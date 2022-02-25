Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkes çağrısı yaptı.

Rusya'nın dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale devam ediyor.

Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte patlamalar yaşanıyor.

Bu süreçte halkını sık sık direnişe davet eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook üzerinden bir video mesaj yayınladı.

PUTIN'E SESLENDİ

Zelenskiy açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e masaya oturma çağrısında bulundu.

"ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN MASAYA OTURALIM"

Zelenskiy'nin mesajında, "Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenmek istiyorum; tüm Ukrayna'da savaş oluyor, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadeleri yer aldı.

"BU İŞGAL AVRUPA'YA KARŞI SAVAŞIN BAŞLANGICI"

Ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne de seslenen Zelenskiy, "Güçlü durun, tek sahip olduğumuz şey sizsiziniz, devletimizi koruyan tek şey sizsiniz. Yaşasın Ukrayna." dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." diyen Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

"YARDIMLAR BU KADAR YAVAŞKEN KENDİNİZİ NASIL KORUYACAKSINIZ"

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.