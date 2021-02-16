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2021 LGS de Kaç Puan Getirecek? | LGS 2020'DE HANGİ SORU KAÇ PUAN GETİRDİ?

LGS 2020'DE HANGİ SORU KAÇ PUAN GETİRDİ? geçen yıl puan hesaplaması için kullanılan soru puanlarını sizler için hazırladık, LGS liselere geçiş sınavında doğru soru başına kazanılan puanları sizler için hesapladık. Bu kapsamda 2021 yılı Liselere geçiş sınavına katılacak öğrenciler sınavdan hemen sonra net sayılarını girerek, puanlarını hesaplayabilecek ve sınav sonuçlarının doğruluğunu teyit edebilecekler. Aşağıda sziler için paylaştığımız puanları net sayılarınız ile çarparak kaç puan aldığınızı hesaplayabilirsiniz

2021 LGS de Kaç Puan Getirecek? | LGS 2020'DE HANGİ SORU KAÇ PUAN GETİRDİ?
16 Şubat 2021 Salı 02:11

LGS 2021'DE HANGİ SORU KAÇ PUAN GETİRECEK

Kamusaati.com ailesi olarak geçen yıl puan hesaplaması için kullanılan soru puanlarını sizler için hazırladık, LGS liselere geçiş sınavında doğru soru başına kazanılan puanları sizler için hesapladık. Bu kapsamda 2020 yılı Liselere geçiş sınavına katılacak öğrenciler sınavdan hemen sonra net sayılarını girerek, puanlarını hesaplayabilecek ve sınav sonuçlarının doğruluğunu teyit edebilecekler. Aşağıda sziler için paylaştığımız puanları net sayılarınız ile çarparak kaç puan aldığınızı hesaplayabilirsiniz

hesaplamalarına göre doğru soru başına kazanılan puanlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. Puanlar şöyle:

Türkçe: 3,6719
Matematik: 4,9526 
Fen Bilimleri: 4.0725 
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1,6854 
Din Kültürü: 1,9407
Yabancı Dil: 1,6319

Öğrencilerin her ders için doğru sayısından yanlış sayısının üçte birini çıkarıp testlere göre ilgili katsayıyla çarpıp, sonuçları toplayarak toplam puanlarını çok rahat bir şekilde hesaplayacaklardır.

2021 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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twitter-logo – Ömer Sezer

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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