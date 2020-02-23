Son Dakika : Van'ın Başkale ilçesinde 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Ölen ve Yaralanan Vatandaşlarımız Var

Son Dakika : Van Başkale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son dakika | İran'da korkutan deprem: Van'da da hissedildi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Elbis bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ölü ve yaralılar var Detaylar haberde

Son Dakika : Van Başkale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika : Van Başkale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son dakika | İran'da korkutan deprem: Van'da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Elbis bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ölü ve yaralılar var Detaylar haberde

Son Dakika : Van Başkale'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İran - Türkiye Sınırı Arasında 5.9 Büyüklüğünde #Deprem Meydana Geldi. (Van'dan Hissedildi) Valilik tarafından hemen kriz masası oluşturuldu ve her ilçe köy yetkilileri kriz masasına rapor vermeye başladı.

İlk belirlemelere göre Van Başkale Elbis köyünde evlerin yıkıldığı biligisi geldi. Yıkılan Enkaz Atıldan çıkarılan 4 ü yetişkin 3 çoçuk olmak üzere toplamda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti

Detaylar Geldikçe sizle paylaşacağız

Yer: TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

Büyüklük: 5.9

Derinlik: 4.4 km

Tarih: 23.02.2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İran'da meydana gelen,Van ve çevre illerde hissedilen depremin, ilk belirlemelere göre Van'ın Başkale İlçesine bağlı Güvendik (Kirhati) köyünde ahırların yıkımına neden olduğu ve hayvanların telef olduğu iddia edildi..

Detaylar Geliyor...