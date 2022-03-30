DSİ 12. Bölge Müdürlüğü İşkur personel alımı 2022 İş başvurusu nereden nasıl yapılır?

Kayseri Dsi iş ilanalrı, Kayseri Dsi iş başvurusu nasıl yapılır?, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğü kamu sürekli işçi alımı İŞKUR ilanları yayınlayarak başvuru kabul etmeye başladı. DSİ en az ilkokul mezunu olan adaylar İŞKUR başvurularını nasıl yapacağı detayları…

KAYSERİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı İŞKUR Duyurusu

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü personel alımı için İŞKUR iş ilanları yayınlayarak başvuru kabul etmeye başladı. Başvuru yapacaklar en az ilkokul mezunu olabilir. Kamu işçi alımı için süreç şöyle işliyor.

Kayseri Dsi İşçi Alımı Başvurusu nasıl yapılır? 2022

Adaylar başvurularını 00006672515 iş ilan numarası ile elektronik ortamda yapılacak. 28 Mart 2022 tarihi ile 1 Nisan 2022 tarihi arasında başvuru kabul edilecek. Elektronik ortam harici başvuru alınmıyor.

Kayseri Dsi personel Alımı Başvuru ve Diğer Tüm Şartları;

En fazla ilköğretim mezunu olmak,

Her türlü temizlik işinde en az 1 yıl çalıştığını gösterir SGK dökümü ve çalıştığı yerlerden aldığı/alacağı çalışma belgesi (firma/kurumdan alınacak/alınmış imzalı/kaşeli yazı ),

Halk Eğitim Müdürlüğünden alınmış MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak,

Temizlik işlerinde çalışmasına engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.),

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak. (Atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.),

Atanmaya hak kazanan adaylar Beden İşçisi (Temizlik) pozisyonunda çalıştırılacaktır.

Tercih edilen ikamet yeri Kayseri merkez ve ilçeleridir.

Çalışma yeri Kayseri Bölge Müdürlüğü merkezi olacaktır.

En az %40 oranında engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporuna (Sürekli) sahip olmak.

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