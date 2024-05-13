Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar personel alımı yapılacağını ifade etti. Servislerle ilgili de bir düzenlemeye gittiklerini ifade eden Bakan Şimşek, "Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Açıklanan pakete göre; kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödemeleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları;

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz. TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var. Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması

Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME

İdari genişlemenin sınırlandırılması

Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi

Tüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Kamuda Tasarruf - Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevler

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması

Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması

Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

ÖDENEKLERDE KESİNTİYE GİDİLİYOR

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA

Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız. Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak. 3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.

HABERLEŞME

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması

Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması

Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

DENETİMİ BAKANLIK YAPACAK

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz. Tedbirlere uyum bakanlık tarafından denetlenecek. Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

KAMU YATIRIMLARI

Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesintisi öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız.

Uygulamada etkinlik için sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sistem kamu idarelerinin tasarruf tedbirlerine uyum noktasında veri gidişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri bilgi sistemleri ile süreci izleyip takip edecek.

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz, personelimiz uymak zorundadır. Bakanlığımız tarafından denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır.

Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet reformu, kayıt dışı ile mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

"Yaklaşık 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükumetler döneminde ise değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur. En sonuncusu 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile kamu harcamaları belli kurallara bağlanmıştır. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programımızın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade etmişlerdir. 6 Mayıs Kabine T oplantısı akabinde 'Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda' tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirtmişlerdir.

7 Mayıs tarihinde sosyal medya kanalıyla yaptıkları paylaşımda ise "bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken, diğer taraftan içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha az kaynak kullanarak daha fazla etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmışlardır. Birazdan sunulacak olan çalışmamız ilgili tüm kurumlarımızın katkısı sonucunda bu talimatın tekemmül ettirilmesi ile oluşturulmuştur."