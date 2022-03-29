Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak 75 Makinist Vatman Alımı başvuru

Tramvay şoför alımı 2022, Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ULAŞIM AŞ. lise mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!
Kayseri Ulaşım Turizm tarafından daimi kadroda 75 tramvay sürücüsü (Vatman) alımı yapacak.
İşkur üzerinden duyurulan ilanla Kayseri Ulaşım, 75 tramvay sürücüsü alımı yapıyor. Alımı yapılacak adaylar ilgili lise ve ön lisans programlarından birinden mezun olmak zorunda. Alımlar için sınav yapılacaktır.
Başvuru şekli ve tarihi
28 Martta başlayan başvurular da 3 Nisan 2022 son gün. Adaylar başvurularını www.kayseriulasim.com üzerinden yapabilecektir.
Sınav Yeri ve Tarihi
Adaylar 9 Nisan 2022’de saat 10.00’da fuar alanı Kadir Has Kongre merkezinde sınava alınacaktır. Sınav salonunda kalem, kalemtraş ve silgi dağıtılacaktır.
Başvuru için gerekli şartlar
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