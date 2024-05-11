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Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak güncellemesinin ardından memur ve emeklilerin temmuz ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını belirterek, toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve emeklinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını söyledi.

Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
Kamusaati
Kamusaati
11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:06

Enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'a ulaşacağını söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmedeki zam oranıyla birlikte memur ve emeklinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti.

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ TEMMUZ AYINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun mayıs ayında zirve noktasına ulaşacağını açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini ise son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak revize etti. Merkez'in enflasyon tahmininden sonra gözler memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma çevrildi.

"ZAM ORANI YÜZDE 20'YE ULAŞACAK"

Memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı merak edilirken, yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını söyledi.

"BEKLENTİMİZ ENFLASYONUN AŞAĞI ÇEKİLMESİ"

Önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu kaydeden Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." ifadelerini kullandı.

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağkur emeklileri de gözünü temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonunun eklenmesiyle zam oranları netleşecek.

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2,54 oldu. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerine aynı oranda zam yapılması gerekecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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