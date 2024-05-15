Kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 Tasarruf modeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Özellikle kamu personelinin çalışma sisteminde bazı değişiklikler üzerinde duruluyor. Personelin esnek ve uzaktan çalışması sağlanacak. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül üzerinde duruluyor.

6 MODEL ÜZERİNDE DURULUYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi. Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında uygulanabilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı.

PERSONEL ALIMLARINDA AZALMA OLUR MU?

Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var. Burada öğretmen atamalarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişi alımlarının, Ticaret Bakanlığı'ndaki denetim elemanı ve müfettiş alımlarının azalmayacağını düşünmüyorum. Diğer kamu kurumlarında emekli olan kadar bir personel alımı olabilir.

FAHİŞ MAAŞA ÜST SINIR GETİRİLİYOR

Kamuda birden fazla maaşa bir sınırlama getirileceği açıklandı. Bu noktada eğer bir kişi gerçekten devlet memuru olarak kendini yetiştirdiyse, bu kişi birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi olabilir. Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir.

KAMUDA YENİ KURUM KURULMASI ÖNLENECEK Mİ?

Kamuda yeni kurum kurulmasının önlenmesi durumu söz konusu değil. Eğer gerekiyorsa yeni kurumlar kurulabilir. Mükerrer yapılanmalar ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte bunun hem tasarrufa hem verimliliğe etkisi olacaktır.

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA HANGİ KURUMLARDA UYGULANABİLİR?

Özellikle İstanbul'da cuma günleri trafikte ciddi bir azalma söz konusu. Bu zaten özel sektörde uygulanıyor. Bu bütün bakanlıklarda uygulanabilir. Özellikle internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda uygulanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş ve gelir uzmanlarının internet tabanlı uygulamalar kullandığını biliyoruz. Bu gibi yapılacak işlerin belli olduğu kamu kurumlarında esnek çalışma modelleri getirilebilir. Bu sayede hem verimlilik artar hem de çalışanın motivasyonu artabilir.

"BİRDEN FAZLA ÇALIŞMA MODELİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Büyükşehirlerde kişiler kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramıyor. Özellikle yolun çok uzun sürdüğü büyükşehirlerde kişilerin uzaktan çalışma modeline geçmesi verimliliği artıracaktır. Hazırlanan taslağa birden fazla çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerden esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri söz konusu. Ya bir günün tatil edilmesi ya da uzaktan çalışma yöntemi ile esnek çalışma modeli mümkün. Bunun kamuda başlaması daha etkin olacaktır diye düşünüyorum."