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Diyanet, Audi marka makam aracını iade etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, şehir dışı programlarında kullandığı Audi marka makam aracın 'Kamuda Tasarruf Tedbirleri' kapsamında geri verildiğini açıkladı.

Diyanet, Audi marka makam aracını iade etti
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2024 Cuma 19:39

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar, gündemdeki yerini koruyordu..

Kamuda tasarruf tedbirlerinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir hamle geldi.

Genelge kapsamında Diyanet'te ilk etapta alınan önlemler sıralandı.

Audi marka makam aracı iade edildi

Bunlardan en dikkat çekeni ise Audi marka makam aracı oldu.

Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir." denildi.

Diyanet'te alınan tasarruf önlemleri sıralandı

Diyanet'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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