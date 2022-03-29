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Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak 75 Makinist Vatman Alımı başvuru

Tramvay şoför alımı 2022, Kayseri Ulaşım A.Ş. çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik otopark parkomat, otobüs şoförü, personel alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…

Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı personel alımı yapacak 75 Makinist Vatman Alımı başvuru
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 09:57

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ULAŞIM AŞ. lise mezunu temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda tramvay Makinist Vatman Alımı, Güvenlik alımı, temizlik personeli alımı yapacak!

Kayseri Ulaşım Turizm tarafından daimi kadroda 75 tramvay sürücüsü (Vatman) alımı yapacak.

İşkur üzerinden duyurulan ilanla Kayseri Ulaşım, 75 tramvay sürücüsü alımı yapıyor. Alımı yapılacak adaylar ilgili lise ve ön lisans programlarından birinden mezun olmak zorunda. Alımlar için sınav yapılacaktır.

Başvuru şekli ve tarihi

28 Martta başlayan başvurular da 3 Nisan 2022 son gün. Adaylar başvurularını www.kayseriulasim.com üzerinden yapabilecektir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Adaylar 9 Nisan 2022’de saat 10.00’da fuar alanı Kadir Has Kongre merkezinde sınava alınacaktır. Sınav salonunda kalem, kalemtraş ve silgi dağıtılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar

Kayseri'de yeni tramvay hatları terminal ve anayurt hatları yakında açılacak olması sebebiyle Ulaşım Aş personel alımı, Makinist alımı, Vatman Alımı, Güvenlik alımı, Temizlik Personeli Alımı,  personeli alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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