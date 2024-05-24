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Türkiye'de dolandırıcılık yapan örgütün kadın lideri Çinli çıktı

Türkiye'de dolandırıcılık yapan örgütün kadın lideri Çinli çıktı

Türkiye'de dolandırıcılık yapan örgütün kadın lideri Çinli çıktı
Admin
Admin
24 Mayıs 2024 Cuma 16:26

17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin liderlerinden birinin Çinli olduğu ortaya çıktı. Yarım yamalak Türkçe konuşan kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye'nin 17 ilinde örgütlenip kısa sürede ülke genelinde çok sayıda vatandaşı dolandıran çetenin liderlerinden biri olan S.X. jandarma tarafından İstanbul'da yakalanmasının ardından Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirildi.

DOLANDIRDIKLARI PARAYI KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRDİLER

Aydın'ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesinin liderlerinden birisi Çinli bir kadın çıktı.

"NEDEN FOTOĞRAF ÇEKİYORSUNUZ"

Jandarma tarafından İstanbul'da gözaltına alınarak Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirilen 38 şüpheliden biri olan Çinli S.X adlı kadın şüpheli, sorgusunun ardından diğer şüphelilerle birlikte jandarmadan adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında görüntü alan gazetecilere tepki gösteren kadın, "Neden fotoğraf çekiyorsunuz?" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkemesi devam ediyor.

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