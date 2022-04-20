Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı

İşkur üzerinden iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından farklı kadrolarda çok sayıda personel istihdam edilecek. KPSS şartı yok.
Konya Su ve Kanalizasyon idaresinden yayımlanan ilana göre 13 farklı kadroda toplamda 123 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece online olarak https://isbasvuru.konya.bel.tr adresinden yapılacaktır.
Başvurular 20 Nisan 2022 bugün itibariyle başlamış olup 22 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.
Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar
Şebeke İşçisi: 22 erkek personel
Güvenlik Görevlisi: 45 erkek personel
Bilgisayar Teknikeri: 2 erkek personel
Çevre/Kimya Teknikeri: 3 erkek personel
Elektrik Teknikeri: 4 erkek personel
Harita Teknikeri: 12 erkek personeli
İnşaat Teknikeri: 7 erkek personel
Makine Teknikeri: 5 erkek personel
Elektrik Teknisyeni: 7 erkek personel
Mekanik Teknisyeni: 6 erkek personel
Laborant: 1 erkek personel
İş Makinası Operatörü: 3 erkek personel
Kamyon Şoförü: 6 erkek personel
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