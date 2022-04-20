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Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı farklı mesleklerde 110 daimi kamu işçisi alımı yapıyor. Peki hangi mesleklerde alım yapılacak ? Başvuru şartları neler ?

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI
Kamusaati
Kamusaati
20 Nisan 2022 Çarşamba 22:13

Konya Büyükşehir Belediyesi 110 Daimi Kamu İşçisi Alımı Yapıyor

Yerel yönetimlerden işçi alım haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı farklı mesleklerden toplamda 110 daimi kamu işçisi alımı yapıyor.

Hangi mesleklerden alım yapılacak ? 

İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanına göre farklı branşlarda tekniker, Teknisyen, Güvenlik Görevlisi, İş Makinesi Operatörü, Şoför ve İşçi mesleklerinde alımlar olacak.

Başvurular online olacak 

Adaylar iş ilanı için başvurularını 20 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında  ilanda belirtilen https://isbasvuru. konya.bel.tr/ adresi üzerinden online olarak yapabileceklerdir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Kadro dağılımı 

  • Bilgisayar Teknikeri - 2 Kişi
  •  Kimya Teknikeri - 3 Kişi
  •  Elektrik Teknikeri - 4 Kişi
  •  Elektrik Teknisyeni - 7 Kişi
  •  Güvenlik Görevlisi - 45 Kişi
  •  Harita Teknikeri - 12 Kişi
  •  İnşaat Teknikeri - 7 Kişi
  •  Laborant - 1 Kişi
  •  Makine Teknikeri - 5 Kişi
  •  Mekanik Teknisyeni - 6 Kişi
  •  İş Makinesi Operatörü - 3 Kişi
  •  Şoför - 6 Kişi
  •  İşçi - 22 Kişi

Konya Büyükşehir Belediyesi Başvuru koşulları neler ? 

  • T.C vatandaşı olmak 
  • Konya sınırları içerisinde ikamet etmek
  • 18 yaşından büyük olmak 
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Başvuru yapılan alan ile ilgili bölümden mezun olmak
  • Şoförlük için SRC ve ehliyet belgesine sahip olmak
  • Güvenlik pozisyonuna başvuru için güvenlik kimliğine sahip olmak
  • Vardiyalı çalışma sisteminen ayak uydurabilen
  • Herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerek


Kaynak: Kamu Saati Özel
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