Çorum Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çorum Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Çorum Belediyesi Personel Alımı

Çorum Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Çorum ilimiz, Karadeniz Bölgemiz içinde konumlanan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiyemizin önemli illerinden bir tanesidir. Çorum, leblebisi ile tanınmaktadır. Çorum ilinde toprak ve makine endüstrisi oldukça gelişmiştir. Ayrıca bölgesindeki en iyi pirinç üretimi de Çorum ilinde gerçekleştirilir. 2020 yılı itibariyle Çorum ilinin nüfusu 550 bini aşmış durumdadır. Çorum Belediyesince bir açıklama yapılmış olup, belediyemiz kendi bünyesinde çok ciddi rakamlarda eleman açığı bulunduğunu ve bu açıkları kapatabilmek adına 2020 senesi içerisinde çok sayıda personel istihdam edecek olup belirlemiş olduğu pozisyonlara çok sayıda memur işçi personel alımı yapacaktı. Çorum Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İşsizlik sayısı bir çok ilde olduğu gibi Çorum kentimizde de son yıllarda hayli yükselmiş durumdaydı. Bu üzücü, can sıkıcı durumun önüne geçmek ve yeni iş sahaları yaratabilmek adına Çorum Belediyesi ile İŞKUR çok özenli bir istihdam projesi başlatarak ekonamiye katkı yaratacak çok önemli bir çalışma içerisine girdi. İşsizlik için yapılan faliyetler meyvesini vermeye başladı ve kentimizde işsizlik sayılarında düzelmeler gözlemlendi. Yapılan çalışmaların bir basamağı da Çorum Belediyesi bünyesine açık pozisyonlar için yapılacak olan memur işçi personel alımları ile ilgiliydi. Çorum Belediyesi bu işlem için gerekli olan bütçeyi şimdiden ayarladığını ve çok sayıda memur işçi personel yapacaklarını açıkladı. Çorum Belediyesi bünyesine boş kadro ve poziyonlara işkur iş birliği kapsamında çok sayıda memur işçi statüsünde personeli istihdam edilecek. Sadece Çorum ili merkezinde değil, diğer ilçe belediyeleri ile yapılan görüşmeler sonrasında da ilçelerinde ve taşra bölgesinde de çok sayıda memur işçi personel alımları gerçekleştirilecek. Bu ilçelerden bazılarını da aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Alaca

Bayat

Boğazkale

Dodurga

İskilip

Kargı

Laçin

Mecitözü

Oğuzlar

Ortaköy

Osmancık

Sungurlu

Uğurludağ

Çorum Belediyesince öngörülmüş açık kadro ve pozisyonlar için çok sayıda memur işçi personel alımı hiç şüphesiz Çorum il sınırları içerisinde ikamet eden ve iş arayan binlerce vatandaşa umut ışığı oldu. Tarafımızca elde edilen bilgilere göre istihdamı yapılacak olan bazı personeller sınavsız olarak yani sözleşmeli, bazıları ise kadrolu olarak yani KPSS puanı ile istihdam edilecek. İlanlarda ilkokul mezunu, lise mezunu veya yükseköğretim mezunu adayların iş başvurusu yapabileceği kadro vepozisyonlar bulunuyor. Çorum Belediyesi temizlik işçisi, itfaiyeci, sekreter, mühendis, mimar, şoför, stajyer, park bahçe personeli, tarihçi, part time, bay, bayan gibi sayısız başlıkta personel alımı gerçekleştirecek. Bu iş ilanlarına nasıl iş başvurusu yapabileceğinizi, yazımızın devamında anlattık. Aşağıda da Çorum il sınırları içerisinde verilmiş olan yeni iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

ÇORUM BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAKTIR HEMEN İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çorum Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Çorum Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Çorum Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Çorum Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Çorum Belediyesi ve Çorum’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Çorum Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Çorum Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.