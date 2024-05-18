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Karpuzu kelek çıkan yaşadı! Delili saklayan tazminatını alıyor...

Kelek karpuz ve kavun, 'ayıplı ürün' statüsüne alındı. Tüketici, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebilecek.

Karpuzu kelek çıkan yaşadı! Delili saklayan tazminatını alıyor...
Kamusaati
Kamusaati
18 Mayıs 2024 Cumartesi 20:53

Yaz geldi, nefis meyveler tezgahlarda yerini aldı.

Kavun ve karpuz, sıcak günlerin en çok tüketilen meyveleri arasında.

Tezgahtaki taze ve olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan kavun ve karpuzlar, eve geldiğinde kelek çıkabiliyor.

Bu durumu yaşayanlar için sevindirici haber geldi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, olgunlaşmamış kelek karpuz ile kavunların artık ayıplı ürün statüsünde yer aldığını belirtti.

Bu ürünleri alanlar ise durumu mahkemeye taşıdıkları taktirde 20.000 TL tazminat alabilecek.

Delilleri saklayın

Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alış veriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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