Devlet Hava Meydanları İşletmesi / DHMİ özel güvenlik personeli alımı 2024

Son dakika..Devlet hava medyanları işletmesi DHMİ personel alımı,DHMİ güvenlik görevlisi başvuru formu,DHMİ 3 bin 619 güvenlik görevlisi alım ilanı ile tüm bilgiler haberimizde..

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Güvenlik Görevlisi Alım için Başvuru Şartları ve Tarihi! 3 Bin 619 Güvenlik Görevlisi Alımı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen duyuruya göre, Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak personel DHMİ Genel Müdürlüğünde İSTİHDAM EDİLECEK.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ bünyesinde yeni memur alımı başvuruları alınacak. DHMİ memur alımında şartlar nelerdir? İşte hava meydanları personel alımı tüm detayları.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yeni asistan 29 hava trafik kontrolörü giriş sınavı ilanı açıklandı. Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacak. İşte sürece dair tüm detayların yer aldığı haberimiz.

Kamu personel alımı başvuru şartlar

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar nelerdir?

Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak, Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek gerekmektedir.

DHMİ memur alımı süreci

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur alımı için başvurular 31 Aralık 2023-28 Ocak 2024 tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılabilecektir.