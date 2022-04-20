Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı

İşkur üzerinden iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından farklı kadrolarda çok sayıda personel istihdam edilecek. KPSS şartı yok.

Konya Su ve Kanalizasyon idaresinden yayımlanan ilana göre 13 farklı kadroda toplamda 123 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece online olarak https://isbasvuru.konya.bel.tr adresinden yapılacaktır. Başvurular 20 Nisan 2022 bugün itibariyle başlamış olup 22 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar Şebeke İşçisi: 22 erkek personel Güvenlik Görevlisi: 45 erkek personel Bilgisayar Teknikeri: 2 erkek personel Çevre/Kimya Teknikeri: 3 erkek personel Elektrik Teknikeri: 4 erkek personel Harita Teknikeri: 12 erkek personeli İnşaat Teknikeri: 7 erkek personel Makine Teknikeri: 5 erkek personel Elektrik Teknisyeni: 7 erkek personel Mekanik Teknisyeni: 6 erkek personel Laborant: 1 erkek personel İş Makinası Operatörü: 3 erkek personel Kamyon Şoförü: 6 erkek personel 7

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