TGS Personel Alımı ve İş İlanları | Tgs İş Başvurusu 2024

Haberimizde TGS hakkında bilgiler, kariyer olanakları ve nasıl iş başvurusu yapabileceğiniz hakkında çeşitli bilgiler verilecektir.

TGS firmasına kolaylıkla iş başvurusu yapabilirsiniz. Bu başvurular sadece TGS insan kaynakları sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Haberimizin alt kısmında yer alan linke tıkladığınızda iş başvurunuz için gerekli olan adımı atmış olacaksınız. Öncelikle firma hakkında sizlere bilgi verelim. Kuruluş yılı, faaliyetleri ve çalıştığı sektör hakkında bilgiler öğrenmeniz bu firmada kariyer yapabilmeniz açısından avantajlı olacaktır.

TGS Personel Alımı ve İş İlanları

Tgs Hakkında Bilgi

2010 Tarihinde kurulan TGS yani Turkish Group Services, THY A.O. ve Havaş ortaklığı ile sektörde yerini almıştır. Toplamda anlaşmalı olduğu 110 havayolu ile hizmet veren TGS firması 500 bine yakın frekans üzerindeki uçuşuna 5.000’den çok ekipman ve 8.000 üzerindeki personel sayısı ile yer hizmetleri kapsamında bulunan tüm faaliyetleri üstün kalite anlayışı ile yapmaktadır. Uluslar arası kalite standartları dahilinde en iyi hizmeti sunan TGS, ramp, harekat, kargo ve yolcu hizmetleri sunmaktadır. Müşteri memnuniyetini ilk planda tutarak kusursuz bir hizmet anlayışı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

• TGS’nin yer hizmetleri yapısını büyüterek küresel yer hizmetleri şirketi kimliğine ulaşmak,

• TGS bünyesinde istihdam edilen personelin ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun eğitim standartlarına haiz personel tarafından sevk ve idare edilmesini sağlamak,

• Yer hizmetleri sektöründe her türlü hizmeti sağlama noktasında lider olmak,

• TGS’nin yer hizmetleri imajını geliştirecek pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde emniyetli, yüksek kaliteli ve kesintisiz hizmet verme anlayışının sunulmasını sağlamak,

• TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’yi orta vadede ulusal ve uluslararası alanda, önemli kuruluş haline getirmek.

TGS Personel Alımı ve İş İlanları

TGS Yer Hizmetleri bir çok havalimanı Havalimanı işletirken aynı zamanda hem ülke istihdamına katkıda bulunmakta hemde bilgili, nitelikli ve yetkinliği yüksek personel yetiştirme gayretindedir. Havalimanlarında bir çok departmana bağlı pozisyonlarda zaman zaman iş ilanları yayımlamakta bu iş ilanları dönem dönem artmakta ve azalmaktadır. Özellikle Turizm sezonunun açıldığı yurt dışı uçuşların arttığı dönemlerde çok fazla iş ilanı yayımlanmakta ve bu iş ilanlarına çok fazla başvuru yapılmaktadır.

TGS İş İlanları yayımlarken bir çok detayı da beraberinde belirtmektedir. TGS şirketinde çalışmak isteyen adaylar iş ilanlarını incelerken aynı zamanda kendilerine uygun veya pozisyonun vasfına uygun olup olmadıklarına karar vererek başvuru yapmalıdır. Departmanlar içerisinde aynı zamanda yetiştirilmeye ve öğretilmeye açık personel alımı da yapılabilmektedir. Kariyer yapmak isteyen adaylar bu pozisyonlarda başvuru yapabilirler.

Aday Kriterleri

Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf, Tecilli

Yapıldı, Muaf, Tecilli Eğitim Seviyesi: İlkokul, Ortaokul, Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Genel Nitelikler

İletişimi güçlü ve takım çalışmasına yatkın,

Kişisel gelişimine önem veren, dinamik,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, Muaf

18 yaşını bitirmiş olmak

İşe alım sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmamak.

İnsan Kaynakları tarafından yapılacak referans kontrollerden olumlu çıkmak,

Departman ve Pozisyonlar

Çalışılabilecek bir çok pozisyon bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Özel Güvenlik

Müşteri Danışmanı

Valiz Taşıma Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Müdürlükler

Çevre Görevlisi

Bilet satış görevlisi

TGS İş Başvurusu

İş İlanlarının yayımlandığı dönemleri iyi takip ederek açılan başvuru kanallarından öz geçmişinizi iletmelisiniz. Genel başvuru kanalını kullanarak kesinlikle bir Genel Başvuru iletmelisiniz. Bu başvurunuzun insan kaynakları havuzunda birikerek ihtiyaç anında incelenmesini sağlayacak ve işe alım sürecinizi hızlandıracaktır.

Çalışmak istediğiniz pozisyon ve mesleğe ait başvuru yapmak için anlatacağımız yol ile başvurunuzu iletebilirsiniz. Verceğimiz link ile TGS Yer Hizmetleri resmi web sitesine giriş yapıyoruz. Saol tarafta bulunan sekmeklerden iletişim alanına tıklıyoruz. İletişim alanında çalışmak istediğiniz havalimanını seçerek mail adresine öz geçmişimizi mail atıyoruz. TGS Yer Hizmetleri Personel Alımı İş Başvurusu

2024 Tgs İş Başvurusu

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. olarak “doğru işe doğru insan” düşüncesi ile personel alımı yapmaktadır. Eğer en az bir yabancı dil biliyorsanız ve kendinizi devamlı geliştiren, fark yaratmada etkin olan biriyseniz TGS iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İletişim becerisi yüksek, iş tecrübesi ve rekabetçi anlayışı olan personeli ile müşterilere her zaman en iyi hizmeti veren TGS, işe alım süreçlerinde de titiz davranmaktadır.

TGS iş başvurunuzu tamamladıktan sonra çeşitli sınavlara tabii tutulabilirsiniz. Bu sınav sonrasında mülakat yaparak bazı değerlendirmelerden geçersiniz ve uygun pozisyonlara yerleştirilirsiniz. Ayrıca TGS’de staj imkanları da vardır. Staj başvurusu içinde yine TGS insan kaynakları sayfasını kullanabilirsiniz. Sizlere verdiğimiz linkten TGS ana sayfasına gireceksiniz. Bu sayfa içerisinde yer alan insan kaynakları linkine tıkladığınızda karşınıza iş başvuru formu çıkacak. Bu işlemleri tr.tgs.aero üzerinden yapabilir ya da direk cv alanını doldurmak isteyenler için TGS online başvuru formu için TIKLAYIN

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