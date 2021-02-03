TÜRASAŞ personel alımı yapacak 45 devamlı işçi alımı İlanı başvuru ve başvuru formu

Sınav yok! Kura ile 45 Devamlı işçi alınacak. İşte il il kadro dağılımı... TÜRASAŞ 45 Sürekli İşçi Alımı İlanı TÜRASAŞ 45 Sürekli İşçi Alacak TÜRASAŞ iŞ Başvurusu TÜRASAŞ İş Başvurusu Nasıl Yapılır TÜRASAŞ İş Başvurusu Nereden Yapılır

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş.

ÖZEL ŞARTALAR:

TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşra teşkilatlarında (Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlükleri) çalıştırılmak üzere belirtilen mesleklerde işçi alımı yapılacaktır.

İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak.

Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen okuldan bölümden/programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak



KURA İŞLEMLERİ:

İş – Kur tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, Türasaş Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

GENEL ŞARTLAR:



İlan 1.02.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak olup, talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Adaylar yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabileceklerdir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

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