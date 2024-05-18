Antalya'da drift atan sürücüye 128 bin 932 TL ceza

Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.

Drift tutkunlarını cezalar da durdurmuyor.. Yüksek cezalara rağmen drift atmaktan vazgeçmeyen sürücüler trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu kez görüntülerin adresi Antalya oldu. Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde gece geç saatlerde bir araç vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaparak trafik kurallarını hiçe saydı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Jandarma aracı ve sürücüyü yakaladı Yapılan paylaşım sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı ve sürücüyü yakaladı. 128 bin 932 lira ceza kesildi Drift yapılan araç 8 ay süre ile otoparka çekilirken, araç sürücüsüne toplamda 128 bin 932 lira para cezası uygulandı ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

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