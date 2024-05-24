16 yaşındaki çocuk, üvey babanın yalanını ortaya çıkardı: Annemi ateşe verdi, gülerek yanışını izledi

Muğla'da Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bulut, Yılmaz'ın intihar ettiğini iddia etse de, Ölen kadının 16 yaşındaki oğlu, annesini, üvey babasının yakarak öldürdüğünü ve o anları gülümseyerek izlediğini anlattı.

Muğla'da Hasan Bulut, dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Yılmaz hayatını kaybederken, Bulut ise Yılmaz'ın intihar ettiğini söyledi. İfadesine başvurulan Bulut'un üvey oğlu Halil A, "Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu" dedi.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Olay, 19 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi.

YANAN KADININ İMDADINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"KENDİNİ BENZİN DÖKEREK YAKTI"

Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü.

ANNEMİN YANIŞINI GÜLEREK İZLİYORDU"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.