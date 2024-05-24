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Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı

Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı

Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
Admin
Admin
24 Mayıs 2024 Cuma 16:32

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde takımdaki motivasyonu üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Futbolcularla toplantı yapan Buruk, öğrencilerine Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir video izletti ve hiç konuşmadan toplantıyı bitirdi. Deneyimli teknik adam, takımından olumsuz yorumlardan etkilenmemeleri için sosyal medyadan uzak durmalarını da istedi.

Rams Park'ta şampiyonluk yarışındaki ezeli Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray, bir yandan derbinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı şampiyonluk maçına hazırlanıyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Florya'daki motivasyon ve odaklanmayı en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.

TOPLANTIDA HİÇ KONUŞMADI

Tecrübeli teknik adam, önceki gün çok çarpıcı bir uygulamada bulundu. Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, toplantı sırasında hiç konuşmadı ve izletilen videonun ardından da odadan dışarıya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN"

Bir başka bilgiye göre ise Buruk, öğrencilerinden sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. 50 yaşındaki çalıştırıcının şampiyonluk maçı öncesinde sarı-kırmızılı futbolcuları yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği için böyle bir kısıtlama getirdiği öğrenildi.

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