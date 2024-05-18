Denetim yapan polis ekibine silahla ateş açıldı

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine kontrole gitti.

Bina çevresinde çalışma yapan ekipler, sokakta bulunan bir aracın içinde bulunan iki şüpheliyi kontrol etmek istedi. Bu sırada şüpheliler ekiplere silah çekerek araçla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin peşine düşen ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Ekipler araçla kaçmaya çalışan Hakan Ç. ve Erhan Koçak'ı yaralı olarak yakaladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Erhan Koçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

P OLİSLER ŞÜPHELENDİKLER ARACI KOVALADILAR

Olaya tanık olan Mahmut Sehran, "Polis ekipleri aşağıda şüphelendikleri aracı kovalama başladılar. O şekilde 3-4 araç buraya kadar geldiler. 4 el silah sesi duyduk. Polis ekipleri burada vurmuşlar. Savcı ve diğer ekipler geldi. Yaralıları da hastaneye götürdüler. Duyduğumuza göre suç dosyaları da kabarıkmış." dedi.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valiliği Arnavutköy'de yaşanan çatışma ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "18.05.2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık vb. suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.