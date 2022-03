Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022 İş ilanları ve İş Başvurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Kaymek işçi alımı, kaymek memur alımı, kaymek personel alımı, Kayseri ulaşım işçi alımı, Kayseri ulaşım memur alımı, Kayseri ulaşım personel alımı, spor a.ş işçi alımı, spor a.ş memur alımı, spor a.ş personel alımı, kayseri gaz işçi alımı, kayseri gaz memur alımı, kayseri gaz personel alımı, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Yıllardır Kayseri'de personel memur işçi alımları yapan ve birçok kişiyi iş vererek bünyesinde memur ve işçi olarak barındıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu sene de memur işçi personel alımlarına devam edecek ve belki de binlerce kişiyi daha işe alarak istihdam edecektir. Her Sene açıklanan verilere göre içerisinde milyonlarca kişiyi misafir olarak ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu da gün geçtikçe daha fazla olmaktadır. Hal böyle olunca Kayseri şehrinin gerek güvenliği gerekse temizliği gerekse alt yapı ve park bahçe gibi birçok konuda belediyeye kalmaktadır. Eğer belediye bu konular üzerinden önlem almaz ve bu konulara daha fazla ehemmiyet vermez ise halkta zamanla bu konuda isyanını dile getirebilir. Şu ana kadar kayseri'de bir çok projee hayata geçirmiş olan belediye son zzamanlardaki ulaşım sıkıntılarının artması sebebiyle trafiğin yoğun olduğu bölgelere alt geçit ve döner kavşaklar yapmaya önem vermiş durumdadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı şartları Son Başvuru Tarihi 4.04.2022

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları gereklidir. EKPSS’ye tabi engelli işçi ilanlarına başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçecektir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) EKPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) ) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

* Okulların Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezun olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

* En az %40 oranında engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporuna (Sürekli) sahip olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisi BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgis ayar Mühendisi alımı şartları Son Başvuru Tarihi 4.04.2022

BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları gereklidir. EKPSS’ye tabi engelli işçi ilanlarına başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçecektir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) EKPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) ) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İLAN ŞARTLARI

* Okulların Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezun olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

* En az %40 oranında engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporuna (Sürekli) sahip olmak

BİLGİSAYAR Mühendisi BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi memur personel alımı yeni yılın sadece belirli dönemlerde değil, yılın her ayında ya da her zamanında memur işçi personel alımı yapılabilecektir. Memur işçi personel Eleman ihtiyacı ne zaman ortaya çıkarsa, alımlarda kesinlikle bekletme yapmaz ve bir an önce gerçekleştirir. Bu nedenle bu alımları takip etmekte ve ne zaman yapılacağını öğrenmekte her zaman fayda var diyebiliriz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacak Mı?

Kayseri, 1.5 milyona yaklaşan ve sürekli artış göstermekte olan nüfusu ile ülkemizin nüfus olarak en kalabalık 14. Şehri konumundadır. Ülkemizin sanayileşme ve geliştirme anlamında en önemli şehirlerinden bir tanesi Türkiye'nin göz bebeği Kayseri’dir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yılda yayımlanan yeni yıl planlaması içerisinde belediye bünyesine çok sayıda memur ve işçi personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Ancak belediye son zamanlardaki nüfus artışı ve ulaşım sıkıntılarının sürekli artması sebebiyle trafiğin yoğun olduğu bölgelere alt geçit ve döner kavşaklar yapmaya önem vermiş durumda olduğudan belediye bütçesi ile karşılan personel maaşları malesef ihtiyaç olsa bile acil hayata geçirilmek zorunda olan projelerin borçları nedeniyle alımlar her zamankinden az olmakta ve son zamanlarda belediye alımları tamamen durma noktasına gelmiş durumdadır. Peki Kayseri Büyükşehir Belediyesi şuan hali hazırda çok fazla memur işçi personele ihtiyaç duymasına rağmen alım yapmıyor peki personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler olacak? İlana kimler başvurabilecek? Başvuru tarihleri ne zaman? Personel alımı ilanı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar güncel haberler geldikçe sitemizden paylaşacağız haberimizin devamındadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı İlanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan personel alımı, işçi alımı duyurusu, Kayseri ilimizde ve ilçelerinde ikamet etmekte olan milyonlarca vatandaşımızı mutlu etti. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk, turizm gelirlerinin düşmesi, işsizlik rakamlarının artması gibi yaşanan sıkıntıların üzerine belediye bünyesine yapılacak olan çok sayıda personel alımı şehirde iş bekleyen çok sayıda genci sevindirdi. Göreve gelmesi ile beraber şehrin çehresini değiştirmek için var gücüyle çalışan Kayseri Belediyesi, bu değişim ve gelişimin devam edebilmesi için belediye bünyesinde çalışan her bireye büyük görev düştüğünü belirterek, bu personellere yeni yılda da yenilerinin ekleneceğini belirtti. Bu anlamda itfaiye eri, zabıta eri, başkatip, muhasebeci, tabip, veteriner, fen memuru, zabıta memuru, daktilograf, memur, şoför, bekçi, hizmetli, mühendis, öğretmen gibi çok sayıda boşta bulunan kadro ve pozisyona personel alımı yapılacak. Bunun yanında Kayseri ilinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ya da özel şirketlerce verilen son iş ilanlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Kayseri Ulaşım A.Ş. Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. gibi iştirak şirketlerinin şuan hali hazırda çok fazla sayıda personele ihtiyacı olmasına rağmen belediye tarafından işçi alımına sıcak bakılmadığı işçi alımı yapamaktadır. Belediyeden izin bekleyen şirketler iznin başkandan çıkmasının ardından çok sayıda işçi alımı yaparak kayserdie önemli ölçüde istihdam saylayacak ve hizmet kalitelerini daha fazla arttırarak kayseri hakının da mutlu olmasını sağlayacaktır. Çok acil perosnel ihtiyacı olan yerlerde çok ince eleyip sık dokuyan belediye bazı birimlere ve bünyesindeki belediyelere İŞKUR programları kapsamında Kaymek vasıtasıyla personel alımı yapacaktır.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İşçi Personel Alımı Nerden Başvuru Yapılıyor?

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi verilen işçi ve memur personel alımı ile ilgili size uygun olan tüm başvurulara şahsen dilekçe ile size uygun olan pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bazı durumlarda internet üzerinden veya belediyeden gidip şahsen dilekçe ile başvuru yapılabilir. Sizlerde belediyenin herhangi açık bir bölümünde memur işçi gibi pozisyonlarda çalışmak istiyorsanız size uygun olan işleri başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamalarını bitirdikten sonra işe uygun görüldüğünüz takdirde işe başlayabilirsiniz. Çoğu kişi için hem rahat aynı zamanda garanti bir iş olarak görüldüğü için Ankara Büyükşehir Belediyesi istihdam yaratmak amacıyla sürekli kendini geliştiren ve eleman alımı yapmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri'de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©