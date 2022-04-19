bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Konya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, KOSKİ işçi alımı, KOSKİ memur alımı, KOSKİ personel alımı, Konya Büyükşehir Belediyes Spor Kulübü işçi alımı, Konya Büyükşehir Belediyes Spor Kulübü memur alımı, Konya Büyükşehir Belediyes Spor Kulübü personel alımı, Konray işçi alımı, Konray memur alımı,Konray personel alımı, konya ulaşım işçi alımı, konya ulaşım memur alımı, konya ulaşım personel alımı, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı
Admin
Admin
19 Nisan 2022 Salı 15:37

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı 2019

  • Konya Büyükşehir Belediyesi yıl içerisinde yüzlerce personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediyesi güncel iş ilanları ve bu ilanlara dair başvuru şartları, tarihleri ve başvuru formu haberimizin devamında.

Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI

 

Konya Büyükşehir Belediyesi 110 Daimi Kamu İşçisi Alımı Yapıyor

Yerel yönetimlerden işçi alım haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı farklı mesleklerden toplamda 110 daimi kamu işçisi alımı yapıyor.

Hangi mesleklerden alım yapılacak ? 

İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanına göre farklı branşlarda tekniker, Teknisyen, Güvenlik Görevlisi, İş Makinesi Operatörü, Şoför ve İşçi mesleklerinde alımlar olacak.

Başvurular online olacak 

Adaylar iş ilanı için başvurularını 20 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında  ilanda belirtilen https://isbasvuru. konya.bel.tr/ adresi üzerinden online olarak yapabileceklerdir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Kadro dağılımı 

  • Bilgisayar Teknikeri - 2 Kişi
  •  Kimya Teknikeri - 3 Kişi
  •  Elektrik Teknikeri - 4 Kişi
  •  Elektrik Teknisyeni - 7 Kişi
  •  Güvenlik Görevlisi - 45 Kişi
  •  Harita Teknikeri - 12 Kişi
  •  İnşaat Teknikeri - 7 Kişi
  •  Laborant - 1 Kişi
  •  Makine Teknikeri - 5 Kişi
  •  Mekanik Teknisyeni - 6 Kişi
  •  İş Makinesi Operatörü - 3 Kişi
  •  Şoför - 6 Kişi
  •  İşçi - 22 Kişi

Konya Büyükşehir Belediyesi Başvuru koşulları neler ? 

  • T.C vatandaşı olmak 
  • Konya sınırları içerisinde ikamet etmek
  • 18 yaşından büyük olmak 
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Başvuru yapılan alan ile ilgili bölümden mezun olmak
  • Şoförlük için SRC ve ehliyet belgesine sahip olmak
  • Güvenlik pozisyonuna başvuru için güvenlik kimliğine sahip olmak
  • Vardiyalı çalışma sisteminen ayak uydurabilen
  • Herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerek


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Memur Alımı 2019 #konya Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı
Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı
Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı
0
Jandarma 3000 Bekçi Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Yapılır?
Jandarma 3000 Bekçi Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Yapılır?
0
Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI
Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Rabiya - 3 yıl önce
Bizim gibi fakirleri almazsiniz istedigin her sart bizde mevcut lakin ilgilenen olmaz suriyeler dururken bize ne hacet
Yanıtla Beğenme(1)
Avatar
Teslime ergun - 3 yıl önce
Konya belediyesi alinacak isci ilaninin sartlarini nasilbulup ukuyacagiz sartlari ne nasil basvuracagiz ben is ariyorum
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
MUSTAFA BIRER - 3 yıl önce
yuzde 41 engellıgım engellı aylıgımı alamıyorum iş arıyorum caresiz kaldım yardımcı olmanızı istiyorum tıranvay hattında calısabılırım evın gıderını karşilıyamıyorum okuyan cocugum var saygılarımı sunarım
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Kevser - 3 yıl önce
Iki cocuk annesiyim ise cok ihtiyacim var cocuklarim kucuk oldugu icin calisma saatleri belli bir is istiyorum
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Yusuf Çiftçi - 2 yıl önce
Işitme kaybı nedeni ile askerlik yapmadım mobilyacı olarak calisirim seyyar çöpçü olarak ıs varmi
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Erkan demirci - 2 yıl önce
Abilerim işsizim iş bulamadim evliyim 2 çocuğum var küçük yardımınızı bekliyorum teşekkürler ediyorum
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Hasan - 2 yıl önce
Işe ihtiyacım var şoförlük için tüm belgelerim mevcut fen işleri de olur duvar ustaligim var
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Osman - 2 yıl önce
Evliyim iş arıyorum temizlik yaparim arba eyliyet yok
Yanıtla Beğenme(0)
Tüm Yorumlar