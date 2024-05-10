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Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak

Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak

Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
Admin
Admin
10 Mayıs 2024 Cuma 15:41

Sene başında görevinden istifa eden eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacağı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu atama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiği ve bu atamanın Haziran ayında gerçekleşeceği belirtiliyor.

Merkez Bankası başkanlığı görevinden sene başında istifa eden ve koltuğunu Fatih Karahan'a devreden Hafize Gaye Erkan ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

ERKAN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE

Erkan'ın uzun zaman Türkiye'de döndüğü ifade edilirken, eski Merkez Bankası Başkanı'nın bu hareketiyle ilgili dedikodular servis edildi.

"BAKAN ŞİMŞEK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İKNA ETTİ"

Gerçek Gündem'in haberine göre, Erkan'ın BDDK Başkanlığı koltuğuna oturacağı ve mevcut başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yerine geçeceği öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu atama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiği ve bu atamanın Haziran ayında gerçekleşeceği belirtiliyor.

ERDOĞAN'IN YENİ GÖREV VAADİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.

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