olduğum paranın bacanağına gitmediğini ve ortada böyle bir borç olmadığını öğrendim. Emlakçıya tekrar ulaşarak beni mağdur ettiğini söyledim emlak ofisine gittim fakat kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Vermiş olduğum komisyon haricinde 200 bin lira gibi bir kaybım var. Bu duruma bir çözüm getirilmesini istiyorum, konuyla ilgili görüşecek bir yetkili karşıma çıkmıyor." diye konuştu.

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