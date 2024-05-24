Demet Özdemir'den Şoke eden bağış

Rol aldığı dizilerdeki performansı ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, bugün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konuğu oldu. Oyuncu, yaptığı bağışla da alkış topladı.

"NEYE İHTİYACINIZ OLURSA HER ZAMAN BURADAYIM"

Müge Anlı'nın programını yakından takip eden Demet Özdemir, başlatılan iyilik hareketine destek olmak için bugün kanala 4 adet tekerlekli sandalye götürdü. Anlı'nın isteği üzerine yayına çıkan oyuncu "Ben sizleri çok seviyorum. Böyle güzel bir iyilik hareketine benim de dahil olmam çok güzel. Umarım kat be kat artar. Gerçekten müthiş birisiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Her zaman da yanınızda olmak dileğim. Ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa buradayım" dedi.

Programdaki konulara hakim olduğunu belirten güzel oyuncu "Gerçekten her şeye hakimim. Bana sorular sorabilirsiniz, test yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Anlı da oyuncunun yardımı için "Allah hayrını kabul etsin. İyi ki varsın"