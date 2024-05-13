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Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini aşamayacak, ilave ödenek verilmeyecek

Kamuda tasarruf paketinin detaylarını katıldığı canlı yayında madde madde sıralayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini aşamayacak, ilave ödenek verilmeyecek
Kamusaati
Kamusaati
13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:41

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"YATIRIM PROJELERİ BÜTÇE ÖDENEĞİNE GÖRE YÖNETİLECEK"

Bakanlıklara verilen ödeneklerle ilgili tedbiri duyuran Bakan Şimşek "Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HESAP SORMA VE YAPTIRIM SÜRECİ DE VAR"

Tasarruf tedbirlerine kamu idarelerinin ve personellerin uyma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek; "Bakanlığımız tarafından denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır. Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

"VERGİDE ADALET REFORMU DA PROGRAMIMIZDA"

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu, kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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