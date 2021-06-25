Ömer Yılbat Kimdir? Kayseri İncesu Ömer Yılbat Kaç Yaşında Nerelidir?

Ömer Yılbat Kimdir? Kaç Yaşında Nerelidir?

Ömer Yılbat Kimdir?

Kayseri'nin İncesu İlçesinde Doğdu. İlköğretimini İncesu Vali Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulunda, Orta Öğrenimini İncesu Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü’nde Tamamladıktan Sonra, 2007 Yılında ERCİYES Üniversitesi Develi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden, 2018 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Lisans Fakültesinden Mezun Olan 1990 Yılında'ninİlçesinde Doğdu. İlköğretiminiVali Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulunda, Orta Öğrenimini İncesu Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü’nde Tamamladıktan Sonra, 2007 YılındaDeveli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden, 2018 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Lisans Fakültesinden Mezun Olan Ömer YILBAT İyi Derecede İngilizce Bilmektedir.

2016 Yılında TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)’den TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,

2016 Yılında KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adlı Kurumdan ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE İÇ TETKİK EĞİTİMİ,

2016 Yılında TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) adlı kurumdan TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,

2017 Yılında Kayseri Ulaşım A.Ş’den ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi Sertifikalarını Almıştır.

2018 Yılından Bu Tarafa Sırasıyla Genel İlk Yardım, İş Hayatında ve Sosyal Hayatta Zarafet, İş Yerinde Acil Durumlarla Başa Çıkabilme, Networking, Problem Çözme Teknikleri, Telefonda Etkili İletişim, Toplu Taşımayı Yaygınlaştırma Eğitim Belgelerini Almıştır.

2010 yılında Bingöl Tugay Komutanlığında Üstün Hizmet Taktir Belgesiyle Askerlik Görevini Tamamladı. Askerlik Dönüşü 2011 Yılında Özel Sektörde Bölüm Sorumlusu Olarak Göreve Başladı. 2015 Yılı Temmuz Ayından Bu Tarafa Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş.’de Makinist Olarak Görev Yapmaktadır. 2020 yılında işyerindeki sendika temsilcisi seçimlerini yüzde 70 gibi rekor oyla güçlü rakiplerine karşı temsilci seçimini kazanmıştır.

2019 Yılında İncesu'daki İhtiyaç Sahiplerine Ulaşarak Sıkıntılarını Dertlerini Bir Nebzede Hafifletmek İçin İncesu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Klübü Kurma Çalışmalarını Başlatmıştır. Ayrıca Sistem Geliştirme ve Web Tasarım Konularında Araştırma Yapmakta, Özel İki Web Sayfasında Yöneticilik ve Makale Yazarlığı Yapmaktadır. Ömer YILBAT Evli ve İki Çocuk Babasıdır.

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