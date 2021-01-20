Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alımı yapacak iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Sayıştay Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
|POZİSYON UNVANI
|POZİSYON ADET
|ÖĞRENİM DURUMU
|KPSS PUAN TÜRÜ
|ARANAN NİTELİKLER
|Büro Personeli
|6
|LİSANS
|KPSS P3
|1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılı KPSS P3 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
|Büro Personeli
|5
|ÖN LİSANS
|KPSS P93
|1. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
|Öğretmen (Okul Öncesi)
|1
|LİSANS
|KPSS P121
|1.Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. KPSS P121 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
|Çocuk Gelişimcisi
|1
|LİSANS
|KPSS P10
|1. Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. 2020 yılı KPSS P10 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. Pedagojik Formasyon almış olmak.
|Teknisyen (Elektrik Teknisyeni)
|3
|ORTA ÖĞRETİM
|KPSS P94
|1. Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak.
2. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
|Teknisyen
|1.Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik-Elektronik Bölümünden Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknoloji Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri Dalından Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak.
2. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
|(Elektrik-
|Elektronik veya
|2
|ORTA ÖĞRETİM
|KPSS P94
|Elektronik
|Teknisyeni)
Başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.
Sözleşmeli Personel alımına ilişkin detaylı açıklamaları içeren ilan metnine ve başvuru formuna www.sayistay.gov.tr adresinden ulaşılması gerekmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
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