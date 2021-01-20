Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alımı yapacak iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

POZİSYON UNVANI POZİSYON ADET ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli 6 LİSANS KPSS P3 1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P3 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Büro Personeli 5 ÖN LİSANS KPSS P93 1. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Öğretmen (Okul Öncesi) 1 LİSANS KPSS P121 1.Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. KPSS P121 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Çocuk Gelişimcisi 1 LİSANS KPSS P10 1. Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P10 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Pedagojik Formasyon almış olmak.

Teknisyen (Elektrik Teknisyeni) 3 ORTA ÖĞRETİM KPSS P94 1. Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Teknisyen 1.Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik-Elektronik Bölümünden Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknoloji Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri Dalından Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

(Elektrik-

Elektronik veya 2 ORTA ÖĞRETİM KPSS P94

Elektronik