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Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı

İşkur üzerinden iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından farklı kadrolarda çok sayıda personel istihdam edilecek. KPSS şartı yok.

Konya KOSKİ Personel Alımı 2022, Güvenlik Görevlisi Şoför Tekniker Teknisyen ve İşçi Alımı
Kamusaati
Kamusaati
20 Nisan 2022 Çarşamba 22:44

Konya Su ve Kanalizasyon idaresinden yayımlanan ilana göre 13 farklı kadroda toplamda 123 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece online olarak https://isbasvuru.konya.bel.tr adresinden yapılacaktır.

Başvurular 20 Nisan 2022 bugün itibariyle başlamış olup 22 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

Şebeke İşçisi: 22 erkek personel

Güvenlik Görevlisi: 45 erkek personel

Bilgisayar Teknikeri: 2 erkek personel

Çevre/Kimya Teknikeri: 3 erkek personel

Elektrik Teknikeri: 4 erkek personel

Harita Teknikeri: 12 erkek personeli

İnşaat Teknikeri: 7 erkek personel

Makine Teknikeri: 5 erkek personel

Elektrik Teknisyeni: 7 erkek personel

Mekanik Teknisyeni: 6 erkek personel

Laborant: 1 erkek personel

İş Makinası Operatörü: 3 erkek personel

Kamyon Şoförü: 6 erkek personel

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #konya #Su ve Kanalizasyon İdaresi #KOSKİ Personel Alımı #personel alımı #2022
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