Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Tayvan'da Lai Ching-te'nin başkanlık seçiminin ardından harekete geçen Çin, dün başlattığı tatbikatla Ada'yı onlarca savaş uçağı ve savaş gemisiyle kuşattı. Tatbikatın 2. gününde Tayvan'a 49 askeri hava aracı ve 26 gemi gönderen Pekin yönetimi, tatbikatın "adayı ele geçirme kapasitesini deneme" amaçlı olduğunu ilan etti.

Çin'in Tayvan Adası ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatı sırasında Ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi tespit edildiği bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi. Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 57 deniz mili (105,5 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

26 GEMİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Ada çevresinde 19'u Çin donanmasına, 7'si Çin sahil güvenliğine ait 26 geminin de tespit edildiği kaydedildi. Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.

ÇİN ADA'YI ABLUKAYA ALAN ASKERİ TATBİKAT YAPIYOR

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor. Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti. Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı ise yayımladığı açıklamada, tatbikatı kınayarak, bunun, "Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini", "bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini" ifade etmişti.

LAİ'NİN YEMİN TÖRENİNİN ARDINDAN GELDİ

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi. Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor. Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.