Aziz Yıldırımdan Bomba Açıklamalar Yıldırımın açıklamalarından satır başları; Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. 6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket. "FENERBAHÇE'YE ZARAR VERDİK" Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. "ŞAMPİYONLUKTAN BİRLİKTE ETTİK" Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber. "KULÜBÜ HALKA AÇTIM" Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. "KEYFİM YERİNDEYDİ, NEDEN ADAY OLDUM?" İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık. "1 MİLYAR 950 BİN TL BORÇ BIRAKTIM" 1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle. Bazı tekliflerim olacak birazdan, ne olacak? Hep beraber göreceğiz.Bunlar anlamıyorlar, anlamıyor bunlar. "2018 ŞAMPİYONLUĞU SEÇİME KURBAN GİTTİ" Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz. "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR DEDİ" Mevcut başkan "Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz! "DEVLET AYRI, HÜKÜMET AYRI" Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız. Benim twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım! "SAKIN BU İŞLERE GİRMEYİN" Yiğit Bulut'un trolleri varmış, AK Parti beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe2yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı. Atatürkçüyüm. Laik ve Cumhuriyetçiyim. "3 SENE İÇİN GELECEĞİM" 72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! 'Yap' deseniz bile yapamam. Çocukları kurtarmalıyız! Benim kızım geliyor, maç oynanıyor... Fenerbahçe 0, karşı takım 1! Maçı sordu, "1-0 galibiz" dedim. Sonra baktı 'Neden yalan söylüyorsun?' dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz. JOSE MOURINHO, FENERBAHÇE Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon € buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim. Dün akşam diyorlar ki 'Beşiktaş'a üç teknik direktör adayı var. Şu olmaz, bu olur' Ya siz yönetici misiniz? "ANLAŞIRSAK GELECEK" Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon $! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun! "İYİ OLAN BOZULMAZ" Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır. Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu! "PARASININ YARISINI BEN VERECEĞİM" Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım. "ÜZERİNDE ÖLÜ TOPRAĞI VAR" Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var! "CÖMERT OLMA DURUMU YOK" Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. "ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM" Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var!. Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum! "BAYRAKLARI SALLAYAMADIK" Bayrakları çıkardık ama bir türlü sallayamadık. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa , çocukları mutlu etmeye geliyoruz. "BİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETTİK" Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler! Hayatımda at yarışı oynamadım! Atlarım oldu, birilerinin hatırına Türkiye'nin en iyi atları bendeydi. Bir kere gittim, Murat Özaydınlı 2 liralık oynadı, 4 lira kazandı. "BORCU NE ZAMAN DÜZELTMİŞLER" Borcu düzeltmişler, ne kadar düzeltmişler? Hodri meydan açıklasınlar. Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka, Ortega'yı getirdik. Gidiyorsunuz, ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Çok para harcadılar. Divan toplantısına denizden geldim, mafya liderleri gibi... (Gülerek). Bir tanesi 'Hoş geldin' demedi. "HEDEF TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK" Hedef Türkiye'de şampiyonluk! Abartmayın ya! Şampiyonlar Ligi falan yok kardeşim! Önce Türkiye'de şampiyon olacağız! Sonra bakarız! Ne Şampiyonlar Ligi ya? Milleti kandırmaya, hayal satmaya gerek yok! 10 senedir şampiyon olamıyoruz, önce şampiyonluk! "FETÖ HER YERDE VAR!" FETÖ'nün futboldan temizlendiğini düşünüyor musunuz? TFF ve kurularına bakışınız nedir? Aziz Yıldırım: "Türkiye'de FETÖ yok olmadı! Her gün görüyoruz, yakalıyorlar... Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı, hakemler de yapılmadı. Yönetim kurullarında yapılmadı, yapmaları lazım. Bunlar belli yani. Basında da yapılması lazım, 55 basın mensubu ile ilgili suç duruyum var. Gittim sordum ama işlem yapmıyorlar. 3 Temmuz sabahı Kanal D'de mi ne... 3 Temmuz'u yemi alıp anlatan, Halk TV'de program yapıyor. Bunları konuşacağım ve medyadaki FETÖ'cüleri afişe edeceğim. FETÖ her yere sızmış, daha da güçlü. Soru: "Yönetim listenizle alakalı isimler belli mi?" Aziz Yıldırım: "Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var." "G.SARAY KADIKÖY'DE KAZANAMIYORDU" Benim dönemimde Galatasaray'ın Kadıköy'de hiç galibiyeti yoktu! TARAFTARA MESAJ Ben kimsenin adamı değilim, taraftar da kimsenin adamı olmayacak! O zaman başımın üstündeler! Başkalarının adamı olurlarsa, karşı karşıya geliriz. Genç Fenerbahçelileri ben kurdum! Sonra sıkıldılar derneği, başka noktaya gittiler. Bana tezahürat yapıyorlardı, yapmamalarını söylüyordum. Orada destek takıma. Kendi adıma tezahüratı kaldırdım. Taraftarla sorunum yok, benle sorunları olursa... O zaman olmaz. Kimseye para, bilet vermeyeceğim. Fenerbahçe'de kafalar değişecek! 20 sene başkanlık yaptım, devletten bir tane iş almadım. Bu sene 2 tane iş aldım. DYBALA TRANSFERİ SORU: "10 numara beklentisi de oluştu taraftarda. Dybala ismi konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" Aziz Yıldırım: "10 numarada Cemil Turan... Allah Allah.. (Gülerek). Parayla alamazsınız!" "ALİ KOÇ İLE KÜS DEĞİLİM" Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı. Seçimi kaybettik. Seçimi kaybettim. Vay efendim, garajdan gitmişim. Havadan mı gidecektim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık. NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASI Aziz Yıldırım: "Ali Koç ile bizi barıştıracaklarmış... Ben dedim ki benim adıma niye konuşuyorsunuz? Ben Ali Koç ile küs değilim. Sayın Cumhurbaşkanı 'Ben Fenerbahçe'ye kırıldım' anlamında bir söz söylüyor. Nihat Özdemir, 12 sene benim yanımda Fenerbahçe'ye hizmet etti! Siz bilmiyorsunuz, bırakın onların yalanlarını! Aralarındaki husumet 2011'den.. Bilmediğiniz konular var. Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin değeriydi... Adama salladılar, Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline, git 'Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz.' de. Niye geldin mi diyecekti? Bütün değerleri yok ediyoruz. Benim Ali Koç ile değil icraatleri ile sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum. Siz değilseniz ben de değilim. 100 MİLYON EURO Gazetede yazanlara bakın! Jose Mourinho'ya neden 100 Milyon € vereyim! Mesut Özil mi aracıymış! Aykut Kocaman'ı Volkan Demirel'i de getiriyormuşum... Adam istemedi bunları, ne yapacağız?.

